Каньон Гёйнюк — для свежести и прогулок у воды, Тахталы — для панорам, от которых захватывает дух, Улупынар — для отдыха в тени у горной реки.
Этот маршрут словно меняет декорации каждые пару часов, оставляя ощущение нескольких маленьких путешествий внутри одного дня. И мы приглашаем вас прожить их вместе!
Описание трансфер
Трансфер из отеля
Комфортное путешествие без спешки на минивэне премиум-класса.
Каньон Гёйнюк (1,5 ч)
Прогулка по одному из самых красивых каньонов региона, отдых у бирюзовой реки и фотостопы. Зиплайн, лодка или каньонинг для тех, кто хочет добавить драйва.
Панорамы гор Тахталы (20–30 мин)
Смотровая площадка с видами на горы и побережье Кемера. По желанию и за доплату — подъём на канатной дороге.
Улупынар — отдых у реки (1 ч)
Тенистые рестораны у горной воды, свежая форель и прохлада даже в жару.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito. Детское кресло — по запросу
- В стоимость входит страховка, кофе или безалкогольные напитки в Улупынаре
- Дополнительно оплачивается: входной билет в каньон Гёйнюк — €5 за чел., а также по желанию: канатная дорога Тахталы — €68 за чел., зиплайн — €25 за чел., прогулка на лодке — €25 за чел., каньонинг — €25 за чел., обед — по меню
- При оплате активностей входной билет в каньон уже включён в стоимость — оплачивать его не нужно
- С вами будет водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метин — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать, уважаемые гости! Я очень люблю путешествовать и занимаюсь организацией уникальных экскурсий по историческим, культурным, живописным местам прекрасного Анталийского побережья. Также предоставляю VIP-трансфер по всем направлениям. Наличие собственного автопарка
