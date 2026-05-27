От каньона Гёйнюк к горам Тахталы: поездка из Кемера

По живописным природным местам Турции
Каньон Гёйнюк — для свежести и прогулок у воды, Тахталы — для панорам, от которых захватывает дух, Улупынар — для отдыха в тени у горной реки.

Этот маршрут словно меняет декорации каждые пару часов, оставляя ощущение нескольких маленьких путешествий внутри одного дня. И мы приглашаем вас прожить их вместе!
Описание трансфер

Трансфер из отеля

Комфортное путешествие без спешки на минивэне премиум-класса.

Каньон Гёйнюк (1,5 ч)

Прогулка по одному из самых красивых каньонов региона, отдых у бирюзовой реки и фотостопы. Зиплайн, лодка или каньонинг для тех, кто хочет добавить драйва.

Панорамы гор Тахталы (20–30 мин)

Смотровая площадка с видами на горы и побережье Кемера. По желанию и за доплату — подъём на канатной дороге.

Улупынар — отдых у реки (1 ч)

Тенистые рестораны у горной воды, свежая форель и прохлада даже в жару.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito. Детское кресло — по запросу
  • В стоимость входит страховка, кофе или безалкогольные напитки в Улупынаре
  • Дополнительно оплачивается: входной билет в каньон Гёйнюк — €5 за чел., а также по желанию: канатная дорога Тахталы — €68 за чел., зиплайн — €25 за чел., прогулка на лодке — €25 за чел., каньонинг — €25 за чел., обед — по меню
  • При оплате активностей входной билет в каньон уже включён в стоимость — оплачивать его не нужно
  • С вами будет водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метин
Метин — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать, уважаемые гости! Я очень люблю путешествовать и занимаюсь организацией уникальных экскурсий по историческим, культурным, живописным местам прекрасного Анталийского побережья. Также предоставляю VIP-трансфер по всем направлениям. Наличие собственного автопарка
современных комфортабельных минивэнов марки Mercedes Vito предоставляет мне возможность организовать все мероприятия качественно и по минимальным ценам. Владею турецким, русским, болгарским и немецким языками. Безопасность, пунктуальность, удовлетворённость гостей — мой главный приоритет! Работаю с командой.

