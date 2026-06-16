В Каппадокии фантастические скальные ландшафты соседствуют с древними подземными городами, а на рассвете небо наполняется десятками воздушных шаров. За два дня вы увидите самые знаменитые достопримечательности региона: долины Любви и Воображения, подземный город Каймаклы, крепость Учхисар, музей под открытым небом Гёреме и живописные скальные поселения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

Подземный город Каймаклы — один из крупнейших подземных комплексов Каппадокии

Панорама Ортахисара и знаменитая скальная крепость

Долина Любви с её необычными каменными образованиями

Древний скальный город Чавушин и церковь Святого Иоанна Крестителя

Долина Воображения (Деврент), где причудливые скалы напоминают животных и сказочных персонажей

Панорама Красной долины — одно из лучших мест для встречи заката в Каппадокии

Заселение в отель и свободное время

По желанию — вечерняя программа «Турецкая ночь»

День 2

По желанию — полёт на воздушном шаре, джип-сафари или панорама воздушных шаров на рассвете

Панорама долины Гёреме — визитной карточки Каппадокии

Центр камней Анатолии и знакомство с местными минералами

Голубиная долина со знаменитыми скальными голубятнями

Панорама крепости Учхисар — самой высокой точки региона

Посещение магазина изделий из кожи

Возвращение через Конью с остановкой на обед

Вы узнаете:

почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей

как появились знаменитые «сказочные дымоходы» и необычные скальные образования

как ранние христиане использовали пещеры и скальные монастыри

чем знамениты долины Гёреме, Деврент и Пашабаг

Организационные детали

Что включено в стоимость:

• Трансфер из/в отель

• Проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером

• Сопровождение русскоязычного гида

• Проживание в отеле в Каппадокии (1 ночь)

• Завтрак во 2-й день

• Ужин в отеле

• Входной билет в подземный город

• Страховка на время поездки

Оплачивается дополнительно:

• Обеды во время экскурсии

• Полёт на воздушном шаре (по желанию)

• Панорама воздушных шаров на рассвете (по желанию)

• Джип-сафари на рассвете (по желанию)

• Турецкая ночь (по желанию)

• Одноместное размещение (по запросу)

• Личные расходы и напитки во время обедов и ужина

Что взять с собой:

• Паспорт или его копию

• Удобную одежду и обувь

• Головной убор

• Солнцезащитные очки и крем

• Тёплую одежду для раннего утра и вечера (в зависимости от сезона)

• Фотоаппарат или телефон для съёмки

• Наличные деньги для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов

Важно:

• Программа подходит для взрослых и детей

• Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий и может быть отменён авиационными властями

• Порядок посещения объектов может быть изменён организатором без потери содержания программы

• Размещение осуществляется в двух- или трёхместных номерах. Одноместное размещение предоставляется за дополнительную плату

• Так как выезд на экскурсию будет очень ранним, ориентировочно с 02:00 до 03:00 ночи (точное время зависит от расположения вашего отеля), рекомендуем накануне заказать в отеле ланч-бокс вместо завтрака. Во время утренней остановки на завтрак вы сможете воспользоваться своим ланч-боксом