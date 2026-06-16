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Каппадокия за 2 дня: подземные города, долины и воздушные шары

Исследовать один из самых удивительных регионов Турции - из Кемера
В Каппадокии фантастические скальные ландшафты соседствуют с древними подземными городами, а на рассвете небо наполняется десятками воздушных шаров.

За два дня вы увидите самые знаменитые достопримечательности региона: долины Любви и Воображения, подземный город Каймаклы, крепость Учхисар, музей под открытым небом Гёреме и живописные скальные поселения.
Каппадокия за 2 дня: подземные города, долины и воздушные шары
Каппадокия за 2 дня: подземные города, долины и воздушные шары
Каппадокия за 2 дня: подземные города, долины и воздушные шары

Описание экскурсии

День 1

  • Подземный город Каймаклы — один из крупнейших подземных комплексов Каппадокии
  • Панорама Ортахисара и знаменитая скальная крепость
  • Долина Любви с её необычными каменными образованиями
  • Древний скальный город Чавушин и церковь Святого Иоанна Крестителя
  • Долина Воображения (Деврент), где причудливые скалы напоминают животных и сказочных персонажей
  • Панорама Красной долины — одно из лучших мест для встречи заката в Каппадокии
  • Заселение в отель и свободное время
  • По желанию — вечерняя программа «Турецкая ночь»

День 2

  • По желанию — полёт на воздушном шаре, джип-сафари или панорама воздушных шаров на рассвете
  • Панорама долины Гёреме — визитной карточки Каппадокии
  • Центр камней Анатолии и знакомство с местными минералами
  • Голубиная долина со знаменитыми скальными голубятнями
  • Панорама крепости Учхисар — самой высокой точки региона
  • Посещение магазина изделий из кожи
  • Возвращение через Конью с остановкой на обед

Вы узнаете:

  • почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей
  • как появились знаменитые «сказочные дымоходы» и необычные скальные образования
  • как ранние христиане использовали пещеры и скальные монастыри
  • чем знамениты долины Гёреме, Деврент и Пашабаг

Организационные детали

Что включено в стоимость:

• Трансфер из/в отель
• Проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером
• Сопровождение русскоязычного гида
• Проживание в отеле в Каппадокии (1 ночь)
• Завтрак во 2-й день
• Ужин в отеле
• Входной билет в подземный город
• Страховка на время поездки

Оплачивается дополнительно:

• Обеды во время экскурсии
• Полёт на воздушном шаре (по желанию)
• Панорама воздушных шаров на рассвете (по желанию)
• Джип-сафари на рассвете (по желанию)
• Турецкая ночь (по желанию)
• Одноместное размещение (по запросу)
• Личные расходы и напитки во время обедов и ужина

Что взять с собой:

• Паспорт или его копию
• Удобную одежду и обувь
• Головной убор
• Солнцезащитные очки и крем
• Тёплую одежду для раннего утра и вечера (в зависимости от сезона)
• Фотоаппарат или телефон для съёмки
• Наличные деньги для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов

Важно:

• Программа подходит для взрослых и детей
• Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий и может быть отменён авиационными властями
• Порядок посещения объектов может быть изменён организатором без потери содержания программы
• Размещение осуществляется в двух- или трёхместных номерах. Одноместное размещение предоставляется за дополнительную плату
• Так как выезд на экскурсию будет очень ранним, ориентировочно с 02:00 до 03:00 ночи (точное время зависит от расположения вашего отеля), рекомендуем накануне заказать в отеле ланч-бокс вместо завтрака. Во время утренней остановки на завтрак вы сможете воспользоваться своим ланч-боксом

в понедельник, четверг и субботу в 02:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный отель до 8 лет€45
Дети до 3 лет, без места в автобусеБесплатно
Пещерный отель до 8 лет€65
Стандартный отель 8+€50
Пещерный отель 8+€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 02:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 856 туристов
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

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