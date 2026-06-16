За два дня вы увидите самые знаменитые достопримечательности региона: долины Любви и Воображения, подземный город Каймаклы, крепость Учхисар, музей под открытым небом Гёреме и живописные скальные поселения.
Описание экскурсии
День 1
- Подземный город Каймаклы — один из крупнейших подземных комплексов Каппадокии
- Панорама Ортахисара и знаменитая скальная крепость
- Долина Любви с её необычными каменными образованиями
- Древний скальный город Чавушин и церковь Святого Иоанна Крестителя
- Долина Воображения (Деврент), где причудливые скалы напоминают животных и сказочных персонажей
- Панорама Красной долины — одно из лучших мест для встречи заката в Каппадокии
- Заселение в отель и свободное время
- По желанию — вечерняя программа «Турецкая ночь»
День 2
- По желанию — полёт на воздушном шаре, джип-сафари или панорама воздушных шаров на рассвете
- Панорама долины Гёреме — визитной карточки Каппадокии
- Центр камней Анатолии и знакомство с местными минералами
- Голубиная долина со знаменитыми скальными голубятнями
- Панорама крепости Учхисар — самой высокой точки региона
- Посещение магазина изделий из кожи
- Возвращение через Конью с остановкой на обед
Вы узнаете:
- почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей
- как появились знаменитые «сказочные дымоходы» и необычные скальные образования
- как ранние христиане использовали пещеры и скальные монастыри
- чем знамениты долины Гёреме, Деврент и Пашабаг
Организационные детали
Что включено в стоимость:
• Трансфер из/в отель
• Проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером
• Сопровождение русскоязычного гида
• Проживание в отеле в Каппадокии (1 ночь)
• Завтрак во 2-й день
• Ужин в отеле
• Входной билет в подземный город
• Страховка на время поездки
Оплачивается дополнительно:
• Обеды во время экскурсии
• Полёт на воздушном шаре (по желанию)
• Панорама воздушных шаров на рассвете (по желанию)
• Джип-сафари на рассвете (по желанию)
• Турецкая ночь (по желанию)
• Одноместное размещение (по запросу)
• Личные расходы и напитки во время обедов и ужина
Что взять с собой:
• Паспорт или его копию
• Удобную одежду и обувь
• Головной убор
• Солнцезащитные очки и крем
• Тёплую одежду для раннего утра и вечера (в зависимости от сезона)
• Фотоаппарат или телефон для съёмки
• Наличные деньги для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов
Важно:
• Программа подходит для взрослых и детей
• Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий и может быть отменён авиационными властями
• Порядок посещения объектов может быть изменён организатором без потери содержания программы
• Размещение осуществляется в двух- или трёхместных номерах. Одноместное размещение предоставляется за дополнительную плату
• Так как выезд на экскурсию будет очень ранним, ориентировочно с 02:00 до 03:00 ночи (точное время зависит от расположения вашего отеля), рекомендуем накануне заказать в отеле ланч-бокс вместо завтрака. Во время утренней остановки на завтрак вы сможете воспользоваться своим ланч-боксом
в понедельник, четверг и субботу в 02:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный отель до 8 лет
|€45
|Дети до 3 лет, без места в автобусе
|Бесплатно
|Пещерный отель до 8 лет
|€65
|Стандартный отель 8+
|€50
|Пещерный отель 8+
|€90