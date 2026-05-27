Вы садитесь в седло — и постепенно остаётся только ритм движения, тишина леса и мягкие звуки природы. Вокруг — зелёные склоны, впереди — проблески моря.
Это спокойное, почти медитативное путешествие, где хочется замедлиться, дышать глубже и быть в моменте.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём к точке старта конной прогулки в черте города.
- Вы познакомитесь с лошадьми, пройдёте краткий инструктаж и отправитесь в путь по живописным тропам.
- Катание длится 1 ч.
- Подходит и для новичков, и для тех, кто уже ездил верхом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Ford Transit в обе стороны, страховка.
- Фото и видео — за дополнительную плату, уточняйте в переписке.
- Допускаются взрослые и дети от 12 лет.
- С вами будут инструкторы и водители из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
