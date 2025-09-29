Мои заказы

Джип-cафари на гору Тахталы

Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Поездка на гору Тахталы - это возможность провести день в открытых джипах, преодолевая горные серпантины и пыльные тропы. Участники увидят сосновые леса, панорамные площадки и кристально чистое горное озеро.

В пути
предусмотрены остановки у пещеры со сталактитами и сталагмитами, а также посещение традиционных деревень, где можно познакомиться с бытом местных жителей. Обед в деревенском ресторане и купание в озере добавят ярких впечатлений

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Незабываемое приключение на джипах
  • 🌲 Виды на горные пейзажи и леса
  • 🏞️ Купание в горном озере
  • 🏡 Знакомство с местной культурой
  • 🍽️ Обед в традиционном ресторане
Джип-cафари на гору Тахталы
Джип-cафари на гору Тахталы
Джип-cафари на гору Тахталы

Что можно увидеть

  • Гора Тахталы
  • Пещера со сталактитами
  • Горное озеро

Описание экскурсии

Маршрут дня

  • 9:00 — выезд из отелей Кемера на джипах.
  • Дорога через горные холмы и сосновые рощи.
  • Остановка у пещеры со сталактитами и сталагмитами (при желании — посещение).
  • Заезд в традиционные деревни, знакомство с бытом и укладом местных жителей.
  • Отдых у горного озера — купание по желанию.
  • Подъём по серпантину на высоту около 2100 м. к подножию Тахталы.
  • Панорамные остановки с видами на побережье Средиземного моря.
  • Обед в деревенском ресторане.
  • 15:00 — возвращение в отели.

Организационные детали

  • Транспорт: открытые джипы (4×4) на 6–8 человек.
  • Включено: трансфер, услуги водителя, посещение пещеры, деревень и озера, обед, страховка.
  • Что взять: удобную одежду и обувь, купальник и полотенце, солнцезащиту, воду.

Особенности

  • Не рекомендуется беременным, людям с проблемами спины и маленьким детям.
  • Пыль и тряска — часть приключения.
  • Вас будет сопровождать водитель-проводник без классического гида.
  • Экскурсия проходит в небольших группах, поэтому лучше бронировать места заранее, особенно в сезон.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 сен 2025
Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
Входит в следующие категории Кемера

