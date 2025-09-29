Поездка на гору Тахталы - это возможность провести день в открытых джипах, преодолевая горные серпантины и пыльные тропы. Участники увидят сосновые леса, панорамные площадки и кристально чистое горное озеро.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Незабываемое приключение на джипах
- 🌲 Виды на горные пейзажи и леса
- 🏞️ Купание в горном озере
- 🏡 Знакомство с местной культурой
- 🍽️ Обед в традиционном ресторане
Что можно увидеть
- Гора Тахталы
- Пещера со сталактитами
- Горное озеро
Описание экскурсии
Маршрут дня
- 9:00 — выезд из отелей Кемера на джипах.
- Дорога через горные холмы и сосновые рощи.
- Остановка у пещеры со сталактитами и сталагмитами (при желании — посещение).
- Заезд в традиционные деревни, знакомство с бытом и укладом местных жителей.
- Отдых у горного озера — купание по желанию.
- Подъём по серпантину на высоту около 2100 м. к подножию Тахталы.
- Панорамные остановки с видами на побережье Средиземного моря.
- Обед в деревенском ресторане.
- 15:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
- Транспорт: открытые джипы (4×4) на 6–8 человек.
- Включено: трансфер, услуги водителя, посещение пещеры, деревень и озера, обед, страховка.
- Что взять: удобную одежду и обувь, купальник и полотенце, солнцезащиту, воду.
Особенности
- Не рекомендуется беременным, людям с проблемами спины и маленьким детям.
- Пыль и тряска — часть приключения.
- Вас будет сопровождать водитель-проводник без классического гида.
- Экскурсия проходит в небольших группах, поэтому лучше бронировать места заранее, особенно в сезон.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 сен 2025
Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
