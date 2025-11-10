Проведите незабываемый день в самом большом аквапарке Турции — Land of Legends! Вас ждут десятки водных горок, волновой бассейн, зоны для снорклинга и детские водные площадки. Насладитесь отдыхом на белом песке и захватывающим шоу дельфинов и белуг. Присоединяйтесь к нашей поездке и погрузитесь в мир водных приключений
Описание экскурсииИдеальный день для всей семьи! Отправляйтесь с нами в один из самых масштабных и современных аквапарков Турции — Land of Legends. Это не просто аквапарк, а целый мир водных развлечений, где каждый найдет что-то по душе. Здесь вас ждёт более 30 водных аттракционов, включая огромный рафтинг-канал, волновой бассейн, зоны отдыха с белым песком, а также детские площадки с фонтанами и водяными пушками. Активные развлечения и вкусный обед Любите острые ощущения? Тогда не пропустите водные горки Typhoon Water Coaster: вагончик с вами поднимется на высоту 50 метров, а затем — головокружительный спуск со скоростью до 100 км/ч! После активных развлечений вы сможете пообедать в одном из ресторанов парка (обед оплачивается отдельно), а затем посетить дельфинарий. Здесь проходит яркое шоу дельфинов и белуг, которое оставит восторг у детей и взрослых. После шоу вы сможете сделать фото с морскими артистами (по желанию, за доплату). Хотите по-настоящему ярких впечатлений и семейного веселья? Тогда эта поездка в аквапарк — именно то, что вам нужно! Важная информация:
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, наличные деньги на обед, сувениры или доп. развлечения.
- Детям до 2 лет отдельное место в автобусе не предоставляется (можно оформить, если есть свободные места).
Ежедневно в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Сопровождающий
- Входной билет в The Land of Legends
- Шоу дельфинов 🐬
- Шоу Маша и Медведь 🐻
- Страховка
- 7Д кино
- Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
- Серфинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, наличные деньги на обед, сувениры или доп. развлечения
- Детям до 2 лет отдельное место в автобусе не предоставляется (можно оформить, если есть свободные места)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
-
20%
Групповая
Ночное шоу Land of Legends
Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Сегодня в 18:30
12 ноя в 18:30
$16
$20 за человека
Водная прогулка
Супер Комбо 5 в 1 в Каньон Тазы
Насладитесь невероятным сочетанием рафтинга, сафари и релакса в Каньоне Тазы. Отличный выбор для активного отдыха и незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
2 мая в 07:30
5 мая в 07:30
$62 за человека
Групповая
Аквапарк в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$53 за человека