Мои заказы

Путешествие в Тазы каньон из Кемерa

Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие в сердце природы каньон Тазы, где вас ждут головокружительные виды, свежий горный воздух и незабываемые эмоции! Это экскурсия, которая откроет вам другую Турцию тихую, величественную и полную силы.
1.5
2 отзыва
Путешествие в Тазы каньон из Кемерa
Путешествие в Тазы каньон из Кемерa
Путешествие в Тазы каньон из Кемерa

Описание водной прогулки

Живописное путешествие Тазы каньон — одно из самых впечатляющих мест Турции, где природа открывает свои величественные панорамы. Ранним утром вас заберут от отеля и доставят к месту старта. Первая часть маршрута — это увлекательная поездка на открытых внедорожниках по горным дорогам среди сосновых лесов и уютных деревушек, спрятанных в горах Тавра. Уже сама дорога подарит невероятные панорамы и множество поводов для фото. Главная остановка — Тазы каньон, также известный как Долина Мудрости. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, прогуляться по тропам и сделать невероятные снимки с обзорных точек. Глубокое ущелье, окутанное тишиной, производит по-настоящему завораживающее впечатление. Приключение с яркими эмоциями После прогулки — вкусный обед, а для желающих — захватывающий сплав по реке Кёпрючай. Этот участок подходит даже новичкам и дарит море веселья. В завершение насыщенного дня мы соберёмся и отвезём вас обратно в отель. Не забудьте взять с собой головной убор, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и фотоаппарат — день обещает быть ярким и незабываемым! Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга), полотенце и защиту от солнца.

Каждый день с 07;00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Услуги гида
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 07;00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь в удобную одежду
  • Которую не жалко испачкать и намочить
  • Возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга)
  • Полотенце и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
1
Д
Дмитрий
4 окт 2025
Не рекомендую ни экскурсию, ни оператора.
1. Фотографии не соответствуют заявленным (камня нет/ точка с которой делают красивые фотографии закрыта из-за падения людей).
2. Трансфер от/до отеля с неговорящим ни по русски,
читать дальше

ни по английски турком.
3. По факту приезда на базу (3 часа от кемера), с нас взяли доплату, а дальше мы пытались понять что будет происходить дальше, так как все объясняется только на турецком. Спустя 5 минут удалось найти одного русскоговорящего организатора.
4. Нам сообщили, что нас только 2-е поэтому к каньону Тазы нас не интересно везти (ехали конкретно ради этой точки и фотографий оттуда), организаторы автоматически переключили на другую экскурсию которую мы не хотели (5 в 1 - сплав,зиплайн и мелкие остановки).
5. При сплаве у них ОБЯЗАТЕЛЬНО надо быть в закрытой обуви-покупайте тапочки (10$) или убивайте кроссовки,т. к шлепки не подойдут.
6. Во время сплава (8+7км с перерывом) основное "развлечение" это обрызгать проплывающие лодки, а они соответственно в ответ. поэтому ты весь мокрый, при этом вода 7-9градусов, и так продолжается 40+40мин.
7. Зиплайн и обед норм. На этом положительные эмоции от 12 часовой экскурсии закончились.

Д
Дарья
30 сен 2025
Места восхитительные, цена приятная, но организация испортила все впечатления. К сожалению в один сборный автобус который забирал туристов из отелей были добавлен как те кто хотел экстримальный вариант экскурсии с
читать дальше

рафтингом и багги, так и те просто хотел посмотреть каньон и окрестности. В итоге, нам (7ми людям) пришлось 1,5 часа ждать обед, который почему то перетек в ужин и еще 1,5 часа ждать 3х человек которые еще не вернулись с багги. Помимо всего водитель как который забирал и доставлял нас в отель по ощущениям совершенно не знал куда ехать, плохо ориентировался по гугл картам, ни по русски ни по английски не говорил и ехал на столько медленно, что дорога вместо 2,5 часов в одну сторону заняла 4 - 4,5 часа. Нас обгоняли абсолютно все автобусы и легковые автомобили.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
На машине
7.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€430 за всё до 6 чел.
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Джиппинг
Багги
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€56 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
Джиппинг
На автобусе
11 часов
10 отзывов
Групповая
Экскурсия в каньон Тазы
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере