Прогулка для любителей древностиТеатр Аспендоса был построен двумя братьями-горожанами в подарок городу в честь богов и римского императора Марка Аврелия (вторая половина II века). В театре — 42 ряда и 20 секторов, сцена была двухуровневая, а вместительность — 8 тыс. зрителей. В римский период в театре активно проводились гладиаторские бои.
Также мы прогуляемся и в самом городе. Торговая площадь (агора), монументальный источник (нимфеум), базилика, акведук — все они также неплохо сохранилась и выглядят впечатляюще.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
Питание
Входные билеты
Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+ 40 евро)
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.