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Римский амфитеатр древнего Аспендоса

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Кемера
Аспендос — это один из самых популярных античных городов в Анталии.

И тут нет ничего странного, ведь в Аспендосе находится лучший открытый римский театр в Турции.

Он настолько хорошо сохранился, что сейчас является одним из символов туристической Анталии.

Об истории 📖 самого Аспендоса и его театра, о легендах города и многом другом вы подробнее узнаете на нашей экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $165 за экскурсию

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Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Римский амфитеатр древнего Аспендоса

Что вы увидите

  • Античный город Аспендос
  • Древнеримский амфитеатр
Прогулка для любителей древностиТеатр Аспендоса был построен двумя братьями-горожанами в подарок городу в честь богов и римского императора Марка Аврелия (вторая половина II века). В театре — 42 ряда и 20 секторов, сцена была двухуровневая, а вместительность — 8 тыс. зрителей. В римский период в театре активно проводились гладиаторские бои.
Также мы прогуляемся и в самом городе. Торговая площадь (агора), монументальный источник (нимфеум), базилика, акведук — все они также неплохо сохранилась и выглядят впечатляюще.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+ 40 евро)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Римский амфитеатр древнего Аспендоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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Евгений Н. проводит ещё 2 экскурсии

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