Прогулка для любителей древностиТеатр Аспендоса был построен двумя братьями-горожанами в подарок городу в честь богов и римского императора Марка Аврелия (вторая половина II века). В театре — 42 ряда и 20 секторов, сцена была двухуровневая, а вместительность — 8 тыс. зрителей. В римский период в театре активно проводились гладиаторские бои.

Также мы прогуляемся и в самом городе. Торговая площадь (агора), монументальный источник (нимфеум), базилика, акведук — все они также неплохо сохранилась и выглядят впечатляюще.

Организационные детали: