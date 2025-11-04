читать дальше

древнем г. Миры периодов христианства и античности, религиозно-значимого и истинно культурного, – всего того, что можно назвать разным, но сочетаемым, интересным, таинственным, мифическим и порой сокрытым от незнакомых глаз.

Экскурсия началась очень удобно: прямо у стен отеля нас встретила чудесная гид Марина, на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим (что немаловажно!) водителем. Час с небольшим, - и мы не заметили, как оказались на месте, в том самом храме, где служил когда-то сам святитель Николай.

На протяжении всего пути Марина рассказывала удивительные версии о зарождении Мир Ликийских, о том, как жил святитель Николай, как он рос, служил Богу и помогал всем нуждающимся, обездоленным и несчастным.

Древний храм, фрески, почти не сохранившиеся и потому вдвойне интересные символикой и смыслом, старинный алтарь и особенно гробница, где лежали мощи святого, - то, что, несомненно, останется навсегда в памяти. Находясь там, нам не хотелось уходить: Марина оставила нас вдоволь побыть и рассмотреть святыню, помолиться у гробницы, от которой, конечно же, по вере бывают чудеса.

Рядом с храмом находилось здание, где можно было приобрести редкие иконы св. Николая, а также святое масло и миро из самого г. Бари, от его мощей.

Так как с нами была маленькая дочка, очень "на руку" сыграло находящееся рядом кафе: мы вкусно пообедали и передохнули.



Духовно насладившись увиденным и прочувствованным в храме, мы отправились на вторую часть экскурсии, к таинственным наскальным гробницам правителей и аристократов, амфитеатру с легендарными когда-то сражениями, гладиаторскими боями и красочными представлениями античных времен.

Сказать, что мы были удивлены - ничего не сказать! Мы видели подобное впервые!

Остановившись сначала поодаль от театра и гробниц, напротив огромной скалы с высеченными там комнатами, Марина стала увлекательно рассказывать о том, совершенно ином для нашего представления, периоде жизни. На картинках в блокноте она показала нам высеченные фигуры в скале, и мы с удовольствием находили и рассматривали их вживую, на камне. Комнаты высоко в скале оказались гробницами, семейными захоронения, которые, бесспорно, впечатлят любого путешественника!

Посещение и рассказ Марины про амфитеатр, потрясающие маски, изготовляемые для выступлений в нем - отдельная история.

Мы очень любим все мифическое, таинственное, поэтому высеченные на перилах кресла императора рыбы, к примеру, смогли нас удивить больше, чем любой московский театр. Глубина, смысл и значение, - все то, что в полной мере присуще этому древнему месту, где когда-то сотрясались от рукоплесканий горы, где можно было увидеть гладиатора, отдающего право на свободу любимой женщине, где каждый камень помнит историю и быт предков…

Марина и здесь предоставила нам много времени для того, чтобы погулять по ступеням театра, рассмотреть детали, полуразрушенные колонны и украшениями резьбой, побыть совсем рядом с архитектурой античных гробниц. Для нашей дочки стало особым удовольствием преодолевать и рассматривать высокие ступени, даже она почувствовала невероятный дух древности!

Побывав в таких особых местах, благодаря гиду Марине, мы почерпнули новые впечатления, духовно обогатились, смогли помолиться у раки св. Николая, лицезреть своими глазами "раки" античных предкой древности. Несомненно, эти впечатления останутся на всю жизнь!

Хочется поблагодарить дорогую Марину и сказать, что 90% нашего эмоционального настроя и восприятия увиденного зависело от нее! Лучше, позитивнее и грамотнее экскурсовода в этом направлении, мы уверены, не найти!

И мы обязательно хотели бы поехать с Мариной еще куда-то!