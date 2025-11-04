Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим красивейший античный театр у моря»
2 янв в 08:30
3 янв в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
«Завершим путешествие посещением театра, построенного в 2 веке (30 мин)»
Завтра в 11:30
4 янв в 08:30
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный театр Аспендос и каньон Тазы - из Кемера
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима и насладитесь природными чудесами Турции. Аспендос и каньон Тазы ждут вас
«Вы посетите античный город, где сохранился один из крупнейших римских театров Малой Азии — он и сегодня поражает масштабом и великолепной акустикой: здесь до сих пор проходят концерты»
Завтра в 09:00
5 янв в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
- ССергей4 ноября 2025Уважаемые пользователи сайта!
Хотелось бы оставить отзыв о невероятной, запоминающийся экскурсии "Дух святителя Николая и магия древности", - удивительном сочетании в
- ЮЮлия30 октября 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Дорога из Кемера вдоль побережья была очень живописной. Сам Каш — это невероятно атмосферный городок с
- ЮЮлия22 октября 2025Спасибо огромное Аслану за индивидуальную экскурсию🌸 Поездка прошла прошла легко, несмотря на дальнюю дорогу.
- ИИрина15 октября 2025Экскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратный. Сам городок очень милый
- ААнна12 октября 2025Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый
- OOlga29 сентября 2025Прекрасная поездка!
Каш - колоритный городок, в котором приятно погулять!
Пляж Капуташ - красивое место! Спасибо Алтану за экскурсию и за заботу о нас! Он имеет большой опыт в туризме, даёт много исторической информации, учитывает пожелания клиентов.
- РРаиля28 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информации.
Поездка прошла на
- ММансур10 августа 2025Просто профессиональный гид, нет слов - одни эмоции!!! Советую всем!
- ММария10 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает о Турции и не только. Каш - приятный, красивый городок с узенькими улочками. Рекомендуем к посещению.
- KKazbek6 августа 2025Отличный индивидуальный тур по Кашу и пляжу Капуташ с гидом Байаром!
Недавно мы с семьёй побывали на индивидуальном автомобильном туре по
