Мои заказы

Театральные экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Кемере, цены от €300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим красивейший античный театр у моря»
2 янв в 08:30
3 янв в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
«Завершим путешествие посещением театра, построенного в 2 веке (30 мин)»
Завтра в 11:30
4 янв в 08:30
€400 за всё до 6 чел.
Античный театр Аспендос и каньон Тазы - из Кемера
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный театр Аспендос и каньон Тазы - из Кемера
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима и насладитесь природными чудесами Турции. Аспендос и каньон Тазы ждут вас
«Вы посетите античный город, где сохранился один из крупнейших римских театров Малой Азии — он и сегодня поражает масштабом и великолепной акустикой: здесь до сих пор проходят концерты»
Завтра в 09:00
5 янв в 09:00
€360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 ноября 2025
    Дух Святого Николая и магия древности
    Уважаемые пользователи сайта!
    Хотелось бы оставить отзыв о невероятной, запоминающийся экскурсии "Дух святителя Николая и магия древности", - удивительном сочетании в
    читать дальше

    древнем г. Миры периодов христианства и античности, религиозно-значимого и истинно культурного, – всего того, что можно назвать разным, но сочетаемым, интересным, таинственным, мифическим и порой сокрытым от незнакомых глаз.
    Экскурсия началась очень удобно: прямо у стен отеля нас встретила чудесная гид Марина, на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим (что немаловажно!) водителем. Час с небольшим, - и мы не заметили, как оказались на месте, в том самом храме, где служил когда-то сам святитель Николай.
    На протяжении всего пути Марина рассказывала удивительные версии о зарождении Мир Ликийских, о том, как жил святитель Николай, как он рос, служил Богу и помогал всем нуждающимся, обездоленным и несчастным.
    Древний храм, фрески, почти не сохранившиеся и потому вдвойне интересные символикой и смыслом, старинный алтарь и особенно гробница, где лежали мощи святого, - то, что, несомненно, останется навсегда в памяти. Находясь там, нам не хотелось уходить: Марина оставила нас вдоволь побыть и рассмотреть святыню, помолиться у гробницы, от которой, конечно же, по вере бывают чудеса.
    Рядом с храмом находилось здание, где можно было приобрести редкие иконы св. Николая, а также святое масло и миро из самого г. Бари, от его мощей.
    Так как с нами была маленькая дочка, очень "на руку" сыграло находящееся рядом кафе: мы вкусно пообедали и передохнули.

    Духовно насладившись увиденным и прочувствованным в храме, мы отправились на вторую часть экскурсии, к таинственным наскальным гробницам правителей и аристократов, амфитеатру с легендарными когда-то сражениями, гладиаторскими боями и красочными представлениями античных времен.
    Сказать, что мы были удивлены - ничего не сказать! Мы видели подобное впервые!
    Остановившись сначала поодаль от театра и гробниц, напротив огромной скалы с высеченными там комнатами, Марина стала увлекательно рассказывать о том, совершенно ином для нашего представления, периоде жизни. На картинках в блокноте она показала нам высеченные фигуры в скале, и мы с удовольствием находили и рассматривали их вживую, на камне. Комнаты высоко в скале оказались гробницами, семейными захоронения, которые, бесспорно, впечатлят любого путешественника!
    Посещение и рассказ Марины про амфитеатр, потрясающие маски, изготовляемые для выступлений в нем - отдельная история.
    Мы очень любим все мифическое, таинственное, поэтому высеченные на перилах кресла императора рыбы, к примеру, смогли нас удивить больше, чем любой московский театр. Глубина, смысл и значение, - все то, что в полной мере присуще этому древнему месту, где когда-то сотрясались от рукоплесканий горы, где можно было увидеть гладиатора, отдающего право на свободу любимой женщине, где каждый камень помнит историю и быт предков…
    Марина и здесь предоставила нам много времени для того, чтобы погулять по ступеням театра, рассмотреть детали, полуразрушенные колонны и украшениями резьбой, побыть совсем рядом с архитектурой античных гробниц. Для нашей дочки стало особым удовольствием преодолевать и рассматривать высокие ступени, даже она почувствовала невероятный дух древности!
    Побывав в таких особых местах, благодаря гиду Марине, мы почерпнули новые впечатления, духовно обогатились, смогли помолиться у раки св. Николая, лицезреть своими глазами "раки" античных предкой древности. Несомненно, эти впечатления останутся на всю жизнь!
    Хочется поблагодарить дорогую Марину и сказать, что 90% нашего эмоционального настроя и восприятия увиденного зависело от нее! Лучше, позитивнее и грамотнее экскурсовода в этом направлении, мы уверены, не найти!
    И мы обязательно хотели бы поехать с Мариной еще куда-то!

  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Экскурсия превзошла все ожидания! Дорога из Кемера вдоль побережья была очень живописной. Сам Каш — это невероятно атмосферный городок с
    читать дальше

    потрясающими видами, уютными улочками и лазурным морем. Мы успели и погулять по городу, и посетить пляж Капуташ, и сделать большое количество фотографий. Отдельное спасибо гиду за интересные истории и отличную организацию. Этот день стал одним из самых ярких впечатлений от отпуска! Рекомендую всем!

  • Ю
    Юлия
    22 октября 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Спасибо огромное Аслану за индивидуальную экскурсию🌸 Поездка прошла прошла легко, несмотря на дальнюю дорогу.
    Спасибо огромное Аслану за индивидуальную экскурсию🌸 Поездка прошла прошла легко, несмотря на дальнюю дорогуСпасибо огромное Аслану за индивидуальную экскурсию🌸 Поездка прошла прошла легко, несмотря на дальнюю дорогу
  • И
    Ирина
    15 октября 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Экскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратный. Сам городок очень милый
    читать дальше

    и фотогеничный. Гид посоветовал место для обеда, вполне приемлемо по цене и еде. Сделали кучу фотографий. Затем отправились на пляж, из Хаша минут 20. Пляж конечно красивый с лазурной водой и белым песком, но людей огромное количество. Само собой туристическое место и иначе быть не может)
    Благодарю за экскурсию.

    Экскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратныйЭкскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратный
  • А
    Анна
    12 октября 2025
    Дух Святого Николая и магия древности
    Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый
    читать дальше

    раз.
    С самого начала нашей экскурсии Марина сумела создать комфортную, доброжелательную и доверительную атмосферу.
    Хочется отметить профессионализм Марины: по пути следования, наш гид подробно познакомила нас с предстоящей темой экскурсии; преподносила материал обширный, очень содержательный и увлекательный. Поэтому на месте объектов мы уже знали на что обратить особое внимание.
    На все наши вопросы мы получали исчерпывающие ответы, чувствовалось, что Марина великолепно владеет материалом, что она экскурсовод очень высокой квалификации.
    Мы узнали много интересного, и что очень важно для нас, нам было не просто комфортно, мы были окружены заботой и вниманием на протяжения всего пути.
    Общее впечатление от проведенной Мариной экскурсии: желание с новой экскурсией обратиться именно к ней.

    Хотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый разХотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый разХотим выразить благодарность нашему гиду Марине, которая открыла новую, неизвестную нам Турцию, хотя отдыхаем в этой стране не в первый раз
  • O
    Olga
    29 сентября 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Прекрасная поездка!
    Каш - колоритный городок, в котором приятно погулять!
    Пляж Капуташ - красивое место! Спасибо Алтану за экскурсию и за заботу о нас! Он имеет большой опыт в туризме, даёт много исторической информации, учитывает пожелания клиентов.
    Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!
  • Р
    Раиля
    28 августа 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Хотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информации.
    Поездка прошла на
    читать дальше

    комфортабельном автомобиле (нас было 7 человек), показал нам много интересных локаций. Взрослые и дети получили массу впечатлений.
    Всем советую, обращайтесь, не пожалеете.

    Хотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информацииХотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информацииХотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информации
  • М
    Мансур
    10 августа 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Просто профессиональный гид, нет слов - одни эмоции!!! Советую всем!
  • М
    Мария
    10 августа 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Экскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает о Турции и не только. Каш - приятный, красивый городок с узенькими улочками. Рекомендуем к посещению.
    Экскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает оЭкскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает о
  • K
    Kazbek
    6 августа 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Отличный индивидуальный тур по Кашу и пляжу Капуташ с гидом Байаром!

    Недавно мы с семьёй побывали на индивидуальном автомобильном туре по
    читать дальше

    Турции, и это был один из самых приятных моментов нашего путешествия! Наш гид и водитель Байар оказался не просто профессионалом, но и очень интересным рассказчиком – с ним дорога пролетела незаметно. Он с любовью и знанием дела рассказывал о культуре, истории и местных традициях, отвечал на все вопросы и подстраивал маршрут под наши пожелания.

    Особенно запомнился очаровательный город Каш – уютные улочки, аутентичные кафе и потрясающие виды на море. А пляж Капуташ просто восхитителен: бирюзовая вода и живописные скалы.

    Однозначно рекомендую этот тур тем, кто хочет комфортно и с душой познакомиться с Турцией. Большое спасибо Байару за гостеприимство, отличное настроение и незабываемые впечатления! Обязательно вернёмся снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера;
  2. Дух Святого Николая и магия древности;
  3. Античный театр Аспендос и каньон Тазы - из Кемера.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памуккале;
  2. Гора Тахталы;
  3. Фазелис;
  4. Мира;
  5. Демре;
  6. Самое главное;
  7. Часовая башня;
  8. Иераполис;
  9. Каньоны Кепрюлю;
  10. Бассейн Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год по теме «Театральные», 15 ⭐ отзывов, цены от €300. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль