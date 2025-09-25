Анталия - это место, где история встречается с природой. В рамках экскурсии вы посетите старый город Калеичи, увидите Ворота Адриана и мечеть Коркута. Прогулка по узким улочкам среди старинных домов
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Живописные виды на водопад Дюден
- 🏛 Исторические улочки Калеичи
- 🌿 Природные ландшафты Анталии
- 🍽 Обед в уютном ресторане
- 🏖 Панорамные виды на пляж Коньяалты
Что можно увидеть
- Ворота Адриана
- Мечеть Коркута
- Башня Хыдырлык
- Этнографический музей
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия с живописными локациями Ваш увлекательный день начнётся со встречи у отеля, откуда вы отправитесь в путешествие по одному из самых красивых городов Турции. Первая остановка — в аутлет-магазине одежды, где можно сделать приятные покупки. Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков. История и культура Турции После прогулки вас ждёт обед в уютном ресторане. И далее — насыщенная пешеходная экскурсия по старому городу Калеичи. Вы увидите Ворота Адриана, послушаете увлекательный рассказ гида и сделаете красивые снимки. Пройдёте мимо мощных внешних стен — древних укреплений, сохранившихся со времён античности. Прогуляетесь по узким улочкам среди старинных деревянных домов, окунаясь в атмосферу прошлого. Посетите мечеть Коркута, где также будет время на фото, и заглянете в Этнографический музей. Обязательно остановитесь у башни Хыдырлык, чтобы полюбоваться видом и послушать интересную историю её создания. В завершение вас ждёт фотопауза в панорамной зоне с захватывающим видом на порт и пляж Коньяалты. Гид расскажет о трёх древних путях входа в город с морской стороны, и вы также увидите внутренние крепостные стены, хранящие в себе тайны многовековой истории. Важная информация:
- Удобная одежда и обувь, платок на голову, солнцезащитные очки.
- Наличные деньги за дополнительные услуги.
- Этнографический музей работает только по будням.
Понедельник, среда, суббота в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний водопад Дюден (Карпуз калдыран)
- Калеичи
- Ворота Адриана
- Внешние стены
- Деревянные дома по узким улочкам Калеичи
- Мечеть Коркута
- Этнографический музей
- Башня Хыдырлык
- Внутренние стены
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид-Историк
- Обед
- Калеичи Старый город
- Андриановские ворота
- Водопад Дюден
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Прогулка на яхте (12$)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Удобная одежда и обувь, платок на голову, солнцезащитные очки
- Наличные деньги за дополнительные услуги
- Этнографический музей работает только по будням
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
25 сен 2025
Тур в Анталию понравился: все соответствовало плану, гид Светлана очень многое рассказывала про историю Турции, про достопримечательности, что мы посетили. На каждой локации время давалось около часа, можно взять морскую
А
Александра
24 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, но немного жаль времени потраченного на ювелирный магазин, хотя покупки были конечно сделаны))) хотелось бы еще погулять по старому городу. Водопады понравились, обед вполне нормальный, вернулись не поздно, успели поужинать в отеле. Удобно бронировать на сайте с оплатой в рублях
S
Svetlana
28 июл 2025
А
Алина
21 июл 2025
Первый раз воспользовались экскурсией с сайта и не пожалели, экскурсия понравилась, Анталья очень красивая, накормили вкусно, единственное чего не хватало при жаре это кондиционера в ресторане, а так все прошло замечательно, водитель приятный доброжелательный, экскурсовод Светлана рассказывает интересно обо всем, мы остались довольны, будем обращаться еще, благодарю.
