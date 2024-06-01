1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Калеичи (Старый город) После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон1 июня 2024Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
- ООксана4 мая 2024Экскурсия была очень динамичная и познавательная! Все отлично организовано.
- EEkaterina30 апреля 2024Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
- VVladimir28 июля 2023Угур, отличный гид, который помог окунутся в старый город Антальи. Вежлив, пунктуален, заботлив. Забрал нас из отеля, довез в комфорте в
- ЛЛидия28 июля 2023Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно посетите. Экскурсия хорошо организована,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Старый город»
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