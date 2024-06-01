Экскурсии по Старому городу в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Кемере, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Калеичи (Старый город) После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
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    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден
    Экскурсия была очень динамичная и познавательная! Все отлично организовано.
  • E
    Ekaterina
    30 апреля 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
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    знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на протяжении всего дня. Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏 Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест. От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍

  • V
    Vladimir
    28 июля 2023
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Угур, отличный гид, который помог окунутся в старый город Антальи. Вежлив, пунктуален, заботлив. Забрал нас из отеля, довез в комфорте в
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    а/м с кондиционером и напоил прохладной водой. Рассказал нам всю историю данного места, провел нас по всему городу, показал все красивые места. Те кто влюблены в Европу (касаемо узких улочек и жизни там), также понравится и тут. Рекомендую!

  • Л
    Лидия
    28 июля 2023
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно посетите. Экскурсия хорошо организована,
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    Анталия красивый город. Мороженое мы тоже заценили. Вас Угур будет возить на удобной машине с кондиционером, интересно рассказывать, на все вопросы ответит, все покажет и учтет пожелания. Только не надо ехать днем в жару.

    Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Старый город»

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  2. Каньоны Кепрюлю
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  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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