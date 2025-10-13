Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим городам и на опустевший остров.
Вместе мы посетим много удивительных культурных достопримечательностей, некоторые из которых являются мировым достоянием. Вы узнаете Турцию с новой стороны и насладитесь потрясающим путешествием!
Описание водной прогулкиУвлекательный однодневный тур В программе экскурсии предусмотрено посещение нескольких удивительных исторических достопримечательностей, являющихся настоящим достоянием всей мировой культуры. Город Демре и остров Кекова хранят в себе настоящую магию, влюбляющую в себя. Вы в этом легко убедитесь, отправившись вместе с нами в это увлекательное путешествие! От Кемера до Демре За 2 часа пути на комфортабельном автобусе до Демре вы сможете увидеть и другие турецкие города, в том числе — Кумлуджа, известный своим Фестивалем Помидоров, и Финике, славящийся на весь мир своими апельсиновыми рощами. В самом Демре вы увидите много интересных и важных исторических достопримечательностей и святых мест. Мира — Ликийская Турция Совсем недалеко от церкви святого Николая располагается античный город Мира. Эта историческая область получила название Ликия, что в переводе означает «Страна солнца». В первую очередь, Мира в Турции знаменита своими древними ликийскими гробницами – эдакий некрополь, который несмотря на разграбления в античные времена, все равно прекрасен своей неповторимой атмосферой древности. Остров Кекова Кекова — это название острова. В античные времена он был частью материка и здесь процветал большой город. Однако вследствие мощных землетрясений значительная часть города ушла под воду, а вторая его часть превратилась в остров. Сегодня это место, слегка изолированное от цивилизации, ведь здесь никто не живет, не проводятся реставрационные работы, а на острове можно встретить разве что коз, которых сюда привозят заботливые хозяева. Тем не менее, этот остров является одним из самых живописных и знаменитых уголков Турции. В нашем туре сможете познакомиться с уникальными памятниками истории, увидите живописные природные пейзажи. Пришло ваше время насладиться прекрасными впечатлениями и эмоциями! Важная информация:
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.
- Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки и крем от загара, головной убор и ланч бокс из отеля.
Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Церковь святого Николая
- Мира - античный город в Турции
- Амфитеатр в Демре
- Ликийские гробницы
- Затопленный город (остров Кекова)
- Крепость Симена (Келекей)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Обед (напитки допалнительная плата)
- Прогулка на корабле на острове Кекова
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Страховка на время экскурсии.
Что не входит в цену
- Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» - 20 EUR
- Входной билет в «Античный город Мира» - 13 EUR
- Завтрак (возьмите ланч бокс с собой или можно приобрести на месте)
- Напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
- Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки и крем от загара, головной убор и ланч бокс из отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
13 окт 2025
Понравилось Мира, скальные гробницы, морская прогулка. Хороший гид. Не понравилось - обед с ужасной организацией, когда 30 минут стоишь в очереди. Не понравился полностью "убитый" салон автобуса: система охлаждения, сидения в одном положении (откинуты), столики сломаны, плохая уборка…
A
Anna
13 окт 2025
Все прошло замечательно! Спасибо за отличную экскурсию. Водитель очень аккуратный, комфортно и спокойно было в дороге по серпантинам до Демре.
Входит в следующие категории Кемера
