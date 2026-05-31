Высота скал каньона Гёйнюк достигает 350 м — как если поставить друг на друга 10 девятиэтажек! Вы полюбуетесь этими величественными изваяниями и бирюзовой рекой, что веками прорубала себе путь в камне.
Погуляете по хвойному лесу, надышитесь свежими горными ароматами и узнаете интересные факты про каньон: как он образовался, кто здесь жил и какие торговые пути проходили через него.
Погуляете по хвойному лесу, надышитесь свежими горными ароматами и узнаете интересные факты про каньон: как он образовался, кто здесь жил и какие торговые пути проходили через него.
Описание трансфер
- Вы пройдёте по тропам мимо отвесных скал, которые будто уходят прямо в небо.
- Увидите бирюзовую реку, петляющую среди камней, и мощные водопады.
- Желающие искупаются в бодрящей воде.
- Прогуляетесь в густых сосновых лесах — здесь прохладно даже в жаркий день.
Вы узнаете:
- как образовался каньон и почему река имеет необычный цвет.
- какие древние цивилизации жили здесь.
- про культуру, традиции и обычаи жителей Кемера.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входной билет.
- Оплачивается дополнительно (по желанию): зиплайн (ок. €25) и рафтинг (ок. €30).
ежедневно в 09:00 и 14:15
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
31 мая посетили Гёйнюк Каньон с Melek Tour. Экскурсия прошла просто замечательно! Всё было организовано очень хорошо: трансфер приехал вовремя, менеджер всегда был на связи и подробно объяснил все детали
Бассат
Ответ организатора:
Спасибо за ваш замечательный отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия в каньон Гёйнюк оставила у вас такие яркие впечатления. Это действительно
Мы очень рады, что экскурсия в каньон Гёйнюк оставила у вас такие яркие впечатления. Это действительно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами»
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€60 за человека
Групповая
Активный групповой тур в живописный каньон Гёйнюк
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$18 за человека
Групповая
На квадроцикле - по Таврским горам
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Групповая
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Начало: У вашего отеля
8 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€17 за человека
€19 за человека