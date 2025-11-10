В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок».
Этот природный шедевр с термальными террасами расположен на территории древнего города Иераполис, хранящего богатую историю.
Этот природный шедевр с термальными террасами расположен на территории древнего города Иераполис, хранящего богатую историю.
Описание экскурсииОтправьтесь в увлекательное путешествие по четырем чудесам Турции, сочетая живописные пейзажи, исторические памятники и целебные воды. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть самые красивые и необычные места страны — от белоснежных пляжей до древних руин. Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы. Здесь вы найдете идеальные условия для отдыха и оздоровления: чистейшая вода и лечебная глина, насыщенная минералами, подарят вам незабываемые ощущения. Памуккале: Белоснежные Травертины Памуккале — уникальное природное явление, известное своими террасами, покрытыми белым травертином. Это место привлекает не только своей необыкновенной красотой, но и целебными водами. Ощутите оздоровительный эффект и погрузитесь в атмосферу гармонии и покоя. Иераполис: Древний Римский Курорт Исследуйте Иераполис — город с более чем двухтысячелетней историей, который был известен своими минеральными источниками и роскошными римскими банями. Прогулка по древним руинам, включая амфитеатр и другие исторические памятники, перенесет вас в эпоху Римской империи. Бассейн Клеопатры: Историческое Оздоровление Погрузитесь в легендарный Бассейн Клеопатры, где по преданию сама царица Египта искупалась. Термальная вода с уникальными минералами оказывает омолаживающее и лечебное воздействие. Купание в этом бассейне откроет перед вами атмосферу древности и гармонии. Важная информация:
- ⚠️ Внимание: на территории Памуккале Бассейн Клеопатры временно закрыт на реконструкцию. Посмотреть на бассейн и находиться рядом с ним можно, но искупаться в бассейне в этот период нет возможности;
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- В Озере Салда вода холодная в любое время года. Дно озера глиняное, вязкое и опасное, из за этого в озере нельзя заходить далеко в воду (только по колена);
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности;
- Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги;
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с Вами.
Вторник, четверг, воскресенье в 4:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальные белоснежные пески озера Салда
- Лечебную глину на озере, насыщенную магнием и другими минералами
- Кристально чистую бирюзовую воду Озера Салда
- Великолепные виды на горы и зеленые окрестности, окружающие озеро
- Травертины - белоснежные террасы
- Античный Бассейн Клеопатры - термальный источник с целебной водой
- Античный город Иераполис:
- Амфитеатр: древний театр на 40 000 зрителей
- Ворота Домициана: триумфальные ворота I века н. э
- Храм Мартириум: место, связанное с апостолом Филиппом
- Врата Ада: храм Плутония с выделяющимся ядовитым газом
- Некрополь: древние захоронения, саркофаги и гробницы
- Латрины: общественные туалеты античных времен
- Римские бани: сохранившиеся термы, одна из которых стала музеем
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Завтрак и Обед (напитки не включены)
- Посещение Озера Салда
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис), (для гостей 9 лет и старше) - 30 EUR
- Входной билет в «Бассейн Клеопатры» (для гостей 12 лет и старше) - 15 USD (для гостей 06 - 11 лет) - 8 USD.
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 4:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ⚠️ Внимание: на территории Памуккале Бассейн Клеопатры временно закрыт на реконструкцию. Посмотреть на бассейн и находиться рядом с ним можно, но искупаться в бассейне в этот период нет возможности
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
- В Озере Салда вода холодная в любое время года. Дно озера глиняное, вязкое и опасное, из за этого в озере нельзя заходить далеко в воду (только по колена)
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
- Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€385
€427 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и Сагалассос: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€575
€638 за всё до 4 чел.