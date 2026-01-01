Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
«Озеро Салда — турецкие Мальдивы»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€575 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
«Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
Путешествие к озеру Салда и Памуккале - это возможность увидеть Турецкие Мальдивы и белоснежные травертины, которые не оставят равнодушными
Начало: Ваш отель
«Мелкий песок и прозрачная бирюзовая вода напоминают о знаменитом курорте, поэтому озеро прозвали турецкими Мальдивами»
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
$83 за человека
-
17%
Групповая
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Кемера
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы»
$50
$60 за человека
-
20%
Групповая
Рай на Земле: озеро Салда и белоснежные травертины Памуккале из Кемера
Начало: С вашего отеля
«В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок»»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 4:00
$56
$70 за человека
-
10%
Групповая
Памуккале и озеро Салда тур по чудесам природы
Начало: Ваш отель
«Посетите известные термальные источники Памукалле и впечатляющее озеро Салда»
$38.70
$43 за человека
Групповая
Памуккале и Турецкие мальдивы - озеро Салда
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Наша первая остановка — живописное озеро Салда, известное как «Турецкие Мальдивы»»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье 2:00
$72 за человека
