Откройте для себя подводный мир Средиземного моря и испытайте незабываемые эмоции от погружения! Вас ждёт кристально чистая вода, яркие морские обитатели и удивительное ощущение невесомости. Программа подойдёт даже для новичков — профессиональный дайвинг-инструктор всегда будет рядом.
Описание экскурсии
9:30 — трансфер в порт из отеля
10:00 — посадка на лодку и вводный инструктаж: знакомство со снаряжением, правила дыхания и основные сигналы под водой
11:00 — первое погружение: исследование подводных скал, рельефов и наблюдение за морскими обитателями
13:00 — обед и отдых на борту: подаются курица, паста и салат; свободное время для купания, загара и расслабления
14:00 — второе погружение: более уверенное знакомство с подводным миром и его деталями
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, инструктаж, оборудование для дайвинга, обед
- На лодке есть все необходимые спасательные средства
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются: напитки, фото- и видеосъёмка под водой — стоимость уточняйте в переписке
- К погружению допускаются дети от 13 лет
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Гость (не погружается)
|€25
|Стандартный
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 187 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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