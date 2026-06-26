Проведите незабываемый день среди кристально чистых вод, живописных островов и уединённых бухт! Во время морской прогулки вас ждут остановки для купания, потрясающие пейзажи Эгейского побережья и атмосфера полного отдыха вдали от городской суеты.
Описание экскурсии
Бухта Селимие — одна из самых живописных бухт региона с кристально чистой водой и зелёными холмами. Здесь предусмотрена остановка для купания и отдыха среди спокойной и нетронутой природы.
Остров Камелия — небольшой остров с историческими руинами и старинной церковью. Во время прогулки вы сможете увидеть сохранившиеся следы прошлого и насладиться видами на залив.
Зубчатый остров и Пещера влюблённы — необычные скальные образования, окружённые прозрачными водами Эгейского моря. Это отличное место для фотографий, купания и знакомства с местными легендами.
Бухта Аквариум — жемчужина маршрута. Благодаря невероятно прозрачной воде это место идеально подходит для плавания, снорклинга и отдыха в окружении морских пейзажей.
Темы
- Во время прогулки вы узнаете интересные факты об Эгейском побережье Турции, истории залива Хисароню и его живописных бухт. Мы расскажем о местных легендах, связанных с островами и прибрежными скалами, а также о морских традициях региона
- Вы познакомитесь с историей острова Камелия, узнаете о сохранившихся здесь древних постройках и их значении для местных жителей. Кроме того, гид поделится интересными фактами о природе региона, уникальной экосистеме залива и особенностях жизни на побережье Эгейского моря
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля, обед (курица, макароны, салат) и безалкогольные напитки на борту
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 12
|€25
|Дети о 6 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 370 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии на «Эгейская сказка: морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса»
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
-
12%
Групповая
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35.20
$40 за человека
Групповая
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
30 июн в 09:00
€40 за человека
Групповая
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
30 июн в 09:00
€54 за человека
€40 за человека