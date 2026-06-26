Проведите незабываемый день среди кристально чистых вод, живописных островов и уединённых бухт! Во время морской прогулки вас ждут остановки для купания, потрясающие пейзажи Эгейского побережья и атмосфера полного отдыха вдали от городской суеты.

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Описание экскурсии

Бухта Селимие — одна из самых живописных бухт региона с кристально чистой водой и зелёными холмами. Здесь предусмотрена остановка для купания и отдыха среди спокойной и нетронутой природы.

Остров Камелия — небольшой остров с историческими руинами и старинной церковью. Во время прогулки вы сможете увидеть сохранившиеся следы прошлого и насладиться видами на залив.

Зубчатый остров и Пещера влюблённы — необычные скальные образования, окружённые прозрачными водами Эгейского моря. Это отличное место для фотографий, купания и знакомства с местными легендами.

Бухта Аквариум — жемчужина маршрута. Благодаря невероятно прозрачной воде это место идеально подходит для плавания, снорклинга и отдыха в окружении морских пейзажей.

Темы

Во время прогулки вы узнаете интересные факты об Эгейском побережье Турции, истории залива Хисароню и его живописных бухт. Мы расскажем о местных легендах, связанных с островами и прибрежными скалами, а также о морских традициях региона

Вы познакомитесь с историей острова Камелия, узнаете о сохранившихся здесь древних постройках и их значении для местных жителей. Кроме того, гид поделится интересными фактами о природе региона, уникальной экосистеме залива и особенностях жизни на побережье Эгейского моря

Организационные детали