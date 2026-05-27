Мощёные улочки здесь петляют от крепости, дворца, резиденций рыцарей-госпитальеров к византийским церквям и османским мечетям, а с холма на старый порт смотрит античный акрополь.
Вы составите свой маршрут по острову: осмотрите интересующие памятники, порадуете себя греческой кухней и сувенирами или просто отдохнёте на стыке Эгейского и Средиземного морей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трансфер в порт Мармариса и обратно — время зависит от расположения вашего отеля, количества участников, ситуации на дороге.
Регистрация билетов и прохождение паспортного контроля — ~60 мин в каждой стране.
Переход по морю на скоростном пароме — ~45 мин в одну сторону.
Свободное время на Родосе — ~6 часов.
В столице острова стоит:
- осмотреть достопримечательности — средневековую крепость, Старый город, дворец Великих магистров, античный акрополь, храмы разных религий и эпох.
- заняться шопингом — подобрать вино, козий или овечий сыр, керамику, серебро, натуральную косметику, оливковое масло.
- пообедать в греческой таверне или отдохнуть на побережье сразу двух морей — Эгейского и Средиземного.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе из Мармариса/Армуталана/Ичмелера (если выбран соответствующий тариф), билеты на паром в обе стороны.
- Дополнительно оплачиваются: портовый сбор (€20), входные билеты — опционально (дворец Великих магистров — €8, античный акрополь — €6), питание.
- Это поездка без гида. Сопровождение на борту — на английском языке.
Важно
- Возьмите загранпаспорт (срок действия — не менее 3 месяцев на дату круиза) с актуальной шенгенской визой.
- Заранее проверьте документы и следите за временем рейса — при нарушении или опоздании вернуть деньги не получится.
- Разрешение на въезд даёт пограничный контроль, мы не несём ответственности за отказ.
- Расписание паромов может меняться из-за погоды или ограничения властей.
- Если круиз перенесён или отменён оператором, мы предложим другую дату или вернём средства.
- Пожалуйста, прибудьте в порт Родоса не менее чем за час до отправления.
- В поездку нельзя взять домашнего питомца.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет с трансфером (11+)
|€70
|Детский билет с трансфером (3-10лет)
|€55
|Детский билет (до 2лет)
|Бесплатно
|Взрослый билет без трансфера (11+)
|€60
|Детский билет без трансфера (3-10лет)
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
