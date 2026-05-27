Почувствовать гармонию с природой, вдохнуть полной грудью свежий воздух соснового леса и увидеть Мармарис с его самых живописных ракурсов — всё это ждет вас на конной прогулке. Маршрут подойдёт и опытным всадникам, и новичкам, а также семьям с детьми. Это возможность неспешно открыть для себя красоту окрестностей без спешки и городского шума.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в конный клуб, где вас познакомят с лошадьми и проведут краткий инструктаж.

Сам маршрут длится 1 час — этого времени достаточно, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, но при этом прогулка не утомит ни взрослых, ни детей.

Вы пройдёте по лесным тропам, которые петляют среди вековых сосен. И оцените панорамные виды на горы и долины.

На протяжении всего пути вас будет сопровождать инструктор. Он проследит за безопасностью и поможет чувствовать себя уверенно даже тем, кто оказался в седле впервые.

Организационные детали

Включено в стоимость:

трансфер «отель — конный клуб — отель»

катание на лошади (1 час)

страховка