Почувствовать гармонию с природой, вдохнуть полной грудью свежий воздух соснового леса и увидеть Мармарис с его самых живописных ракурсов — всё это ждет вас на конной прогулке. Маршрут подойдёт и опытным всадникам, и новичкам, а также семьям с детьми. Это возможность неспешно открыть для себя красоту окрестностей без спешки и городского шума.
Описание экскурсии
Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в конный клуб, где вас познакомят с лошадьми и проведут краткий инструктаж.
Сам маршрут длится 1 час — этого времени достаточно, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, но при этом прогулка не утомит ни взрослых, ни детей.
Вы пройдёте по лесным тропам, которые петляют среди вековых сосен. И оцените панорамные виды на горы и долины.
На протяжении всего пути вас будет сопровождать инструктор. Он проследит за безопасностью и поможет чувствовать себя уверенно даже тем, кто оказался в седле впервые.
Организационные детали
Включено в стоимость:
- трансфер «отель — конный клуб — отель»
- катание на лошади (1 час)
- страховка
- Дополнительно (по желанию) оплачивается фото- и видеосъёмка во время прогулки
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
