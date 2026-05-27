Сафари на лошадях в Мармарисе

Конная прогулка по сосновым лесам вдали от городской суеты
Почувствовать гармонию с природой, вдохнуть полной грудью свежий воздух соснового леса и увидеть Мармарис с его самых живописных ракурсов — всё это ждет вас на конной прогулке. Маршрут подойдёт и опытным всадникам, и новичкам, а также семьям с детьми. Это возможность неспешно открыть для себя красоту окрестностей без спешки и городского шума.
Описание экскурсии

Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в конный клуб, где вас познакомят с лошадьми и проведут краткий инструктаж.

Сам маршрут длится 1 час — этого времени достаточно, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, но при этом прогулка не утомит ни взрослых, ни детей.

Вы пройдёте по лесным тропам, которые петляют среди вековых сосен. И оцените панорамные виды на горы и долины.

На протяжении всего пути вас будет сопровождать инструктор. Он проследит за безопасностью и поможет чувствовать себя уверенно даже тем, кто оказался в седле впервые.

Организационные детали

Включено в стоимость:

  • трансфер «отель — конный клуб — отель»
  • катание на лошади (1 час)
  • страховка
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается фото- и видеосъёмка во время прогулки
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

