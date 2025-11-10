Посвятите один день себе и изучению Турции. Мы покажем вам самые известные и красивые места. В одной экскурсии мы совместили два интересных места — Памуккале и озеро Салда. Вы увидите знаменитые белые скалы, самое прозрачное озеро в Турции и искупаетесь в ванне Клеопатры!
Описание экскурсии
Самое чистое и прозрачное озеро Турции
Салда — водоём, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные исследовали, что некоторые химические характеристики делают озеро схожим с Марсом. Он образовался на месте взорвавшегося вулкана 2 миллиона лет назад, окружен горами на высоте 1 193 метра. Белоснежным цветом своих берегов озеро обязано минералам, входящим в состав уникальной воды озера, омывающем песчаные берега. Если потереть песок в ладонях, он оставит на коже легкий приятный аромат. Даже в жару песок здесь остается прохладным! Белоснежные травертины и старый город Хиераполис
Вторая часть экскурсии пройдет в Памуккале. Травертины созданы самой природой, возникли на склоне горы и представляют собой огромные камни, издалека похожие на айсберги по которым струится ручьями термальная вода по красивому белому плато в заполненные прозрачнейшей, неестественно голубой водой бассейны.
Здесь же находятся и развалины античного города Хиераполис, этот город в археологической литературе называется Святым, причиной этому служит немалое количество монастырей и других религиозных структур в пределах города. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду и завтрак (ланч-бокс из отеля).
Каждый день (время в зависимости от отеля)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Салда
- Памуккале
- Иераполис
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в Хиераполис
- Входные билеты на Травертины
- Вход на озеро Салда
- Обед (напитки за отдельную плату)
- Ужин (напитки за отдельную плату).
- Время нахождения в Памуккале 2, 5 - 3 часа
- Время нахождения на озере Салда 1 - 1, 5 часа
- Время экскурсии с 6.00 до 21.00
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Бассейн «Клеопатра» 150 лир (13$).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (время в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
