Самое чистое и прозрачное озеро Турции

Салда — водоём, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные исследовали, что некоторые химические характеристики делают озеро схожим с Марсом. Он образовался на месте взорвавшегося вулкана 2 миллиона лет назад, окружен горами на высоте 1 193 метра. Белоснежным цветом своих берегов озеро обязано минералам, входящим в состав уникальной воды озера, омывающем песчаные берега. Если потереть песок в ладонях, он оставит на коже легкий приятный аромат. Даже в жару песок здесь остается прохладным! Белоснежные травертины и старый город Хиераполис

Вторая часть экскурсии пройдет в Памуккале. Травертины созданы самой природой, возникли на склоне горы и представляют собой огромные камни, издалека похожие на айсберги по которым струится ручьями термальная вода по красивому белому плато в заполненные прозрачнейшей, неестественно голубой водой бассейны.

Здесь же находятся и развалины античного города Хиераполис, этот город в археологической литературе называется Святым, причиной этому служит немалое количество монастырей и других религиозных структур в пределах города. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду и завтрак (ланч-бокс из отеля).