Старая мечеть в Манавгате – экскурсии в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Старая мечеть в Манавгате» в Сиде, цены от $32. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
На автобусе
12 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
Джип Сафари в Сиде
На автобусе
Джиппинг
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
25 апр в 08:00
$32 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
На автобусе
18 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
27 апр в 04:00
$57 за человека
2 в 1: Памуккале и турецкие Мальдивы
На автобусе
18 часов
Мини-группа
до 1 чел.
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
Посвятите день изучению Турции. Памуккале и озеро Салда подарят вам незабываемые впечатления. Белые скалы и прозрачное озеро ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (время в зависимости от отеля)
1 мая в 03:00
2 мая в 03:00
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    20 декабря 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
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    спасла в это время года (конец декабря). Очень дружелюбная и вовлеченная в маленькую жизнь группы. По насыщению программы - все как заявлено - не больше, не меньше. Можно сказать, что больше чем заявлено, потому как повозили по местным торговым точкам. Общее впечатление на 5 из 5-ти. Хочу обратить особое внимание туристов на то, что НЕ включено в тур, чтобы потом не было удивления и каких-то неожиданностей. Просто внимательно читайте «содержание» тура. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию, заботу и профессиональных сотрудников.

  • А
    Александр
    28 ноября 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Джип Сафари в Сиде
    В целом очень хорошая экскурсия. Организаторам большое спасибо за отличное настроение, локации выбраны классные, виды шикарные, позитив, драйв - тут
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    все отлично. Большое спасибо за замену зоопарка прогулкой на яхте - очень приятный сюрприз. Впечатление испортила финальная остановка под палящим солнцем для сбора "бакшиша" -в 2 часа дня на солнцепеке-перебор, и так все сгорели, несмотря на все кремы. Ну и конечно не хватило русского гида, хотелось бы хоть немного больше информации о местах, которые посещали.

  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
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    помещение. Еда была хорошая на протяжении всей поездки. Очень понравилось на дегустации вина и сладостей. На озере был очень холодный ветер, белого песка там нет и озеро тёмное из-за туч, это первое место прибывания. По экскурсии мало информации рассказывали, но Тимур общительный и может ответить на вопросы. На Памуккале наверное было бы красивее при солнечной погоде.

  • М
    Михаил
    2 октября 2023
    Джип Сафари в Сиде
    Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
  • M
    Mazeika
    25 сентября 2023
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    + очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
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    без акцента, очень любит шутить и подкалывать в любой ситуации)) Затрат, обед, ужин все было. Один минус нужно собой брать теплые вещи, т. к в автобусе очень холодно и с утра на местности было прохладно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Старая мечеть в Манавгате»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
  2. Джип Сафари в Сиде
  3. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  4. 2 в 1: Памуккале и турецкие Мальдивы
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Храм Аполлона
  6. Водопад Манавгат
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Акведук
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Старая мечеть в Манавгате" можно забронировать 4 экскурсии от 32 до 95. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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