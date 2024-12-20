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спасла в это время года (конец декабря). Очень дружелюбная и вовлеченная в маленькую жизнь группы. По насыщению программы - все как заявлено - не больше, не меньше. Можно сказать, что больше чем заявлено, потому как повозили по местным торговым точкам. Общее впечатление на 5 из 5-ти. Хочу обратить особое внимание туристов на то, что НЕ включено в тур, чтобы потом не было удивления и каких-то неожиданностей. Просто внимательно читайте «содержание» тура. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию, заботу и профессиональных сотрудников.