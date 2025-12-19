Один день — и столько впечатлений! Загибайте пальцы: вы покорите на рафтах стремительную реку Кёпрючай, промчитесь по бездорожью на квадроцикле или багги, эффектно пролетите на зиплайне над каньоном. И после отдохнёте за ароматным чаем и горячими гёзлеме.
Описание водной прогулки
Рафтинг. Вы окажетесь в самом сердце национального парка Кёпрюлю. Вас ждёт 3–часовой сплав по бурным порогам реки Кёпрючай (около 12 км). Опыт не требуется — профессиональные инструкторы расскажут о безопасности и предоставят снаряжение.
Сафари на багги/квадроциклах (на выбор). Опыт вождения и водительские права не нужны. После инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в 45-минутную поездку по пыльным и каменистым дорогам. Каждая машина рассчитана на двух участников.
Полёт на зиплайне. Инструкторы помогут подготовиться и наденут всё снаряжение. Несколько десятков секунд свободного скольжения по натянутому тросу подарят мощный выброс адреналина и незабываемые виды.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, обед в ресторане на берегу реки, участие в рафтинге, полёт на зиплайне, поездка на багги/квадроцикле, аренда шлемов и защитного снаряжения
- Напитки, фото- и видеосъёмка доступны за дополнительную плату. Уточняйте детали в личных сообщениях
- Поездка не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями. К полёту на зиплайне допускаются участники весом до 120 кг
- Квадроциклами и багги могут управлять гости от 18 лет
- С вами будут гиды-инструкторы из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 856 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
