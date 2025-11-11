Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На территории Памуккале раскинулись невероятные термальные террасы и целебные источники, созданные самой природой. Здесь же расположен древний город Иераполис — настоящий музей под открытым небом.



Руины античного театра, улиц и храмов хранят в себе дух истории и делают Памуккале одним из самых притягательных мест для путешественников со всего мира.