Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде

Демре - Мира - Кекова
Демре, Мира — один из важных центров распространения религии христианства, благодаря священнику Святого Николая Чудотворца, который жил и служил в этом городе всю жизнь.

Вы увидите Ликийские скальные гробницы древних времён, Римский театр, остров кекова, город под водой и моря, остров Симена и крепость от Римского периода.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00

Что вас ожидает:

  • Демре, церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира, ликийские скальные гробницы
  • Центр Икон

Описание экскурсии

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых в христианской религии и является защитником от беды, несчастье, покровитель путешественников, моряков, детей, молодежи. После его смерти был похоронен в церкви где и он служил. Исторические памятники и Архитектура в Демре Мира Кекова. Совместите приятное с полезным для покупки сувениров и подарков, камней ониксов, драгоценных камней султанит, виноделий в Демре, фруктовые натуральные вина, дегустации вина, оливковое масло. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим в течение дня, ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация:
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
  • Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
  • Место встречи ваш отель.
  • Экскурсия проводится из региона Сиде.
  • Все транспорты имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Ежедневно в 05:00, 06:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Демре, церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира, ликийские скальные гробницы
  • Центр Икон
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Вода, три бутылки
  • Транспорт: минивен на 10 человек
Что не входит в цену
  • Личные расходы на еду, обед и сувениры
  • Входной билет в Демре, церковь святого Николая Чудотворца - 17 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
  • Входной билет в Мира - 13 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
  • Обед - 250 лир с человека, дети с 0 до 6 лет - бесплатно, дети с 6 до 12 лет - 50% скидка
  • Прогулка на яхте, тур на остров Кекова и Симена за дополнительную оплату, по желанию гостей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00, 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
  • Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
  • Место встречи ваш отель
  • Экскурсия проводится из региона Сиде
  • Все транспорты имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
  • TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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