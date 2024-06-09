На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Место встречи ваш отель.

Экскурсия проводится из региона Сиде.

Все транспорты имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых в христианской религии и является защитником от беды, несчастье, покровитель путешественников, моряков, детей, молодежи. После его смерти был похоронен в церкви где и он служил. Исторические памятники и Архитектура в Демре Мира Кекова. Совместите приятное с полезным для покупки сувениров и подарков, камней ониксов, драгоценных камней султанит, виноделий в Демре, фруктовые натуральные вина, дегустации вина, оливковое масло. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим в течение дня, ваши воспоминания останутся с вами на всю жизнь. Важная информация: