Демре-Мира-Кекова – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Демре-Мира-Кекова» в Сиде, цены от $38. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Демре - Мира - Кекова из Сиде
На автобусе
11 часов
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова из Сиде
На территории Турции разбросано множество памятников античных времен
Начало: Сиде
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:30
17 ноя в 04:30
от $38 за человека
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
На автобусе
14 отзывов
14 часов
Групповая
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова
Погрузитесь в историю античной Ликии, посетите места, связанные с жизнью святого Николая, и насладитесь прогулкой на шхуне у затонувших городов
Начало: Ваш отель
Расписание: 05:00 - 06:00 трансфер в регионе
Завтра в 04:30
17 ноя в 04:30
от $54 за человека
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Пешая
На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
15 ноя в 05:30
1 мая в 05:30
$791 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Демре-Мира-Кекова»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Демре - Мира - Кекова из Сиде
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  3. Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Водопад Манавгат
  6. Античный город
  7. Старый город
  8. The land of legends
  9. Акведук
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в ноябре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Демре-Мира-Кекова" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 791. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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