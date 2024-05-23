11 часов
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова из Сиде
На территории Турции разбросано множество памятников античных времен
Начало: Сиде
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:30
17 ноя в 04:30
от $38 за человека
14 часов
Групповая
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова
Погрузитесь в историю античной Ликии, посетите места, связанные с жизнью святого Николая, и насладитесь прогулкой на шхуне у затонувших городов
Начало: Ваш отель
Расписание: 05:00 - 06:00 трансфер в регионе
Завтра в 04:30
17 ноя в 04:30
от $54 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
15 ноя в 05:30
1 мая в 05:30
$791 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Очень понравился гид Оксана, большое ей спасибо за отлично проведенный день. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Демре-Мира-Кекова»
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