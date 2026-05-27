Откройте для себя магию Каппадокии! Подземный город Каяшехир, деревня Чавушин, крепость Учхисар, Красная долина, мастерская «Анадолу Таш» — всё это и многое другое ждёт вас в программе. Профессиональный гид расскажет об истории и легендах региона, а закат и рассвет с воздушными шарами сделают поездку незабываемой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1 — история и волшебные долины

4:00-5:00 — выезд из отелей Сиде. Точное время зависит от адреса

7:00 — завтрак в горах Торос

12:00–13:00 — подземный город Каяшехир: прогулка по древним лабиринтам

14:00 — обед в национальном ресторане

15:30–16:30 — долина Деврент и фантастические скальные формы

16:30–17:00 — деревня Чавушин: скальные церкви и традиционные дома

17:00–19:00 — панорама крепости Учхисар и закат в Красной долине

20:00 — заселение в отель и ужин (шведский стол)

День 2 — рассвет в Каппадокии и возвращение

4:30–6:30 — полёт на воздушном шаре (по желанию)

8:30 — завтрак в отеле и выезд

9:30–10:30 — мастерская «Анадолу Таш»: древние ремёсла и каменные изделия

10:30–11:00 — панорама «Секретный сад» в Гёреме

11:00–11:30 — магазин местных продуктов: дегустация турецкого лукума и кофе

11:30–14:30 — путь через Конью с остановкой на обед

19:30–20:00 — возвращение в Сиде

Во время экскурсии обсудим:

вулканическое происхождение Каппадокии и её уникальные скальные образования

историю строительства подземных городов

роль раннего христианства и значение скальных церквей

использование долин Каппадокии для жизни и защиты

жизнь в современной Каппадокия: туризм, воздушные шары и местный быт

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Детям до 4 лет отдельное место не предоставляется

В стоимость включено: трансфер, билет в подземный город, посещение нацпарка Гёреме, проживание в отеле World Hotel или Arien Hotel (Mustapaşa), завтрак и ужин в отеле, вода в автобусе, страховка на время экскурсии

Обязательно возьмите с собой паспорт

С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию