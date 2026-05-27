Профессиональный гид расскажет об истории и легендах региона, а закат и рассвет с воздушными шарами сделают поездку незабываемой.
Описание экскурсии
День 1 — история и волшебные долины
4:00-5:00 — выезд из отелей Сиде. Точное время зависит от адреса
7:00 — завтрак в горах Торос
12:00–13:00 — подземный город Каяшехир: прогулка по древним лабиринтам
14:00 — обед в национальном ресторане
15:30–16:30 — долина Деврент и фантастические скальные формы
16:30–17:00 — деревня Чавушин: скальные церкви и традиционные дома
17:00–19:00 — панорама крепости Учхисар и закат в Красной долине
20:00 — заселение в отель и ужин (шведский стол)
День 2 — рассвет в Каппадокии и возвращение
4:30–6:30 — полёт на воздушном шаре (по желанию)
8:30 — завтрак в отеле и выезд
9:30–10:30 — мастерская «Анадолу Таш»: древние ремёсла и каменные изделия
10:30–11:00 — панорама «Секретный сад» в Гёреме
11:00–11:30 — магазин местных продуктов: дегустация турецкого лукума и кофе
11:30–14:30 — путь через Конью с остановкой на обед
19:30–20:00 — возвращение в Сиде
Во время экскурсии обсудим:
- вулканическое происхождение Каппадокии и её уникальные скальные образования
- историю строительства подземных городов
- роль раннего христианства и значение скальных церквей
- использование долин Каппадокии для жизни и защиты
- жизнь в современной Каппадокия: туризм, воздушные шары и местный быт
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Детям до 4 лет отдельное место не предоставляется
- В стоимость включено: трансфер, билет в подземный город, посещение нацпарка Гёреме, проживание в отеле World Hotel или Arien Hotel (Mustapaşa), завтрак и ужин в отеле, вода в автобусе, страховка на время экскурсии
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
- Завтрак в горах (1-й день) и обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) — €15 за приём пищи
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30
- Полёт на воздушном шаре на рассвете (1 ч) — от €130 до €250 (может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий)
- Проживание в одноместном номере — €15
- Сафари на джипах на рассвете — €50
- Катание на лошадях по долинам Каппадокии на рассвете/закате — €50
в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 8 лет и старше
|€30
|Дети 4–8 лет
|€24
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно