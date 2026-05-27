Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде)

К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Откройте для себя магию Каппадокии! Подземный город Каяшехир, деревня Чавушин, крепость Учхисар, Красная долина, мастерская «Анадолу Таш» — всё это и многое другое ждёт вас в программе.

Профессиональный гид расскажет об истории и легендах региона, а закат и рассвет с воздушными шарами сделают поездку незабываемой.
Описание экскурсии

День 1 — история и волшебные долины

4:00-5:00 — выезд из отелей Сиде. Точное время зависит от адреса
7:00 — завтрак в горах Торос
12:00–13:00 — подземный город Каяшехир: прогулка по древним лабиринтам
14:00 — обед в национальном ресторане
15:30–16:30 — долина Деврент и фантастические скальные формы
16:30–17:00 — деревня Чавушин: скальные церкви и традиционные дома
17:00–19:00 — панорама крепости Учхисар и закат в Красной долине
20:00 — заселение в отель и ужин (шведский стол)

День 2 — рассвет в Каппадокии и возвращение

4:30–6:30 — полёт на воздушном шаре (по желанию)
8:30 — завтрак в отеле и выезд
9:30–10:30 — мастерская «Анадолу Таш»: древние ремёсла и каменные изделия
10:30–11:00 — панорама «Секретный сад» в Гёреме
11:00–11:30 — магазин местных продуктов: дегустация турецкого лукума и кофе
11:30–14:30 — путь через Конью с остановкой на обед
19:30–20:00 — возвращение в Сиде
Во время экскурсии обсудим:

  • вулканическое происхождение Каппадокии и её уникальные скальные образования
  • историю строительства подземных городов
  • роль раннего христианства и значение скальных церквей
  • использование долин Каппадокии для жизни и защиты
  • жизнь в современной Каппадокия: туризм, воздушные шары и местный быт

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Детям до 4 лет отдельное место не предоставляется
  • В стоимость включено: трансфер, билет в подземный город, посещение нацпарка Гёреме, проживание в отеле World Hotel или Arien Hotel (Mustapaşa), завтрак и ужин в отеле, вода в автобусе, страховка на время экскурсии
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Завтрак в горах (1-й день) и обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) — €15 за приём пищи
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30
  • Полёт на воздушном шаре на рассвете (1 ч) — от €130 до €250 (может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий)
  • Проживание в одноместном номере — €15
  • Сафари на джипах на рассвете — €50
  • Катание на лошадях по долинам Каппадокии на рассвете/закате — €50

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые от 8 лет и старше€30
Дети 4–8 лет€24
Младенцы 0–4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хатидже
Хатидже — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 24 туристов
Мы с командой опытных гидов организуем индивидуальные и групповые поездки по самым красивым уголкам Антальи. Хотите исследовать Анталью с её богатой историей, природными чудесами и захватывающими пейзажами вместе с местными экспертами? Получить незабываемые впечатления? Свяжитесь с нами прямо сейчас — Анталья ждёт вас!

