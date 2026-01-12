Мои заказы

Красивые виды и панорамы Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Сиде, цены от €19, скидки до 29%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде)
Сплавы и рафтинг
9 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде)
Пороги, брызги и головокружительные панорамы национального парка
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:30
18 фев в 08:30
20 фев в 08:30
€19 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
29%
218 отзывов
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
19 фев в 04:30
21 фев в 04:30
€41€58 за человека
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
«Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
19 фев в 04:00
21 фев в 04:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    12 января 2026
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Прекрасный гид Сердар! Очень рекомендую ехать именно с ним! Очень информативно, чутко, а самое главное весело! Спасибо большое
  • Н
    Надежда
    26 декабря 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!
    Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!
  • А
    Александр
    29 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Доброго времени суток!
    Были на экскурсии в конце ноября.
    С погодой нам конечно же не повезло-но это не беда!)
    Шары-цель на 50% поездки
    читать дальше

    (если у вас цель ТОЛЬКО шары, то вам необходимо целенаправленно ехать туда, бронировать отель на 3-5 дней и ждать момента).
    Была задача посмотреть подземный город: в экскурсию входит один из самых слабеньких-Татларын, т. к. он ближе к маршруту. Что тоже неплохо, но уверен Деринкую или Каймакли были бы эпичнее. Хотелось бы пожелать организатору пересмотреть программу в этом вопросе и еще обязательно добавить подьем на смотровую.
    Остальное всё прекрасно: трансфер (водитель профи, будто его рожали в скорой на серпантине), отель (будто к бабушке Хетов попал), допы (мы брали поездку на джипе-хорошо), и самое главное ГИД (нам здорово повезло, у нас был Фархат-отличный парень. Отвечал на все вопросы, дружелюбный, отзывчивый).
    Советы:
    Обед в дороге обязательно берите 1й день, 2й по желанию, можно на заправке перекусить, цены норм.
    На шарах не зацикливайтесь.
    Обязательно настрой позитивный-получите нереальные эмоции и удовольствие)
    Погуляйте вечером в г. Аванос.
    Экскурсию брали только джипы-советую.
    Нам очень понравилось!
    Еще раз спасибо Фархату лично и организаторам.

    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • Е
    Елена
    26 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Очень понравился наш гид Фархад. Внимательный к каждому, очень любезный. Благодаря ему шли четко по программе,хотя он и не торопил.
    читать дальше

    Помогал решать возникающие проблемы, в том числе с интернетом и вайфаем по ходу экскурсии. Весёлый, своими шутками поднимал нам настроение,несколько испорченное отменой воздушных шаров. Однако Фархад предупреждал заранее от такой вероятности,так что просто не повезло..
    С таким гидом долгая дорога оказалась совсем не утомительной.

  • А
    Александр
    22 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Отличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. С хорошим чувством юмора. В
    читать дальше

    ходе экскурсии не к чему не принуждают а только предлагают ваше право что то заказывать или нет. Город в котором останавливались в ночное и дневное время очень красивый и античный. Есть где погулять что посмотреть. Недорогие сувениры по сравнению с Сидэ разница раза в три. Обязательно приедем еще раз.

    Отличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. СОтличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. С
  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Ездили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживает, виды нереальные!!! Удалось полетать
    читать дальше

    на шаре, эмоции не передать словами. Ночевали в гостинице Duru, небольшая, но уютная, с панорамной террасой на город, ужинать там было особое удовольствие! Отдельная благодарность нашему гиду Сердару - профессионалу своего дела. Очень внимательный, заботился чтобы каждому было комфортно, интересно рассказывал, с юмором, сделал нам невероятные фотографии. Спасибо большое!

    Ездили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживаетЕздили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживает
  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Добрый день!
    Замечательная экскурсия, хороший гид и водитель.
    Полет на воздушных шарах состоялся!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Пугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! За эти деньги - просто подарок! Ездили с ребенком, дискомфорта не ощущали. Спасибо огромное организаторам!
    Пугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! ЗаПугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! За
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Экскурсия очень понравилась. Гид султан очень много рассказал интересного! Водитель профессионал! Мы провели ночь в пещерном отеле, очень понравился. Огромный номер и вкусная еда. Ездили на шары на машине, тоже все прошло супер. Рекомендуем эту турфирму однозначно!
  • Н
    Надежда
    29 октября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Ездили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от его работы: всё четко спланировано,
    читать дальше

    организационные вопросы излагал доступно и понятно; историческую и культурную программу выдавал порционно и интересно, с любовью к своей стране и местам, о которых рассказывает. Спасибо!!
    Дополнительно брали обеды: вкусно, но ничего прям выдающегося, думаю, без них было бы голодно, в экскурсию входит только ужин в первый день и завтрак во второй. На пути достаточно остановок, всегда есть туалет и какие-нибудь магазинчики, так что перекусами, наверно, можно и там закупаться, ну или брать с собой.
    Также вечером брали прогулку по красной долине: сначала нас завезли в кафе со вкуснейшим кофе и панорамным видом на Угрюп, потом в саму долину гулять, очень красиво, но нужно иметь в виду, что на тропинке есть крутая лестница, подъемы и спуски, с маленькими детьми может быть некомфортно.
    Жили в пещерном отеле, атмосферно, хотя особо насладиться не успели: поздно приехали и рано уехали😅
    С утра ездили смотреть на подъём воздушных шаров, тоже за доп плату, но оно того определённо стоит, безумно красиво! Здорово, что предусмотрели отмену полетов на центральной площадке и отвезли на другую, где полеты всё-таки состоялись, хоть и с задержкой)
    Большое спасибо за чудесные два дня, будем вас рекомендовать!

    Ездили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от егоЕздили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от егоЕздили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от егоЕздили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от егоЕздили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от егоЕздили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от его

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде);
  2. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде;
  3. Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде).
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Античный город;
  2. Памуккале;
  3. Водопад Манавгат;
  4. Самое главное;
  5. Каньоны Кепрюлю;
  6. Амфитеатр;
  7. Храм Аполлона;
  8. Площадь Агора;
  9. Сельге;
  10. Демре, Кекова и Мира.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в феврале 2026
Сейчас в Сиде в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 41 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2026 год по теме «Панорамы», 219 ⭐ отзывов, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель