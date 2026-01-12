Водная прогулка
Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде)
Пороги, брызги и головокружительные панорамы национального парка
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:30
18 фев в 08:30
20 фев в 08:30
€19 за человека
-
29%
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
19 фев в 04:30
21 фев в 04:30
€41
€58 за человека
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
«Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
19 фев в 04:00
21 фев в 04:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан12 января 2026Прекрасный гид Сердар! Очень рекомендую ехать именно с ним! Очень информативно, чутко, а самое главное весело! Спасибо большое
- ННадежда26 декабря 2025Экскурсия интересная, виды просто потрясающие. Стоимость - сказка! Путешествие на автобусе, забрали прямо от отеля. Благодарю организаторов!
- ААлександр29 ноября 2025Доброго времени суток!
Были на экскурсии в конце ноября.
С погодой нам конечно же не повезло-но это не беда!)
Шары-цель на 50% поездки
- ЕЕлена26 ноября 2025Очень понравился наш гид Фархад. Внимательный к каждому, очень любезный. Благодаря ему шли четко по программе,хотя он и не торопил.
- ААлександр22 ноября 2025Отличная экскурсия. Очень хороший экскурсовод Фархат. Все рассказал, показал, подсказал. Отвечал на все поставленные вопросы. С хорошим чувством юмора. В
- ТТатьяна10 ноября 2025Ездили на экскурсию 8-9 ноября. Очень понравилось! Была небольшая группа, удобный трансфер, забрали вовремя. Каппадокия завораживает, виды нереальные!!! Удалось полетать
- ООльга10 ноября 2025Добрый день!
Замечательная экскурсия, хороший гид и водитель.
Полет на воздушных шарах состоялся!
- ССветлана2 ноября 2025Пугало длительность дороги, но с отличным гидом время пролетело незаметно. Впечатления от локаций самые наилучшие! За эти деньги - просто подарок! Ездили с ребенком, дискомфорта не ощущали. Спасибо огромное организаторам!
- ООльга2 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Гид султан очень много рассказал интересного! Водитель профессионал! Мы провели ночь в пещерном отеле, очень понравился. Огромный номер и вкусная еда. Ездили на шары на машине, тоже все прошло супер. Рекомендуем эту турфирму однозначно!
- ННадежда29 октября 2025Ездили на экскурсию 27-28 октября с гидом Султаном, всё очень понравилось! Остались под впечатлением от его работы: всё четко спланировано,
