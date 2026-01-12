читать дальше

организационные вопросы излагал доступно и понятно; историческую и культурную программу выдавал порционно и интересно, с любовью к своей стране и местам, о которых рассказывает. Спасибо!!

Дополнительно брали обеды: вкусно, но ничего прям выдающегося, думаю, без них было бы голодно, в экскурсию входит только ужин в первый день и завтрак во второй. На пути достаточно остановок, всегда есть туалет и какие-нибудь магазинчики, так что перекусами, наверно, можно и там закупаться, ну или брать с собой.

Также вечером брали прогулку по красной долине: сначала нас завезли в кафе со вкуснейшим кофе и панорамным видом на Угрюп, потом в саму долину гулять, очень красиво, но нужно иметь в виду, что на тропинке есть крутая лестница, подъемы и спуски, с маленькими детьми может быть некомфортно.

Жили в пещерном отеле, атмосферно, хотя особо насладиться не успели: поздно приехали и рано уехали😅

С утра ездили смотреть на подъём воздушных шаров, тоже за доп плату, но оно того определённо стоит, безумно красиво! Здорово, что предусмотрели отмену полетов на центральной площадке и отвезли на другую, где полеты всё-таки состоялись, хоть и с задержкой)

Большое спасибо за чудесные два дня, будем вас рекомендовать!