Тёплый мрамор, густая пена, мягкий пилинг кесе и масляный массаж — в этом спа-ритуале всё помогает замедлиться и отпустить усталость.
Вы прогреетесь в сауне и парной, очистите кожу, полежите на горячем камне и выйдете с ощущением обновления.
Вы прогреетесь в сауне и парной, очистите кожу, полежите на горячем камне и выйдете с ощущением обновления.
Описание трансфер
- Сначала вы прогреетесь в сауне: тело постепенно расслабится, а кожа подготовится к уходу. Затем перейдёте в парную с горячим мраморным камнем.
- После прогрева вас ждёт пилинг кесе. Мастер мягко очистит кожу специальной рукавицей, а затем проведёт пенный массаж.
- Масляный массаж завершит ритуал и поможет полностью снять напряжение. У вас будет время принять душ и отдохнуть.
Организационные детали
- Процедуры не подходят беременным, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, проблемами с давлением или кожными заболеваниями.
- Трансфер на комфортабельных минивэнах или автобусах: вас заберут из отеля и привезут обратно.
- Отдельно оплачиваются напитки и дополнительные спа-процедуры по желанию.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Хаммам-ритуал в Сиде»
-
20%
Групповая
Сиде: традиционный турецкий хаммам, SPA и массаж
Погрузитесь в атмосферу традиционного турецкого хаммама в Сиде. Расслабляющий массаж и SPA-процедуры помогут забыть о повседневных заботах
Начало: Ваше местоположение
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$20
$25 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
30 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
-
21%
Групповая
Турецкая баня в Сиде + трансфер
Расслабиться после экскурсий и мягко подготовить кожу к загару
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15
€19 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
€20 за человека