Вы посетите скальные храмы и подземные города.
Узнаете, как здесь жили хетты и ранние христиане, как природа и люди создали один из самых необычных ландшафтов в мире. Сможете встретить рассвет с видом на воздушные шары и полетать над долинами.
Заглянете в гончарную мастерскую, полюбуетесь пейзажами и увидите основные места притяжения региона.
Описание экскурсии
1 день
- Выезд и встреча с гидом в районе Манавгата.
- Завтрак в ликийских горах Таурус.
- Остановки в городах Конья, Аксарай, Невшехир.
- Экскурсия по караван-сараю в древнем христианском городе Саратлы.
- Фотосессия на фоне вулканической горы Хасан высотой более 3000 м.
- Прибытие в Каппадокию. Посещение подземного города Кая, византийской крепости 13 века, церкви девы Марии, мечети Ибрагима Паши и древнеримского города.
- Обед в Ортахисаре с видом на гору Эрджияс.
- Экскурсия по городу Ортахисар (Средняя крепость).
- Обзорная остановка с видом на долину Дервент (Воображения), прогулка по долине.
- Посещение гончарной мастерской.
- Экскурсия по деревне Чавушин. Осмотр скал и церкви Иоанна Крестителя.
- Панорамная остановка в долине Любви.
- Прогулка по музею под открытым небом Гёреме и скрытому саду.
- Встреча заката в Красной долине (по желанию).
- Заселение в классический или пещерный отель на выбор, ужин, дополнительные развлечения.
2 день
- Дополнительные развлечения (по желанию): полёт на воздушном шаре, встреча рассвета или фотосессия на джипе с видом на шары.
- Завтрак в отеле.
- Остановка у Красной реки, самой длинной в окрестностях. Можно покормить уток.
- Центр камней Анатолии «Саян».
- Подъём на самую высокую точку в Каппадокии — крепость высотой 1300 м.
- Панорамная остановка в долине Голубей.
- Обед в г. Конья.
- Обратный путь и возвращение в отели.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером, дорога в одну сторону занимает 7–8 часов.
- Трансфер, чай / кофе / вода в автобусе, билет в подземный город, завтрак (шведский стол) и ужин в отеле (без напитков), страховка включены.
- Отели бронируются в зависимости от наличия мест и вашего выбора (размещение 2-местное): классические — Duru hotel / Hotel Cappadocia palace / İpekyolu Garden Avanos; пещерные — Dedeli Konak Cave hotel / Arte Cave hotel / Antique house.
- Не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, есть пешие участки и спуски/подъёмы. К полёту на шаре не допускаются дети младше 6 лет и беременные женщины.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Завтрак в 1-й день — €5, напитки в отеле и во время экскурсий, обед в ресторане в 1-й и 2-й дни — €15 за приём.
- 1-местный номер — €15.
- Конная экскурсия по долинам (на рассвете или закате) — €50.
- Закат в Красной долине — €25.
- Тур на квадроциклах — €50.
- Шоу-программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €40.
- Ночное лазерное шоу «История Каппадокии» в музее Зельве — €25.
- Полёт на воздушном шаре — от €250.
- Фотосессия на джипах — €50.
- Панорама воздушных шаров на рассвете — €30.
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
