Из Сиде в Каппадокию с ночёвкой: главное за 2 дня

От пляжей к перекрёстку цивилизаций и природному чуду
Вы посетите скальные храмы и подземные города.

Узнаете, как здесь жили хетты и ранние христиане, как природа и люди создали один из самых необычных ландшафтов в мире. Сможете встретить рассвет с видом на воздушные шары и полетать над долинами.

Заглянете в гончарную мастерскую, полюбуетесь пейзажами и увидите основные места притяжения региона.
Описание экскурсии

1 день

  • Выезд и встреча с гидом в районе Манавгата.
  • Завтрак в ликийских горах Таурус.
  • Остановки в городах Конья, Аксарай, Невшехир.
  • Экскурсия по караван-сараю в древнем христианском городе Саратлы.
  • Фотосессия на фоне вулканической горы Хасан высотой более 3000 м.
  • Прибытие в Каппадокию. Посещение подземного города Кая, византийской крепости 13 века, церкви девы Марии, мечети Ибрагима Паши и древнеримского города.
  • Обед в Ортахисаре с видом на гору Эрджияс.
  • Экскурсия по городу Ортахисар (Средняя крепость).
  • Обзорная остановка с видом на долину Дервент (Воображения), прогулка по долине.
  • Посещение гончарной мастерской.
  • Экскурсия по деревне Чавушин. Осмотр скал и церкви Иоанна Крестителя.
  • Панорамная остановка в долине Любви.
  • Прогулка по музею под открытым небом Гёреме и скрытому саду.
  • Встреча заката в Красной долине (по желанию).
  • Заселение в классический или пещерный отель на выбор, ужин, дополнительные развлечения.

2 день

  • Дополнительные развлечения (по желанию): полёт на воздушном шаре, встреча рассвета или фотосессия на джипе с видом на шары.
  • Завтрак в отеле.
  • Остановка у Красной реки, самой длинной в окрестностях. Можно покормить уток.
  • Центр камней Анатолии «Саян».
  • Подъём на самую высокую точку в Каппадокии — крепость высотой 1300 м.
  • Панорамная остановка в долине Голубей.
  • Обед в г. Конья.
  • Обратный путь и возвращение в отели.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером, дорога в одну сторону занимает 7–8 часов.
  • Трансфер, чай / кофе / вода в автобусе, билет в подземный город, завтрак (шведский стол) и ужин в отеле (без напитков), страховка включены.
  • Отели бронируются в зависимости от наличия мест и вашего выбора (размещение 2-местное): классические — Duru hotel / Hotel Cappadocia palace / İpekyolu Garden Avanos; пещерные — Dedeli Konak Cave hotel / Arte Cave hotel / Antique house.
  • Не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, есть пешие участки и спуски/подъёмы. К полёту на шаре не допускаются дети младше 6 лет и беременные женщины.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Завтрак в 1-й день — €5, напитки в отеле и во время экскурсий, обед в ресторане в 1-й и 2-й дни — €15 за приём.
  • 1-местный номер — €15.
  • Конная экскурсия по долинам (на рассвете или закате) — €50.
  • Закат в Красной долине — €25.
  • Тур на квадроциклах — €50.
  • Шоу-программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €40.
  • Ночное лазерное шоу «История Каппадокии» в музее Зельве — €25.
  • Полёт на воздушном шаре — от €250.
  • Фотосессия на джипах — €50.
  • Панорама воздушных шаров на рассвете — €30.

в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

