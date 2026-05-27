Предлагаем вам совершить два погружения — и рассмотреть подводный музей с рифами, затонувшими кораблями и морскими обитателями.
Рядом с начинающими всегда будут опытные инструкторы, а сертифицированные дайверы смогут нырять глубже и более самостоятельно.
Рядом с начинающими всегда будут опытные инструкторы, а сертифицированные дайверы смогут нырять глубже и более самостоятельно.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
8:00–9:00 — трансфер из отелей в Сиде и ближайших районах
9:30 — прибытие в порт Сиде и посадка на дайвинг-лодку
10:00 — инструктаж, подбор оборудования и обучение
Профессиональные инструкторы по дайвингу расскажут вам о важных моментах безопасности и технических аспектах. Продемонстрируют, как правильно использовать снаряжение и как осуществляется подводная связь. Вводный курс включает всё, что вам нужно знать для первого погружения.
10:30 — первое погружение (примерно 20–25 мин)
11:30 — перерыв на поверхности и обед на лодке (жареная курица, паста и салат)
13:00 — второе погружение (20–25 мин) на другом месте
14:00 — свободное время: плавание, снорклинг, отдых на лодке
15:30 — возвращение в порт
16:00 — трансфер обратно в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из/в отель (если вы выбрали билет с трансфером), 2 погружения, обед на борту, профессиональный инструктор, снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Запрещено: курить, прикасаться к морским обитателям и растениям
- Сертифицированных дайверов просим взять с собой лицензию/удостоверение. Вам нужно выбрать билет для профессионалов
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Не подходит для:
- Детей младше 12 лет (но они могут присоединиться к нам в качестве гостей, не занимающихся дайвингом)
- Беременных женщин
- Путешественников с заболеваниями спины или склонных к морской болезни
- Людей, которые чувствуют себя в воде неуверенно
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет с трансфером
|€40
|Детский билет с трансфером (4-11 лет)
|€35
|Взрослый билет без трансфера
|€35
|Детский билет без трансфером (4-11 лет)
|€30
|Дайвинг с профессиональным инструктором и трансфером из отеля.
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Морская прогулка и дайвинг в Сиде + обед»
Групповая
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€50 за человека
Групповая
Дайвинг в Сиде: два погружения
Отправиться в морское путешествие и любоваться яркими рыбами
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€40 за человека
-
10%
Групповая
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
$36
$40 за человека
Групповая
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
31 мая в 04:30
3 июн в 04:30
€64 за человека
€40 за человека