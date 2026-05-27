Предлагаем вам совершить два погружения — и рассмотреть подводный музей с рифами, затонувшими кораблями и морскими обитателями. Рядом с начинающими всегда будут опытные инструкторы, а сертифицированные дайверы смогут нырять глубже и более самостоятельно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отелей в Сиде и ближайших районах

9:30 — прибытие в порт Сиде и посадка на дайвинг-лодку

10:00 — инструктаж, подбор оборудования и обучение

Профессиональные инструкторы по дайвингу расскажут вам о важных моментах безопасности и технических аспектах. Продемонстрируют, как правильно использовать снаряжение и как осуществляется подводная связь. Вводный курс включает всё, что вам нужно знать для первого погружения.

10:30 — первое погружение (примерно 20–25 мин)

11:30 — перерыв на поверхности и обед на лодке (жареная курица, паста и салат)

13:00 — второе погружение (20–25 мин) на другом месте

14:00 — свободное время: плавание, снорклинг, отдых на лодке

15:30 — возвращение в порт

16:00 — трансфер обратно в отели

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из/в отель (если вы выбрали билет с трансфером), 2 погружения, обед на борту, профессиональный инструктор, снаряжение для дайвинга и снорклинга

Запрещено: курить, прикасаться к морским обитателям и растениям

Сертифицированных дайверов просим взять с собой лицензию/удостоверение. Вам нужно выбрать билет для профессионалов

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Не подходит для: