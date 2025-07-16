Сегодня Сиде — известный курорт. Но на экскурсии вы вернётесь во времена, когда местные жители поклонялись Афине и Аполлону, а мощные стены защищали город от врагов. Услышите истории и легенды, увидите архитектурные памятники эллинов, римлян и византийцев. А ещё заглянете в местный музей и рассмотрите найденные на раскопках артефакты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сиде — один из самых известных и популярных античных городов Средиземноморского побережья. Это город-музей, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат» (как символ изобилия). Таким Сиде и был в античные времена — свободным, богатым и процветающим.

В Сиде до сих пор ведутся раскопки: богатейшее прошлое отражено здесь в каждом камне и черепке. Вы познакомитесь с историей города и увидите:

Крепостные стены древнего города

Некрополь

Фонтан и акведук

Дома времён римского владычества

Единственную из сохранившихся колонных улиц

Агору — торговую площадь и место сбора горожан

Храм богини удачи Тике

Триумфальную арку императора Веспасиана

Римский театр (2 век н. э.)

Древний морской порт

Храм Аполлона — символ города

Храм Афины и базилику Византийского периода

Турецкие дома рубежа 19 и 20 веков

Римские термы, где сегодня располагается Археологический музей

Организационные детали