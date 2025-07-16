Сегодня Сиде — известный курорт.
Но на экскурсии вы вернётесь во времена, когда местные жители поклонялись Афине и Аполлону, а мощные стены защищали город от врагов. Услышите истории и легенды, увидите архитектурные памятники эллинов, римлян и византийцев. А ещё заглянете в местный музей и рассмотрите найденные на раскопках артефакты.
Но на экскурсии вы вернётесь во времена, когда местные жители поклонялись Афине и Аполлону, а мощные стены защищали город от врагов. Услышите истории и легенды, увидите архитектурные памятники эллинов, римлян и византийцев. А ещё заглянете в местный музей и рассмотрите найденные на раскопках артефакты.
Описание экскурсии
Сиде — один из самых известных и популярных античных городов Средиземноморского побережья. Это город-музей, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат» (как символ изобилия). Таким Сиде и был в античные времена — свободным, богатым и процветающим.
В Сиде до сих пор ведутся раскопки: богатейшее прошлое отражено здесь в каждом камне и черепке. Вы познакомитесь с историей города и увидите:
- Крепостные стены древнего города
- Некрополь
- Фонтан и акведук
- Дома времён римского владычества
- Единственную из сохранившихся колонных улиц
- Агору — торговую площадь и место сбора горожан
- Храм богини удачи Тике
- Триумфальную арку императора Веспасиана
- Римский театр (2 век н. э.)
- Древний морской порт
- Храм Аполлона — символ города
- Храм Афины и базилику Византийского периода
- Турецкие дома рубежа 19 и 20 веков
- Римские термы, где сегодня располагается Археологический музей
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительные расходы: входной билет в Археологический музей — €5/чел., дети до 8 лет бесплатно
- Доплата за каждого дополнительного участника экскурсии — €35 (до шести человек дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурик — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 403 туристов
Работаю профессиональным гидом с лицензией Министерства туризма Турции. Экскурсии провожу на русском языке. Работаю вместе со своими коллегами-гидами — для нас будет честью видеть вас в нашей стране.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Были на экскурсии семьей с ребенком 11 лет. Всем нам очень понравилось: было интересно увидеть старинные памятники архитектуры, послушать историю места. Большая благодарность нашему экскурсоводу Нури за познавательную экскурсию.
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С
Очень интересная и познавательная индивидуальная экскурсия про историю Сиде. Рекомендую к посещению с гидом. Просто смотреть на руины неинформативно, за ними скрывается много истории
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D
Были на экскурсии с Нури по г. Сиде. Несмотря,на то, что город небольшой тур по историческим местам был очень интересным и насыщенным. Нури прекрасно разбирается в теме истории Сиде, делал
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Б
Добрый день. Нури замечательный рассказчик, было очень познавательно и интересно. Обязательно обратимся к нему снова
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А
Отличная экскурсия, продуманный маршрут, интересное изложение
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А
Все прошло прекрасно, большое спасибо ❤️
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