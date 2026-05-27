Мои заказы

Дайвинг в подводном музее Сиде

Два незабываемых погружения к скульптурам на дне моря
Представьте музей, где экспонаты находятся не в залах, а на морском дне.

Добро пожаловать в Сиде — одно из самых необычных мест для дайвинга в мире! Вы совершите два погружения и
читать дальшеуменьшить

увидите танцующих дервишей, караван верблюдов, мифологического Посейдона — и не только.

Даже если вы никогда не пробовали дайвить, опытные инструкторы помогут вам безопасно погрузиться и открыть для себя новый мир под водой.

Дайвинг в подводном музее Сиде
Дайвинг в подводном музее Сиде
Дайвинг в подводном музее Сиде

Описание экскурсии

Все 117 скульптур и памятников на морском дне расположены на глубине 11, 18 и 24 метров. Они разделены на 5 тем: «Вращающиеся дервиши», «Война за Независимость», «Посейдон и его храм», «Караван верблюдов» и «Цветочный сад» и рассказывают о культуре и истории Анатолии. В нашем путешествии вы сможете их увидеть!

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отеля

9:30–10:00 — прибытие в порт и подготовка

Посадка на лодку, знакомство с инструкторами и подробный инструктаж по технике безопасности и правилам погружения.

  • Первое погружение (15–20 минут). Вы погрузитесь на глубину около 8–10 метров и увидите первые композиции подводного музея Сиде — скульптуры дервишей, храм Аполлона и другие
  • Обед на борту
  • Второе погружение (15–20 минут). Продолжите знакомство с музеем, отыщете новые скульптуры и встретите морских обитателей

15:30–17:30 — возвращение в порт

Организационные детали

Правила безопасности

  • Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
  • К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
  • Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
  • К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения
  • Для погружения не обязательно уметь плавать

Что входит в стоимость

— трансфер от и до мест проживания
— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)
— страховой полис
— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)
— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— напитки
— личные расходы (сувениры и т. п.)
— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)
— фото и видео

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
С погружением (от 10 лет)€45
Дети до 3 летБесплатно
Без погружения (от 4 лет)€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Дайвинг в подводном музее Сиде»

Дайвинг в Сиде: два погружения
На лодке
8 часов
1 отзыв
Групповая
Дайвинг в Сиде: два погружения
Отправиться в морское путешествие и любоваться яркими рыбами
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€40 за человека
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
На яхте
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
-
15%
2 отзыва
Групповая
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€35€41 за человека
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
6 часов
-
10%
4 отзыва
Групповая
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
$36$40 за человека
Дайвинг в Сиде
На автобусе
6 часов
48 отзывов
Групповая
Дайвинг в Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$39 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€45 за человека