Представьте музей, где экспонаты находятся не в залах, а на морском дне.Добро пожаловать в Сиде — одно из самых необычных мест для дайвинга в мире! Вы совершите два погружения и

увидите танцующих дервишей, караван верблюдов, мифологического Посейдона — и не только. Даже если вы никогда не пробовали дайвить, опытные инструкторы помогут вам безопасно погрузиться и открыть для себя новый мир под водой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Все 117 скульптур и памятников на морском дне расположены на глубине 11, 18 и 24 метров. Они разделены на 5 тем: «Вращающиеся дервиши», «Война за Независимость», «Посейдон и его храм», «Караван верблюдов» и «Цветочный сад» и рассказывают о культуре и истории Анатолии. В нашем путешествии вы сможете их увидеть!

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отеля

9:30–10:00 — прибытие в порт и подготовка

Посадка на лодку, знакомство с инструкторами и подробный инструктаж по технике безопасности и правилам погружения.

Первое погружение (15–20 минут). Вы погрузитесь на глубину около 8–10 метров и увидите первые композиции подводного музея Сиде — скульптуры дервишей, храм Аполлона и другие

Обед на борту

Второе погружение (15–20 минут). Продолжите знакомство с музеем, отыщете новые скульптуры и встретите морских обитателей

15:30–17:30 — возвращение в порт

Организационные детали

Правила безопасности

Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные

К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет

Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям

К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения

Для погружения не обязательно уметь плавать

Что входит в стоимость

— трансфер от и до мест проживания

— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)

— страховой полис

— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)

— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— напитки

— личные расходы (сувениры и т. п.)

— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)

— фото и видео