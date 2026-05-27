Добро пожаловать в Сиде — одно из самых необычных мест для дайвинга в мире! Вы совершите два погружения и
Описание экскурсии
Все 117 скульптур и памятников на морском дне расположены на глубине 11, 18 и 24 метров. Они разделены на 5 тем: «Вращающиеся дервиши», «Война за Независимость», «Посейдон и его храм», «Караван верблюдов» и «Цветочный сад» и рассказывают о культуре и истории Анатолии. В нашем путешествии вы сможете их увидеть!
Примерный тайминг
8:00–9:00 — трансфер из отеля
9:30–10:00 — прибытие в порт и подготовка
Посадка на лодку, знакомство с инструкторами и подробный инструктаж по технике безопасности и правилам погружения.
- Первое погружение (15–20 минут). Вы погрузитесь на глубину около 8–10 метров и увидите первые композиции подводного музея Сиде — скульптуры дервишей, храм Аполлона и другие
- Обед на борту
- Второе погружение (15–20 минут). Продолжите знакомство с музеем, отыщете новые скульптуры и встретите морских обитателей
15:30–17:30 — возвращение в порт
Организационные детали
Правила безопасности
- Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
- К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
- Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
- К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения
- Для погружения не обязательно уметь плавать
Что входит в стоимость
— трансфер от и до мест проживания
— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)
— страховой полис
— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)
— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— напитки
— личные расходы (сувениры и т. п.)
— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)
— фото и видео
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|С погружением (от 10 лет)
|€45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Без погружения (от 4 лет)
|€25