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что где, когда и во сколько начинается. Мы посидели перед фонтаном. в 9:30 проиграла одна мелодия. Было красиво. Но, коротко. Мы посидели еще, не поняли, будет что то еще или нет. Пришлось мучиться с интернетом, что бы разыскать хоть какую то информацию о времени шоу. Вроде нашли. Шоу в 22. Перешли к карете, там уже было очень много людей. Сели, где получилось, не близко. Просидели еще полчаса. В 22:20 началось шоу. Красиво. С элементвми представлений цирка дю солей. Красивые костюмы. Длилось 30 минут. В 22:50 все закончилось, пришлось бежать к обратному трансферу, что бы успеть вовремя.

Думаю, было бы понятнее и проще, если бы было больше информации. Мы не понимали, куда идти, во сколько что смотретт. Там красиво, но, если бы мы имели возможность распланировать свои действия, было бы лучше