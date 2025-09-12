Ночные шоу Land of Legends — развлекательное ночное приключение для вас и вашей семьи. Вы окунетесь в атмосферу потрясающего шоу талантливой анимационной команды Land of Legends. Тур является хорошей альтернативой веселой ночи. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающего праздника.
Описание экскурсииЧто вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений. Оно начинается с живого светового шоу, которое сопровождается сопровождается невероятным выступлением акробатов. Вы получите невероятный впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя невероятные световые шоу, акробатику и выступления самых талантливых певцов, танцоров и музыкантов мира. Вы можете присоединиться к туру вместе с семьей и друзьями. В парке наверняка развлечение для каждого, а супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упусти возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с Land of Legends Night Show. Важная информация: Мы организуем комфортный трансфер на Land of Legends Night Show, обеспечивая удобную поездку в оба конца. Вход на шоу бесплатный. Однако, обратите внимание, что программа шоу полностью зависит от организаторов Land of Legends Kingdom Hotel. Мы не несем ответственности за возможные изменения в расписании, составе выступлений или других аспектах мероприятия.
Вторник, Четверг, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Свободное время в тематическом парке
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Вход в тематический парк
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы организуем комфортный трансфер на Land of Legends Night Show
- Обеспечивая удобную поездку в оба конца. Вход на шоу бесплатный. Однако
- Обратите внимание
- Что программа шоу полностью зависит от организаторов Land of Legends Kingdom Hotel. Мы не несем ответственности за возможные изменения в расписании
- Составе выступлений или других аспектах мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Нереально красивые локации для фото и очень атмосферное место. Огоньки, гондолы, плывущие по каналу… Само шоу не видно, тк слишком много людей стоит. Под конец просочилась поближе, когда оно уже
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Д
Всё отлично, туроператор, через кого покупали экскурсию всегда на связи в WA. Отвезли туда, привезли обратно. Сам парк конечно шикарный, огромный. Само шоу к сожалению длилось буквально 30-40 мин, но стоит того.
Спутник 8 рекомендую
Спутник 8 рекомендую
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K
Шоу состоит из двух частей это каждый час минут на 4 поющий фонтан, а в 22.00 начинается второе, оно проходит там где карета с лошадьми! В целом красиво! В целом цена за трансфер, т. к. шоу бесплатно. Считаю цена немного завышена.
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Е
Само шоу бесплатное. Оплата по сути за трансфер. С этим все четко, забрали вовремя, обратно тоже минута в минуту.
Место красивое, много людей, все фотографируются, такая атмосфера праздника.
Но, хотелось бы понимания,
Место красивое, много людей, все фотографируются, такая атмосфера праздника.
Но, хотелось бы понимания,
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Н
До ночного шоу вез автобус с водителем, который русский язык не понимал. Все, кто сидел в автобусе были из других стран…. из Германии, Польши …..
Было не приятно, ничего не понимать,
Было не приятно, ничего не понимать,
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A
Начало в 22:00 официально, по факту позже. А длительность 10-15 минут.
Задумка неплохая - оформлено все красиво, лодочки/костюмы/музыка/свет но актёры, небольшой брейк данс от одного актера вызывал авиации, люди ждали хоть каких-нибудь действий кроме минимального перемещение и махания рукой)
Удобно туда сходить/съездить если отель в Белеке.
Задумка неплохая - оформлено все красиво, лодочки/костюмы/музыка/свет но актёры, небольшой брейк данс от одного актера вызывал авиации, люди ждали хоть каких-нибудь действий кроме минимального перемещение и махания рукой)
Удобно туда сходить/съездить если отель в Белеке.
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