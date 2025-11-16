Мои заказы

Памуккале - белоснежная сказка Турции из Сиде

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Памуккале — природное чудо и жемчужину Турции! Вас ждут белоснежные террасы с термальной водой, древний город Иераполис и легендарный бассейн Клеопатры. Вы узнаете историю места и сможете искупаться в целебных источниках.

Это поездка подарит незабываемые впечатления и фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова!
Описание экскурсии

Мир белоснежных террас и термальных вод Памуккале славится своими фантастическими травертинами — известняковыми террасами, образованными тысячелетиями стекающей минеральной воды. Эти природные каскады, сверкающие белоснежной гладью на фоне голубого неба, кажутся нереальными — словно сошли со страниц сказок. Вы сможете пройтись босиком по этим природным бассейнам, наполненным тёплой, целебной водой, и почувствовать на себе магию термального источника. Погружение в античную историю Во время экскурсии вы также отправитесь на прогулку по древнему городу Иераполис — некогда цветущему римскому курорту, основанному более двух тысяч лет назад. Под руководством гида вы узнаете об истории этого удивительного места, увидите великолепный античный театр, римские бани, улицы с колоннадами и уникальный некрополь — одно из самых больших античных кладбищ Малой Азии. Особая часть путешествия — купание в легендарном бассейне Клеопатры. По преданию, сама царица наслаждалась целебными свойствами этих вод. Прозрачная вода, античные колонны под ногами и мягкое тепло создают атмосферу умиротворения и гармонии. Купание здесь — не просто развлечение, а настоящее прикосновение к истории. Культура и ремёсла региона Памуккале славится не только своими термальными чудесами, но и традиционными ремёслами. Вы посетите местную текстильную мастерскую, где познакомитесь с секретами турецкого ткачества, попробуете вина из местных виноградников и узнаете, как рождаются изделия из оникса — редкого и благородного камня, добываемого здесь, в регионе. Важная информация:
  • Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги.
  • Дети до 5 лет могут участвовать бесплатно. Детские автокресла предоставляются по предварительному запросу — уточните при бронировании. Для детей до 12 лет участие возможно только в сопровождении взрослых.
  • При необходимости маршрут экскурсии может быть скорректирован гидом.

Экскурсия каждый день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памуккале
  • Иераполис
  • Храм Аполлона
  • Античный бассейн Клеопатры
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги гида-историка
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Входной билет в Памуккале 30€
  • Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
