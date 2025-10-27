Незабываемый полет в тандеме с опытным пилотом начнется с вершины горы, откуда открываются потрясающие виды на побережье. Весь маршрут тщательно продуман: от трансфера из отеля до приземления на пляже Клеопатры.
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Захватывающий полет в тандеме
- 🏖 Приземление на пляже Клеопатры
- 🌄 Потрясающие виды на Аланью
- 🚐 Удобный трансфер от отеля
- 🎥 Возможность фото - и видеосъемки
Что можно увидеть
- Пляж Клеопатры
- Аланья
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и привезём в наш офис рядом с пляжем Клеопатры.
- Вместе с тандем-пилотами вы отправитесь на взлетную площадку на вершине горы.
- Пройдёте подробный инструктаж, ознакомитесь с правилами безопасности и получите необходимую экипировку.
- Наступил тот самый момент! Вас ждут 10-20 минут захватывающего полёта.
- В воздухе вы насладитесь панорамами Аланьи и ощутите выброс адреналина.
- Приземлитесь на пляже Клеопатры — и отправитесь обратно в отель на нашем трансфере.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от отеля и обратно, страховка, экипировка, полёт в тандеме с инструктором.
- Во время полета проводится фото- и видеосъёмка. Вы сможете приобрести диск по желанию.
- Если вы хотите поехать в качестве сопровождающего — выбирайте соответствующую категорию билета (вы будете ждать внизу на пляже).
Важно знать до бронирования
- Возможен перенес даты полёта в зависимости от погодных условий.
- Время общего полета зависит от общего веса и погодных условий (10–20 минут).
- Максимальный вес — 110 кг, летать разрешено с 4 лет.
в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Сопровождающий
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1488 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валентина
27 окт 2025
Огромная благодарность за чудесный полет и организацию экскурсии. Мы в восторге 👍
Единственный минус, в полет нельзя брать с собой телефон, поэтому фото и видео прийдется покупать. Стоимость 70 €
В остальном все чудестно
Единственный минус, в полет нельзя брать с собой телефон, поэтому фото и видео прийдется покупать. Стоимость 70 €
В остальном все чудестно
А
Алексей
24 окт 2025
Брали с женой услугу с трансфером до организации, организующий полёты, и обратно (ехали из Сиде). Выезд из отеля был ранним утром, примерно к 10ч мы оказались у офиса организации "FLY-что-то
Тимур
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Прежде всего, хотим искренне извиниться за то, что ваш день прошёл не так, как вы ожидали. Мы полностью понимаем ваше
Прежде всего, хотим искренне извиниться за то, что ваш день прошёл не так, как вы ожидали. Мы полностью понимаем ваше
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей под открытым небом: прогулка по античному Сиде
Прикоснуться к древней крепости и ощутить дыхание истории
Начало: В Сиде
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя экскурсия по Сиде
Увидеть архитектурные памятники античного города - в экспресс-формате за 1,5 часа
Начало: В Античном городе
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
17 ноя в 16:00
18 ноя в 16:00
€35 за человека
-
10%
Групповая
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$26
$29 за человека