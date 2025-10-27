Мои заказы

Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью

Полет на параплане в тандеме - это возможность ощутить свободу и адреналин, любуясь видами Аланьи и приземляясь на знаменитом пляже Клеопатры
Незабываемый полет в тандеме с опытным пилотом начнется с вершины горы, откуда открываются потрясающие виды на побережье. Весь маршрут тщательно продуман: от трансфера из отеля до приземления на пляже Клеопатры.
Участники получат инструктаж и экипировку, чтобы полностью насладиться полетом. В небе вы ощутите невероятные эмоции и увидите панорамы Аланьи. После приземления вас доставят обратно в отель. Этот опыт станет ярким моментом вашего отдыха

3
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🪂 Захватывающий полет в тандеме
  • 🏖 Приземление на пляже Клеопатры
  • 🌄 Потрясающие виды на Аланью
  • 🚐 Удобный трансфер от отеля
  • 🎥 Возможность фото - и видеосъемки
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью© Тимур
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью© Тимур
Параглайдинг в тандеме: из Сиде в Аланью© Тимур
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Пляж Клеопатры
  • Аланья

Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из отеля и привезём в наш офис рядом с пляжем Клеопатры.
  • Вместе с тандем-пилотами вы отправитесь на взлетную площадку на вершине горы.
  • Пройдёте подробный инструктаж, ознакомитесь с правилами безопасности и получите необходимую экипировку.
  • Наступил тот самый момент! Вас ждут 10-20 минут захватывающего полёта.
  • В воздухе вы насладитесь панорамами Аланьи и ощутите выброс адреналина.
  • Приземлитесь на пляже Клеопатры — и отправитесь обратно в отель на нашем трансфере.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от отеля и обратно, страховка, экипировка, полёт в тандеме с инструктором.
  • Во время полета проводится фото- и видеосъёмка. Вы сможете приобрести диск по желанию.
  • Если вы хотите поехать в качестве сопровождающего — выбирайте соответствующую категорию билета (вы будете ждать внизу на пляже).

Важно знать до бронирования

  • Возможен перенес даты полёта в зависимости от погодных условий.
  • Время общего полета зависит от общего веса и погодных условий (10–20 минут).
  • Максимальный вес — 110 кг, летать разрешено с 4 лет.

в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Сопровождающий€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1488 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный
читать дальше

приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Валентина
Валентина
27 окт 2025
Огромная благодарность за чудесный полет и организацию экскурсии. Мы в восторге 👍
Единственный минус, в полет нельзя брать с собой телефон, поэтому фото и видео прийдется покупать. Стоимость 70 €
В остальном все чудестно
Огромная благодарность за чудесный полет и организацию экскурсии. Мы в восторге 👍
А
Алексей
24 окт 2025
Брали с женой услугу с трансфером до организации, организующий полёты, и обратно (ехали из Сиде). Выезд из отеля был ранним утром, примерно к 10ч мы оказались у офиса организации "FLY-что-то
читать дальше

там", где нам невозмутимо заявили, что по причине проведения ЧМ (нет, не по параглайдингу, как выяснилось) не могут организовать полёт раньше, чем через 3,5 часа, в связи с чем отправили на это время всех приехавших гулять по городу (о таких мероприятиях ведь всегда становится известно день в день, верно?). Трансфер, который должен был нас забрать после прогулок, задержался на полчаса, ещё час-полтора мы провели в офисе, наблюдая, как на прыжки развозят тех, кто приехал позже нашего.
По итогу вместо полёта в намеченные 11ч утра наш автобус для полётов стали развозить группами только в 18ч с копейками.
В 19ч инструкторы сообщили, что небо закрыто (вероятно, по причине спустившийся темноты, т. к. погода была весь день безветренной), и тем, кто полетать не успел (коих было большинство из приехавших), предложили попытать удачи на следующий день. Ах, да. В счёт компенсации длительного ожидания предложили скидку на пакет "фото+видео", с 70 евро скинув цену до 50.
Если не располагаете временем на подобные приключения (выехав из отеля в 8:30, вернулись в него мы лишь к 9ч вечера), не советуем брать полёт на параглайдинге здесь: организация отвратительная, помимо погоды могут задержать полёты по надуманным причинам, даже не принеся извинений, будто это в порядке вещей. Возмутительно

Брали с женой услугу с трансфером до организации, организующий полёты, и обратно (ехали из Сиде). Выезд
Тимур
Тимур
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Прежде всего, хотим искренне извиниться за то, что ваш день прошёл не так, как вы ожидали. Мы полностью понимаем ваше
читать дальше

недовольство — действительно, ситуация получилась крайне неприятной и неожиданной как для вас, так и для нас.

К сожалению, в тот день произошла форс-мажорная ситуация, о которой мы сами узнали в самый последний момент. По решению мэрии, в связи с проведением спортивного мероприятия в городе, было временно запрещено проведение любых полётов — не по нашей инициативе и не по выдуманной причине, а исключительно по соображениям безопасности.

Обычно подобные мероприятия никак не мешают нам проводить полёты, но в этот раз распоряжение поступило уже после сбора путешественников с отелей. Если бы нас предупредили заранее, мы обязательно изменили бы время сбора, чтобы гости не тратили время впустую. Но, к сожалению, возможности что-то скорректировать уже не было.

Мы признаём, что организация в тот день действительно оставляла желать лучшего. Из-за этого многие участники не успели полетать — и нам очень жаль, что ваш отдых оказался испорчен. Мы уже обсудили эту ситуацию с мэрией и внутри команды, чтобы в будущем избежать подобных накладок и всегда иметь запасной план действий.

Благодарим, что поделились отзывом — такие ситуации помогают нам становиться лучше. Ещё раз приносим извинения за потерянное время и разочарование.

Входит в следующие категории Сиде

