там", где нам невозмутимо заявили, что по причине проведения ЧМ (нет, не по параглайдингу, как выяснилось) не могут организовать полёт раньше, чем через 3,5 часа, в связи с чем отправили на это время всех приехавших гулять по городу (о таких мероприятиях ведь всегда становится известно день в день, верно?). Трансфер, который должен был нас забрать после прогулок, задержался на полчаса, ещё час-полтора мы провели в офисе, наблюдая, как на прыжки развозят тех, кто приехал позже нашего.

По итогу вместо полёта в намеченные 11ч утра наш автобус для полётов стали развозить группами только в 18ч с копейками.

В 19ч инструкторы сообщили, что небо закрыто (вероятно, по причине спустившийся темноты, т. к. погода была весь день безветренной), и тем, кто полетать не успел (коих было большинство из приехавших), предложили попытать удачи на следующий день. Ах, да. В счёт компенсации длительного ожидания предложили скидку на пакет "фото+видео", с 70 евро скинув цену до 50.

Если не располагаете временем на подобные приключения (выехав из отеля в 8:30, вернулись в него мы лишь к 9ч вечера), не советуем брать полёт на параглайдинге здесь: организация отвратительная, помимо погоды могут задержать полёты по надуманным причинам, даже не принеся извинений, будто это в порядке вещей. Возмутительно