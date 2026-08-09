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Рафтинг - Квадроциклы - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Рафтинг и зиплайн в Кёпрюлю каньоне: групповая экскурсия на квадроциклах в Сиде
Приглашаем вас на увлекательный “Трио Тур”, объединяющий три захватывающих активности: сплав по бурной реке Кёпрючай, динамичное сафари на квадроциклах по лесным маршрутам и экстремальный спуск на зиплайне. Этот день станет незабываемым приключением среди удивительных пейзажей Турции.
Рафтинг - Квадроциклы - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг - Квадроциклы - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг - Квадроциклы - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, объединяющую три захватывающих активности: сплав по бурной реке Кёпрючай по трассе в 12 км, динамичное сафари на квадроциклах по живописным лесным маршрутам и экстремальный спуск на зиплайне. Этот насыщенный приключениями день станет для вас ярким событием, полным адреналина и красоты природы Турции. Важная информация: Перед участием в нашем захватывающем туре обратите внимание на следующие рекомендации:

•Рекомендуемые предметы:

  • Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на квадроциклах.
  • Удобная обувь для рафтинга.
  • Сменная одежда и полотенце.
  • Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца.
  • Возрастные ограничения: Тур подходит для всех, однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет.
  • Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг.
  • Требования для квадроциклов: За рулем квадроцикла могут находиться только участники старше 18 лет.
  • Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
•Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

Среда Пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 50 м х 700 м
  • Сафари на Квадроциклах.
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Перед участием в нашем захватывающем туре обратите внимание на следующие рекомендации:
  • Возрастные ограничения: Тур подходит для всех, однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет
  • Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг
  • Требования для квадроциклов: За рулем квадроцикла могут находиться только участники старше 18 лет
  • Рекомендуемые предметы:
  • Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на квадроциклах
  • Удобная обувь для рафтинга
  • Сменная одежда и полотенце
  • Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца
  • Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры)
  • Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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