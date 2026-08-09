Приглашаем вас на увлекательный “Трио Тур”, объединяющий три захватывающих активности: сплав по бурной реке Кёпрючай, динамичное сафари на квадроциклах по лесным маршрутам и экстремальный спуск на зиплайне. Этот день станет незабываемым приключением среди удивительных пейзажей Турции.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, объединяющую три захватывающих активности: сплав по бурной реке Кёпрючай по трассе в 12 км, динамичное сафари на квадроциклах по живописным лесным маршрутам и экстремальный спуск на зиплайне. Этот насыщенный приключениями день станет для вас ярким событием, полным адреналина и красоты природы Турции. Важная информация: Перед участием в нашем захватывающем туре обратите внимание на следующие рекомендации:
•Рекомендуемые предметы:
- Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на квадроциклах.
- Удобная обувь для рафтинга.
- Сменная одежда и полотенце.
- Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца.
- Возрастные ограничения: Тур подходит для всех, однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет.
- Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг.
- Требования для квадроциклов: За рулем квадроцикла могут находиться только участники старше 18 лет.
- Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
•Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
Среда Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50 м х 700 м
- Сафари на Квадроциклах.
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Перед участием в нашем захватывающем туре обратите внимание на следующие рекомендации:
- Возрастные ограничения: Тур подходит для всех, однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет
- Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг
- Требования для квадроциклов: За рулем квадроцикла могут находиться только участники старше 18 лет
- Рекомендуемые предметы:
- Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на квадроциклах
- Удобная обувь для рафтинга
- Сменная одежда и полотенце
- Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца
- Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры)
- Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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