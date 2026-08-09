Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, объединяющую три захватывающих активности: сплав по бурной реке Кёпрючай по трассе в 12 км, динамичное сафари на квадроциклах по живописным лесным маршрутам и экстремальный спуск на зиплайне. Этот насыщенный приключениями день станет для вас ярким событием, полным адреналина и красоты природы Турции. Важная информация: Перед участием в нашем захватывающем туре обратите внимание на следующие рекомендации:

•Рекомендуемые предметы:

Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на квадроциклах.

Удобная обувь для рафтинга.

Сменная одежда и полотенце.

Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца.

Возрастные ограничения: Тур подходит для всех, однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет.

Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг.

Требования для квадроциклов: За рулем квадроцикла могут находиться только участники старше 18 лет.

Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

•Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!