Сумасшедшее комбо
Горная река Кёпрючай — один из главных маршрутов для рафтинга в Турции.
Приглашаем вас совершить сплав, во время которого вы получите непередаваемые эмоции, побывать на сумасшедших сафари на багги и джипах, а также получить экстремальные ощущения от спуска на зиплайне.
Приглашаем вас совершить сплав, во время которого вы получите непередаваемые эмоции, побывать на сумасшедших сафари на багги и джипах, а также получить экстремальные ощущения от спуска на зиплайне.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Римские мосты Олук и Бюгрюм
- Горная река Кёпрючай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас в сумасшедший тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон! Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.
Что вас ждетПо прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 40 минут.
Продолжит экскурсию сафари на внедорожниках. Джипом Land Rover управляет наш шофер, а вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 45 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 10 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы сможете испробовать зиплайн.
Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);
в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте).
С 01/11 по 31/05: Вт-Пт. С 01/06 по 31/10: ЕЖЕДНЕВНО
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50 м х 700 м
- Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
- Сафари на багги
- Обед
- Что не входит
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 01/11 по 31/05: Вт-Пт. С 01/06 по 31/10: ЕЖЕДНЕВНОЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем иметь при себе:
- Удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга
- Купальник или плавки
- Полотенце
- Сменную одежду
- Солнцезащитный крем
- Бандану и очки (для багги)
- Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании