Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Сиде.
Перенесётесь в сказочный мир и станете свидетелем того, как легенды и мифические герои оживают прямо на глазах. А после шоу мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
Перенесётесь в сказочный мир и станете свидетелем того, как легенды и мифические герои оживают прямо на глазах. А после шоу мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
Описание билета
- Из отеля в Сиде вы отправитесь в парк Land of Legends
- В парке побываете на потрясающем шоу с яркими визуальными эффектами и завораживающей музыкой. Увидите, как оживают древние герои, мифические существа и эпические приключения
- Вернётесь обратно в отель
Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Билет включён в стоимость
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
в понедельник, вторник и среду в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Трансфер из Кунду, Белека, Кадрие и Богазкента
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сиде
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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