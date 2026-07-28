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Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд»

Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно
Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Сиде.

Перенесётесь в сказочный мир и станете свидетелем того, как легенды и мифические герои оживают прямо на глазах. А после шоу мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд»
Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд»
Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд»

Описание билета

  • Из отеля в Сиде вы отправитесь в парк Land of Legends
  • В парке побываете на потрясающем шоу с яркими визуальными эффектами и завораживающей музыкой. Увидите, как оживают древние герои, мифические существа и эпические приключения
  • Вернётесь обратно в отель

Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Билет включён в стоимость
  • Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды

в понедельник, вторник и среду в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Трансфер из Кунду, Белека, Кадрие и Богазкента€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сиде
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

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