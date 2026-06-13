Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Сиде, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе Сплавы и рафтинг 10 часов 6 отзывов Групповая Из Сиде - в каньоны Тазы и Кёпрюлю + древний город Сельге Исследовать горные тропы, искупаться в реке и изучить римские руины и их легенды Начало: У ворот вашего отеля «Живописные виды и погружение в древние цивилизации через их легенды и истории — всё это в нашей программе» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00 €40 за человека На автобусе 4 часа Билеты Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Сиде) Комфортно добраться до развлекательного шоу Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник и среду в 18:30 €15 за билет На автобусе 6 часов Билеты Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд» Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно Начало: От вашего отеля в Сиде «Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Сиде» Расписание: в понедельник, вторник и среду в 18:00 €30 за билет Другие экскурсии Сиде Последние отзывы на экскурсии О Ольга Приятно провели время, шоу красочное) музыка, гандолы, поющий фонтан, световое шоу, все супер. Можно прогуляться по магазинам и прикупить обновки) Организаторы на связи, в автобусе выдают воду, поездкой довольны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Т Татьяна Трансфер на шоу был отличный. Мы довольны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 7 отзывов в Сиде в категории "Мифы и легенды" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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