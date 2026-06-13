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Групповая
Из Сиде - в каньоны Тазы и Кёпрюлю + древний город Сельге
Исследовать горные тропы, искупаться в реке и изучить римские руины и их легенды
Начало: У ворот вашего отеля
«Живописные виды и погружение в древние цивилизации через их легенды и истории — всё это в нашей программе»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
€40 за человека
Билеты
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд» (из Сиде)
Комфортно добраться до развлекательного шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 18:30
Завтра в 18:30
12 авг в 18:30
€15 за билет
Билеты
Трансфер из Сиде на ночное шоу «Страна легенд»
Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно
Начало: От вашего отеля в Сиде
«Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Сиде»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 18:00
Завтра в 18:00
12 авг в 18:00
€30 за билет
Последние отзывы на экскурсии
О
Приятно провели время, шоу красочное) музыка, гандолы, поющий фонтан, световое шоу, все супер. Можно прогуляться по магазинам и прикупить обновки) Организаторы на связи, в автобусе выдают воду, поездкой довольны.
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Т
Трансфер на шоу был отличный. Мы довольны.
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Всего 7 отзывов в Сиде в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2026
Сейчас в Сиде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 40. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.38 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Сиде в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году