Что вы можете увидеть 🤩

Проведите свое однодневное путешествие с пользой, исследуя достопримечательности и культуру Анталии. Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами. В этот прекрасный город мы и приглашаем наших туристов, число которых растет с каждым годом.

Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.

Дюденский водопад

Во время нашего путешествия первой вашей возможностью станет посещение водопада. Красивые виды вдохновят вас на дальнейшее путешествие. Настоящее чудо Анталии встретит Вас с высоты 40 метров. Сделав пару удачных снимков на фоне природы Вы отправитесь в дальнейшее путешествие.

Канатная дорога Тюнектепе

Экскурсия по канатной дороге длится два часа и является прекрасной возможностью сделать несколько панорамных фотографий.

Самая высокая точка, 700 метров, в районе Сарысу. Вид на горы впечатляет абсолютно всех, а морские просторы, местный порт и красивые пейзажи.

До поездки вы сможете выпить вкусный турецкий кофе или чай на свой вкус. Два часа прекрасной поездки-это незабываемый отдых, красивые панорамные снимки и наслаждение красотами природы.

Анталья Старый город

Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи. Рассмотрев жизнь местных жителей Вы больше узнаете о турецкой культуре и насладитесь древней архитектурой.

За 2 часа Вы сможете рассмотреть множество достопримечательностей, которые находятся в пешей доступности. Самыми значимыми являются: Ворота Адриана, часы и башня Брамн, мечеть Йивлиминаре и множество музеев. Чтобы разнообразить свое путешествие Вам представится возможность вкусно пообедать в ресторане, купить сувениры, а также посетить множество магазинов. Это свободное время отличная возможность узнать больше о культуре Турции.

Возвращение назад

Выполнив запланированную программу тура, к вечеру, полны эмоций и впечатлений, вы будете доставлены обратно в свои отели в Сиде.

Этой экскурсией вы разнообразите свой отдых и откроете для себя новые места.