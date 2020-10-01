Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии.



Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами.



Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии. 3.7 23 отзыва

EKM TRAVEL Ваш гид в Сиде Задать вопрос Групповая экскурсия $35 за человека 3.7 23 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия начинается с трансфера из отеля в Сиде на комфортабельном автомобиле с кондиционером и поездки в Анталию в сопровождении гида. Ваша первая остановка – Нижний водопад Дюден. После этого у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и полюбоваться этим знаменитым прибрежным видом. Затем вы посетите местную камнеобрабатывающую мастерскую, где сможете увидеть региональные ремесла и посмотреть изделия ручной работы и сувениры. В течение дня включен обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать блюда турецкой кухни в непринужденной обстановке. Во второй половине дня вы исследуете Калеичи, исторический Старый город Анталии. Из пристани вас ждет живописная прогулка на лодке, во время которой вы сможете насладиться видами побережья, скал и Средиземного моря. После прогулки на лодке у вас будет свободное время в Калеичи, чтобы прогуляться по узким улочкам, посетить бутики, осмотреть исторические дома или отдохнуть в кафе. Во время экскурсии по желанию возможны остановки в местных магазинах и торговых точках, где гости смогут познакомиться с традиционными товарами, местным колоритом и особенностями региона. После насыщенного дня, полного знакомства с Анталией, природой, культурой и видами на море, вы сможете с комфортом вернуться в свой отель в Сиде. Важно! Порядок посещения объектов в ходе экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации, загруженности туристических локаций и иных факторов, влияющих на организацию маршрута. В связи с этим последовательность программы не является фиксированной и может корректироваться на месте для обеспечения безопасности и оптимального проведения экскурсии.

Вторник, Суббота Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дюденский водопад

Анталья Старый город Что включено Трансферы из/в отель

Страховка

Дюденский водопад

Прогулка на яхте (если выбран данный тариф)

Свободное время в старом городе

Обед

Русский гид (при наборе группы русских туристов)

Англоязычный гид (при малом количестве русскиз туристов совмещение туристов в одну группу) Что не входит в цену Любые напитки

Личные затраты

Посещение канатной дороги Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вторник, Суббота Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.