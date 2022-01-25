В Анталию из Сиде

Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии

4.8
5 отзывов
В группе
до 40 чел.
Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии.

Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры.

Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами.

Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.
В Анталию из Сиде
В Анталию из Сиде
В Анталию из Сиде
В Анталию из Сиде
В Анталию из Сиде
В Анталию из Сиде

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дюденский водопад
  • Канатная дорога Тюнектепе
  • Анталья Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите свое однодневное путешествие с пользой, исследуя достопримечательности и культуру Анталии. Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами. В этот прекрасный город мы и приглашаем наших туристов, число которых растет с каждым годом.
Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.

Дюденский водопад

Во время нашего путешествия первой вашей возможностью станет посещение водопада. Красивые виды вдохновят вас на дальнейшее путешествие. Настоящее чудо Анталии встретит Вас с высоты 40 метров. Сделав пару удачных снимков на фоне природы Вы отправитесь в дальнейшее путешествие.

Канатная дорога Тюнектепе

Экскурсия по канатной дороге длится два часа и является прекрасной возможностью сделать несколько панорамных фотографий.
Самая высокая точка, 700 метров, в районе Сарысу. Вид на горы впечатляет абсолютно всех, а морские просторы, местный порт и красивые пейзажи.
До поездки вы сможете выпить вкусный турецкий кофе или чай на свой вкус. Два часа прекрасной поездки-это незабываемый отдых, красивые панорамные снимки и наслаждение красотами природы.

Анталья Старый город

Вторая половина поездки предоставит Вам 2 часа свободного времени для прогулки по старому городу Антальи. Рассмотрев жизнь местных жителей Вы больше узнаете о турецкой культуре и насладитесь древней архитектурой.
За 2 часа Вы сможете рассмотреть множество достопримечательностей, которые находятся в пешей доступности. Самыми значимыми являются: Ворота Адриана, часы и башня Брамн, мечеть Йивлиминаре и множество музеев. Чтобы разнообразить свое путешествие Вам представится возможность вкусно пообедать в ресторане, купить сувениры, а также посетить множество магазинов. Это свободное время отличная возможность узнать больше о культуре Турции.

Возвращение назад

Выполнив запланированную программу тура, к вечеру, полны эмоций и впечатлений, вы будете доставлены обратно в свои отели в Сиде.
Этой экскурсией вы разнообразите свой отдых и откроете для себя новые места.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Посещение канатной дороги
  • Дюденский водопад
  • Свободное время в старом городе
Что не входит
  • Любые напитки
  • Обед
  • Личные затраты
  • Прогулка на яхте (5$ с человек) (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота с 09:00-17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Что взять с собой?
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Четверг, Суббота с 09:00-17:00

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