Что вы можете увидеть 🤩

Мои заказы

Анталия - старый город и Дуденский водопад

Природные красоты Сиде: экскурсия на автобусе с посещением Дюденского водопада
Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии.

Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами.

Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.
3.7
23 отзыва
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Анталия - старый город и Дуденский водопад

Описание экскурсии

Экскурсия начинается с трансфера из отеля в Сиде на комфортабельном автомобиле с кондиционером и поездки в Анталию в сопровождении гида. Ваша первая остановка – Нижний водопад Дюден. После этого у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и полюбоваться этим знаменитым прибрежным видом. Затем вы посетите местную камнеобрабатывающую мастерскую, где сможете увидеть региональные ремесла и посмотреть изделия ручной работы и сувениры. В течение дня включен обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать блюда турецкой кухни в непринужденной обстановке. Во второй половине дня вы исследуете Калеичи, исторический Старый город Анталии. Из пристани вас ждет живописная прогулка на лодке, во время которой вы сможете насладиться видами побережья, скал и Средиземного моря. После прогулки на лодке у вас будет свободное время в Калеичи, чтобы прогуляться по узким улочкам, посетить бутики, осмотреть исторические дома или отдохнуть в кафе. Во время экскурсии по желанию возможны остановки в местных магазинах и торговых точках, где гости смогут познакомиться с традиционными товарами, местным колоритом и особенностями региона. После насыщенного дня, полного знакомства с Анталией, природой, культурой и видами на море, вы сможете с комфортом вернуться в свой отель в Сиде. Важно! Порядок посещения объектов в ходе экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации, загруженности туристических локаций и иных факторов, влияющих на организацию маршрута. В связи с этим последовательность программы не является фиксированной и может корректироваться на месте для обеспечения безопасности и оптимального проведения экскурсии.

Вторник, Суббота

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дюденский водопад
  • Анталья Старый город
Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Дюденский водопад
  • Прогулка на яхте (если выбран данный тариф)
  • Свободное время в старом городе
  • Обед
  • Русский гид (при наборе группы русских туристов)
  • Англоязычный гид (при малом количестве русскиз туристов совмещение туристов в одну группу)
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Посещение канатной дороги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Суббота
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
2
5
1
3
А
Нам очень понравилась эта экскурсия из Сиде в Анталию. Ехать всего час, затем у нас есть целый день чтобы исследовать город. Сразу на въезде мы посетили обзорную площадку и водопад
читать дальшеуменьшить

Дюден. Потом мы покатались на канатной дороге, а потом нас отвезли в Старый город, где у нас была пара часов свободного времени, чтобы поизучать окрестности. Удобно, что все основные достопримечательности сконцентрированы как бы в одном месте. Вечером нас отвезли обратно в отель. Я советую всем воспользоваться такой возможностью и купить эту экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Удобно конечно, что есть такие экскурсии и такое надежное место, где их купить. Фактически, теперь не надо отдыхать в самой Анталии, чтобы посмотреть на достопримечательности города. В общем, мы купили
читать дальшеуменьшить

экскурсию в Анталию из Сиде и неплохо провели наш день. Катались на канатной дороге, посетили водопад Дюден, побывали в старом городе. Наш гид все нам подробно объясняла, было интересно. Понравилось, рекомендуем.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Ездила с ребёнком, ребенок к вечеру чуть подустал, но экскурсия все равно очень понравилась, насыщенная. Понравилось, что часть времени с нами проводит гид, а часть времени мы можем провести самостоятельно. Организация экскурсии очень хорошая. В следущий раз буду советовать друзьям и куплю какую-нибудь другую экскурсию сама. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Фактически это просто трансфер (в/из Анталию) на автобусе с заездом на водопад. Если возьмете морскую прогулку, то еще час прокатитесь по морю, там красиво, рекомендую. Обед в ресторане - это
читать дальшеуменьшить

шаурмечка с дорогими напитками. В целом, в центре Анталии красиво, съездить стоит, но можно добраться другим способом и так-же самостоятельно прогуляться, только без спешки. А еще вы туда приедете днем, там ООЧЕНЬ ЖАРКО. В местных магазинах воду можно купить за 15-20 лир

Русскоязычный гид хороший, провел небольшую экскурсию по старому городу и завел в мечеть, хотя не должен был.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Поездка прошла не плохо, но на обратном пути попали в пробку, это немного смазало впечатление.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Анталия - старый город и Дуденский водопад»

Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Групповая
Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
Побывать во фруктовом саду и на живописных природных локациях c водной прогулкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€20 за человека
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €299 за всё до 3 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €430 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
$35 за человека