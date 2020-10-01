Что вы можете увидеть 🤩

Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии.
Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами.
Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.
Вам не придется скучать с разнообразными развлечениями от катания на канатной дороге до осмотра древней архитектуры. Вдохновитесь этой замечательной природой вместе с нами.
Культура и история, необыкновенная архитектура, природные красоты и развлечения – вот некоторые составляющие этой экскурсии.
Описание экскурсииЭкскурсия начинается с трансфера из отеля в Сиде на комфортабельном автомобиле с кондиционером и поездки в Анталию в сопровождении гида. Ваша первая остановка – Нижний водопад Дюден. После этого у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и полюбоваться этим знаменитым прибрежным видом. Затем вы посетите местную камнеобрабатывающую мастерскую, где сможете увидеть региональные ремесла и посмотреть изделия ручной работы и сувениры. В течение дня включен обед в местном ресторане, где вы сможете попробовать блюда турецкой кухни в непринужденной обстановке. Во второй половине дня вы исследуете Калеичи, исторический Старый город Анталии. Из пристани вас ждет живописная прогулка на лодке, во время которой вы сможете насладиться видами побережья, скал и Средиземного моря. После прогулки на лодке у вас будет свободное время в Калеичи, чтобы прогуляться по узким улочкам, посетить бутики, осмотреть исторические дома или отдохнуть в кафе. Во время экскурсии по желанию возможны остановки в местных магазинах и торговых точках, где гости смогут познакомиться с традиционными товарами, местным колоритом и особенностями региона. После насыщенного дня, полного знакомства с Анталией, природой, культурой и видами на море, вы сможете с комфортом вернуться в свой отель в Сиде. Важно! Порядок посещения объектов в ходе экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации, загруженности туристических локаций и иных факторов, влияющих на организацию маршрута. В связи с этим последовательность программы не является фиксированной и может корректироваться на месте для обеспечения безопасности и оптимального проведения экскурсии.
Вторник, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюденский водопад
- Анталья Старый город
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Страховка
- Дюденский водопад
- Прогулка на яхте (если выбран данный тариф)
- Свободное время в старом городе
- Обед
- Русский гид (при наборе группы русских туристов)
- Англоязычный гид (при малом количестве русскиз туристов совмещение туристов в одну группу)
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные затраты
- Посещение канатной дороги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Суббота
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась эта экскурсия из Сиде в Анталию. Ехать всего час, затем у нас есть целый день чтобы исследовать город. Сразу на въезде мы посетили обзорную площадку и водопад
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Н
Удобно конечно, что есть такие экскурсии и такое надежное место, где их купить. Фактически, теперь не надо отдыхать в самой Анталии, чтобы посмотреть на достопримечательности города. В общем, мы купили
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К
Ездила с ребёнком, ребенок к вечеру чуть подустал, но экскурсия все равно очень понравилась, насыщенная. Понравилось, что часть времени с нами проводит гид, а часть времени мы можем провести самостоятельно. Организация экскурсии очень хорошая. В следущий раз буду советовать друзьям и куплю какую-нибудь другую экскурсию сама. Спасибо.
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С
Фактически это просто трансфер (в/из Анталию) на автобусе с заездом на водопад. Если возьмете морскую прогулку, то еще час прокатитесь по морю, там красиво, рекомендую. Обед в ресторане - это
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С
Поездка прошла не плохо, но на обратном пути попали в пробку, это немного смазало впечатление.
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А
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