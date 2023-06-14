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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 4 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Сиде, цены от $35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Анталия - старый город и Дуденский водопад
На автобусе
14 часов
22 отзыва
Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Ваш отель
«Ваша первая остановка – Нижний водопад Дюден»
Расписание: Вторник, Суббота
Завтра в 07:30
$35 за человека
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
Начало: Сиде
«В нашу экскурсию включено посещение и других знаковых мест Анталии: водопада Дюден и Старого города Калеичи»
Расписание: ВТ ЧТ СБ
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
$90 за человека
Анталия - старый город и Дуденский водопад
На автобусе
14 часов
Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Сиде
«После трансфера из отеля вы отправитесь к знаменитому Верхнему водопаду Дюден — живописному уголку природы, окружённому зеленью и прогулочными дорожками»
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
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Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
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Ф
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
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Всего 26 отзывов в Сиде в категории "Чегемские водопады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Анталия - старый город и Дуденский водопад;
  2. Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде;
  3. Анталия - старый город и Дуденский водопад.
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каньоны Кепрюлю;
  2. Водопад Манавгат;
  3. The land of legends;
  4. Памуккале;
  5. Аланья;
  6. Античный город;
  7. Археологический музей;
  8. Сельге;
  9. Чегемские водопады;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2026
Сейчас в Сиде в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Сиде! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены