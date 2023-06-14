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Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Ваш отель
«Ваша первая остановка – Нижний водопад Дюден»
Расписание: Вторник, Суббота
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
Океанариум Анталии, Старый город и водопад Дюден из Сиде
Начало: Сиде
«В нашу экскурсию включено посещение и других знаковых мест Анталии: водопада Дюден и Старого города Калеичи»
Расписание: ВТ ЧТ СБ
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
$90 за человека
Групповая
Анталия - старый город и Дуденский водопад
Начало: Сиде
«После трансфера из отеля вы отправитесь к знаменитому Верхнему водопаду Дюден — живописному уголку природы, окружённому зеленью и прогулочными дорожками»
$35 за человека
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Всего 26 отзывов в Сиде в категории "Чегемские водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Сиде в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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