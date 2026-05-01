Сказочные пейзажи Каппадокии ждут вас! Вы исследуете подземный город, побродите по красивым долинам, увидите скальные церкви. А вечер и ночь проведёте в уникальном месте — пещерном отеле среди фантастических видов. Утром, отдохнувшие и свежие, вы продолжите путешествие — и после завтрака и прогулок мы отправимся обратно в Кемер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1: дорога в Каппадокию, подземный город и заселение в необычный отель

2:30–03:45 — трансфер от вашего отеля в Сиде. Точное время зависит от местоположения отеля

5:00 — посадка в экскурсионный автобус, где вас будет ждать гид

7:00 — завтрак в горах Торос

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — посещение подземного города Каппадокии

14:00 — обед, панорамная площадка, парк Гёреме, скальный город Чавушин, пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя, Долина воображений

20:00–20:30 (в летний сезон) или 18:00–18:30 (в зимний сезон) — заселение в пещерный отель и ужин

День 2: долины, фабрики и дорога в Кемер

На рассвете, если захотите, — полёт на воздушном шаре, конная прогулка, поездка на квадроциклах или другие активности

8:00 (в летний сезон) или 9:00 (в зимний сезон) — завтрак и выселение из отеля. А потом — Долина любви, Долина голубей, скальная крепость Учхисар, фабрики и мастерские

12:30 — отправление в Сиде

15:00 — обед в Конье

17:30 — техническая остановка

19:00 — пересадка в трансфер до отеля

21:00–21:30 — возвращение в ваш отель в Сиде

Организационные детали