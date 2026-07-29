Проведите незабываемый день в аквапарке AquaJoy. Для тех, кто ищет драйв, здесь есть скоростные горки. Для любителей размеренного отдыха — спокойные спуски и бассейны. А самые маленькие проведут время под присмотром персонала в специально оборудованных детских зонах. При желании можно выбрать тариф, в котором включён обед.
Описание билета
Горки и аттракционы
Вы найдёте развлечения на любой вкус. Скоростные горки для тех, кто ищет адреналин, и спокойные варианты для любителей плавать.
Детские зоны
Для самых маленьких оборудованы безопасные пространства с неглубокими бассейнами, мини-горками и интерактивными водными аттракционами. Персонал следит за порядком, чтобы дети веселились в безопасности.
Отдых и питание
После активного дня можно расслабиться на шезлонгах в затенённых зонах. А если проголодаетесь, здесь работают рестораны и кафе.
Безопасность и комфорт
На всей территории — профессиональный персонал службы безопасности. Все аттракционы регулярно проверяются и обслуживаются по строгим стандартам. Раздевалки, душевые и санитарные помещения чистые и поддерживаются в порядке.
Организационные детали
- В стоимость билета в аквапарк включено: доступ к водным горкам, аттракционам и детским зонам, использование шезлонгов и затенённых зон, обед (при выборе опции)
- Не рекомендуется для беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и тех, кто не умеет плавать
- На территории аквапарка нельзя находиться с животными, курить и употреблять алкоголь
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Входной билет без обеда 19+ лет
|€49
|Входной билет с обедом 19+ лет
|€50
|Входной билет с обедом 5–18 лет
|€45
|Входной билет без обеда 5–18 лет
|€42
|Входной билет 0–5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аквапарке Aquajoy
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 224 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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