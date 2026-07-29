Проведите незабываемый день в аквапарке AquaJoy. Для тех, кто ищет драйв, здесь есть скоростные горки. Для любителей размеренного отдыха — спокойные спуски и бассейны. А самые маленькие проведут время под присмотром персонала в специально оборудованных детских зонах. При желании можно выбрать тариф, в котором включён обед.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Горки и аттракционы

Вы найдёте развлечения на любой вкус. Скоростные горки для тех, кто ищет адреналин, и спокойные варианты для любителей плавать.

Детские зоны

Для самых маленьких оборудованы безопасные пространства с неглубокими бассейнами, мини-горками и интерактивными водными аттракционами. Персонал следит за порядком, чтобы дети веселились в безопасности.

Отдых и питание

После активного дня можно расслабиться на шезлонгах в затенённых зонах. А если проголодаетесь, здесь работают рестораны и кафе.

Безопасность и комфорт

На всей территории — профессиональный персонал службы безопасности. Все аттракционы регулярно проверяются и обслуживаются по строгим стандартам. Раздевалки, душевые и санитарные помещения чистые и поддерживаются в порядке.

Организационные детали