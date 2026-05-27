Мои заказы

Очаровательный регион Сиде

Прокатиться на автобусе-кабриолете, поплавать по изумрудному озеру и пообедать у воды (обед включён)
Едем в компактное путешествие на открытом автобусе! Осмотрим величественную мечеть Кюллиет и полюбуемся впечатляющей панорамой с обзорной площадки, прокатимся на лодке по Зелёному озеру и пообедаем на берегу. Это идеальный формат для неутомительного и комфортного знакомства с красотами региона Сиде.
Очаровательный регион Сиде
Очаровательный регион Сиде
Очаровательный регион Сиде

Описание экскурсии

Обратите внимание: это видовая и развлекательная поездка, а не историческая экскурсия

Что вас ожидает

Поездка на автобусе-кабриолете — свежий ветер будет ласкать щёки, пока вы будете любоваться горными пейзажами.

Мечеть Кюллие (около 25 мин). Вы осмотрите самую большую мечеть на Анатолийском побережье.

Смотровая площадка Аквадак — сделаем короткий фотостоп, чтобы поснимать панорамные виды по дороге в Селевкию.

Кафе-пауза (15 мин) в местном кафе. При желании вы попробуете гёзлеме, выпьете чай или кофе (не входит в стоимость).

Прогулка на лодке по Зелёному озеру (1 ч). На туристическом судне с крытой зоной и открытой палубой мы поплывём по малахитового цвета воде в окружении скал и соснового леса.

Обед у озера в ресторане: курица, макароны, свежие салаты.

Зоопарк рядом с рестораном (~30 мин, по желанию)

Водопад Манавгат (по желанию) — порог реки, который появился при создании водохранилища.

Возвращение в отель

Организационные детали

  • Из отеля вас заберёт автобус, а после вы пересядете в прогулочный кабриолет
  • Перед отправлением на лодке проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров
  • С вами будет один из гидов нашей команды, который говорит на английском и немецком языках. Если в группе будет много русскоговорящих путешественников, её будет сопровождать гид, который говорит по-русски
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в зоопарк (~€4) и к водопаду Манавгат (~€1,5), а также напитки
  • Не рекомендуем эту программу людям с ограниченными физическими возможностями, а также склонным к морской болезни
  • Домашних животных брать нельзя

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный Взрослые (Возраст 12-99)€27
Стандартный Ребенок (Возраст 6-11)€18
Малыши (Возраст:0-5 )Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
читать дальшеуменьшить

и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Очаровательный регион Сиде»

Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
Побывать во фруктовом саду и на живописных природных локациях c водной прогулкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€20 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
9 часов
13 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€50 за человека
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Круизы
5.5 часов
1 отзыв
Групповая
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции - в часе езды от Сиде
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
На автобусе
На лодке
На кабриолете
7 часов
2 отзыва
Групповая
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
29 мая в 08:30
31 мая в 08:30
€27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€27 за человека