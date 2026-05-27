Прокатиться на автобусе-кабриолете, поплавать по изумрудному озеру и пообедать у воды (обед включён)
Едем в компактное путешествие на открытом автобусе! Осмотрим величественную мечеть Кюллиет и полюбуемся впечатляющей панорамой с обзорной площадки, прокатимся на лодке по Зелёному озеру и пообедаем на берегу. Это идеальный формат для неутомительного и комфортного знакомства с красотами региона Сиде.
Обратите внимание: это видовая и развлекательная поездка, а не историческая экскурсия
Поездка на автобусе-кабриолете — свежий ветер будет ласкать щёки, пока вы будете любоваться горными пейзажами.
Мечеть Кюллие (около 25 мин). Вы осмотрите самую большую мечеть на Анатолийском побережье.
Смотровая площадка Аквадак — сделаем короткий фотостоп, чтобы поснимать панорамные виды по дороге в Селевкию.
Кафе-пауза (15 мин) в местном кафе. При желании вы попробуете гёзлеме, выпьете чай или кофе (не входит в стоимость).
Прогулка на лодке по Зелёному озеру (1 ч). На туристическом судне с крытой зоной и открытой палубой мы поплывём по малахитового цвета воде в окружении скал и соснового леса.
Обед у озера в ресторане: курица, макароны, свежие салаты.
Зоопарк рядом с рестораном (~30 мин, по желанию)
Водопад Манавгат (по желанию) — порог реки, который появился при создании водохранилища.
Возвращение в отель
Из отеля вас заберёт автобус, а после вы пересядете в прогулочный кабриолет
Перед отправлением на лодке проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров
С вами будет один из гидов нашей команды, который говорит на английском и немецком языках. Если в группе будет много русскоговорящих путешественников, её будет сопровождать гид, который говорит по-русски
Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в зоопарк (~€4) и к водопаду Манавгат (~€1,5), а также напитки
Не рекомендуем эту программу людям с ограниченными физическими возможностями, а также склонным к морской болезни
Домашних животных брать нельзя
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стандартный Взрослые
(Возраст 12-99)
€27
Стандартный Ребенок
(Возраст 6-11)
€18
Малыши
(Возраст:0-5 )
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.