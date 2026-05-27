Едем в компактное путешествие на открытом автобусе! Осмотрим величественную мечеть Кюллиет и полюбуемся впечатляющей панорамой с обзорной площадки, прокатимся на лодке по Зелёному озеру и пообедаем на берегу. Это идеальный формат для неутомительного и комфортного знакомства с красотами региона Сиде.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Обратите внимание: это видовая и развлекательная поездка, а не историческая экскурсия

Что вас ожидает

Поездка на автобусе-кабриолете — свежий ветер будет ласкать щёки, пока вы будете любоваться горными пейзажами.

Мечеть Кюллие (около 25 мин). Вы осмотрите самую большую мечеть на Анатолийском побережье.

Смотровая площадка Аквадак — сделаем короткий фотостоп, чтобы поснимать панорамные виды по дороге в Селевкию.

Кафе-пауза (15 мин) в местном кафе. При желании вы попробуете гёзлеме, выпьете чай или кофе (не входит в стоимость).

Прогулка на лодке по Зелёному озеру (1 ч). На туристическом судне с крытой зоной и открытой палубой мы поплывём по малахитового цвета воде в окружении скал и соснового леса.

Обед у озера в ресторане: курица, макароны, свежие салаты.

Зоопарк рядом с рестораном (~30 мин, по желанию)

Водопад Манавгат (по желанию) — порог реки, который появился при создании водохранилища.

Возвращение в отель

Организационные детали

Из отеля вас заберёт автобус, а после вы пересядете в прогулочный кабриолет

Перед отправлением на лодке проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров

С вами будет один из гидов нашей команды, который говорит на английском и немецком языках. Если в группе будет много русскоговорящих путешественников, её будет сопровождать гид, который говорит по-русски

Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в зоопарк (~€4) и к водопаду Манавгат (~€1,5), а также напитки

Не рекомендуем эту программу людям с ограниченными физическими возможностями, а также склонным к морской болезни