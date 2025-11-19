Собор Святой Софии или Айя-София — самый известный храм города, который видел множество эпох.
С нами вы посетите мечеть без очереди, восхититесь красотой убранства и ощутите уникальную атмосферу — сердце будто окутает покоем.
А мы расскажем об истории Айя-Софии и поделимся тем, как здесь сочетаются разные религии и культуры.
Описание билета
Вы увидите грандиозное строение 6 века и оцените его невероятную архитектуру и внутреннее убранство.
И конечно, узнаете:
- об истории раннего христианства и культуре Константинополя
- сколько раз реставрировался и в какие правления это происходило
- в каком году собор был превращён в мечеть и когда стал музеем
- как переводится и что означает греческое название Hagia Sofi
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Айя-Софию — €28 за чел.
- Важно соблюдать дресс-код (колени и плечи должны быть прикрыты и у женщин, и у мужчин), женщинам также необходимо взять платок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Ахмеда III
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рушен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 997 туристов
Я работаю в сфере путешествий с 2001 года. За это время приобрёл опыт работы в разных странах и отраслях. Вместе с командой профессиональных гидов я организую индивидуальные, групповые и VIP-экскурсии по Стамбулу и другим регионам Турции. Мы всегда стараемся сделать каждую экскурсию уникальной, чтобы вы получили максимум впечатлений и знаний о нашей культуре и истории.
Входит в следующие категории Стамбула
