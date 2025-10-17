Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями Стамбула.
Айя-София расскажет о переходе от Византии к Османской империи, а Голубая мечеть поразит своей архитектурой.
На Ипподроме можно увидеть античные реликвии, а хаммам Хюррем-султан и дворец Ибрагима-паши откроют тайны султанского двора. Завершите прогулку на Египетском базаре и насладитесь панорамой Босфора
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Исторические памятники
- 🌉 Вид на Босфор
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🕌 Культурное наследие
- 🏞️ Панорамные виды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется яркими красками города. Зимой, хотя и прохладнее, Айя-София и другие достопримечательности открыты для посещения, а вид на Босфор всегда впечатляет.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Хаммам Хюррем-султан
- Дворец Ибрагима-паши
- Галатский мост
Описание экскурсии
- Айя-София — монумент, переживший империи. Здесь каждый камень — часть великой истории. Вы узнаете, как это здание стало символом перехода от Византии к Османской империи.
- Голубая мечеть — одна из самых впечатляющих мечетей в мире. Мы поговорим о том, почему этот шедевр османской архитектуры до сих пор поражает гармонией и величием.
- Ипподром — вы пройдёте по месту, где гремели колесницы, а византийские императоры вершили судьбы. Сегодня здесь можно увидеть три античные реликвии — Египетский обелиск, Змеиную колонну и Обелиск Константина.
- Хаммам Хюррем-султан и дворец Ибрагима-паши — два места, связанные с эпохой султана Сулеймана. Вы услышите истории любви, власти и трагедий, которые разворачивались на фоне роскошных интерьеров и интриг султанского двора.
- Египетский базар и вид на Босфор — в финале вы прогуляетесь по улочкам Эминёню и заглянете на рынок (без покупок). Затем полюбуетесь панорамой Старого города. Галатский мост, мечети, дворцы и отражения в заливе Золотой Рог создают поистине завораживающий городской пейзаж.
Организационные детали
- Для проезда понадобится Istanbul Card с балансом 60 турецких лир на человека.
- Одной картой могут пользоваться до 5 человек. Проездную карту можно купить у трамвайной остановки за 165 лир.
- Айя-Софию мы осматриваем снаружи.
- Для входа в Айя-Софию (билет без очереди стоит €30) требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда и платок на голову, мужчинам — брюки или шорты ниже колена.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 3582 туристов
Меня зовут Омер, я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Регина
17 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Омеру не просто за экскурсию, а за целое путешествие в мир аутентичного Стамбула. Омер словно приоткрыл занавес город и показал его улыбку! Истории лились с его
К
Карина
14 окт 2025
Нашим гидом был Омер. Экскурсия с ним стала одним из самых ярких впечатлений нашей поездки! Он очень образованный, интеллигентный и просто приятный человек, который рассказывает историю с душой и любовью к Стамбулу. Говорит по-русски великолепно, умеет подстраиваться под группу и создавать уютную атмосферу. Спасибо ему за интересный день — обязательно забронируем экскурсию в следующий приезд!
Ю
Юлия
10 окт 2025
Благодаря Омеру наше первое знакомство со Стамбулом прошло на "отлично"! Омер очень эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Исторические факты излагает доступно, великолепно владеет русским языком. Маршрут экскурсии построен логично
Ольга
11 сен 2025
Отличный гид и интересная экскурсия! Спасибо!
Marina
29 авг 2025
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.

Я всегда
Я всегда
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.
Я всегда
Д
Дарья
28 авг 2025
Отличная экскурсия. Гид просто супер. Рассказывал очень интересно, не навязчиво. Узнали много о стране и городе. Время пролетело незаметно. Обязательно воспользуемся еще услугами этого гида.
Oльга
20 авг 2025
Омер - прекрасный гид, точно можем его рекомендовать . Были на экскурсии с супругом и сыном 11 лет, было интересно всем. Очень легко и непринуждённо рассказывает, при этом сам материал
K
Kristina
20 авг 2025
Гид Хамид - профессионал своего дела! Было очень интересно, увлекательно и познавательно. Рекомендуем)
А
Анна
17 авг 2025
Омер очень приятный человек и знающий гид. Показался настоящим профессионалом своего дела.
Комфортно и неторопливо прошли по маршруту, гид подсказывал красивые ракурсы для фото.
Информация интересная, но, честно говоря, её было мало:
Комфортно и неторопливо прошли по маршруту, гид подсказывал красивые ракурсы для фото.
Информация интересная, но, честно говоря, её было мало:
Али
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!
Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
Алина
15 авг 2025
Впервые в Стамбуле, и лучше экскурсии невозможно и представить.
Омер профессиональный экскурсовод, хорошо знает историю, теологию, на любые наши вопросы мы нашли ответы.
Омер, спасибо большое за профессиональную, интересную и при этом душевную экскурсию!
+ получили рекомендации по дальнейшему пребыванию в Стамбуле!
Омер профессиональный экскурсовод, хорошо знает историю, теологию, на любые наши вопросы мы нашли ответы.
Омер, спасибо большое за профессиональную, интересную и при этом душевную экскурсию!
+ получили рекомендации по дальнейшему пребыванию в Стамбуле!
Д
Даниил
12 авг 2025
Великолепная экскурсия! Очень понравился материал, заинтересованность гида и его способность ответить на любые вопросы. Многое узнали о истории Стамбула и его достопримечательностях. Спасибо большое за экскурсию и рекомендации по посещению)
В
Вячеслав
2 авг 2025
Очень понравилось, спасибо!
Н
Наталья
23 июн 2025
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без суеты посетить Голубую мечеть.
В
Владимир
22 июн 2025
Омер — великолепный рассказчик, эрудированный, всесторонне образованный, способный найти интересные детали даже о хорошо известных местах. Советую не концентрироваться на маршруте и основных туристических объектах как таковых, а как можно больше общаться с Омером на самые разные темы о политике, культуре, истории и других вопросах турецкого общества: он вас не разочарует!
Ирина
1 июн 2025
Омер прекрасно знает историю города и очень доступно ее доносит) И самое главное, Омер не только отличный гид, но и потрясающий человек, всегда выручит в сложных ситуациях, это ценно) Экскурсию очень рекомендую, сходив на нее Вы не только узнаете историю этого прекрасного города, но и обретете «своего» человека😊😊
Входит в следующие категории Стамбула
