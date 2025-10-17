Мои заказы

Стамбул от Айя-Софии до Босфора

Откройте для себя Стамбул с нашей экскурсией: Айя-София, Голубая мечеть и многое другое ждут вас. Погрузитесь в атмосферу города на стыке эпох
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями Стамбула.

Айя-София расскажет о переходе от Византии к Османской империи, а Голубая мечеть поразит своей архитектурой.

На Ипподроме можно увидеть античные реликвии, а хаммам Хюррем-султан и дворец Ибрагима-паши откроют тайны султанского двора. Завершите прогулку на Египетском базаре и насладитесь панорамой Босфора
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Исторические памятники
  • 🌉 Вид на Босфор
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🕌 Культурное наследие
  • 🏞️ Панорамные виды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется яркими красками города. Зимой, хотя и прохладнее, Айя-София и другие достопримечательности открыты для посещения, а вид на Босфор всегда впечатляет.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Хаммам Хюррем-султан
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Галатский мост

Описание экскурсии

  • Айя-София — монумент, переживший империи. Здесь каждый камень — часть великой истории. Вы узнаете, как это здание стало символом перехода от Византии к Османской империи.
  • Голубая мечеть — одна из самых впечатляющих мечетей в мире. Мы поговорим о том, почему этот шедевр османской архитектуры до сих пор поражает гармонией и величием.
  • Ипподром — вы пройдёте по месту, где гремели колесницы, а византийские императоры вершили судьбы. Сегодня здесь можно увидеть три античные реликвии — Египетский обелиск, Змеиную колонну и Обелиск Константина.
  • Хаммам Хюррем-султан и дворец Ибрагима-паши — два места, связанные с эпохой султана Сулеймана. Вы услышите истории любви, власти и трагедий, которые разворачивались на фоне роскошных интерьеров и интриг султанского двора.
  • Египетский базар и вид на Босфор — в финале вы прогуляетесь по улочкам Эминёню и заглянете на рынок (без покупок). Затем полюбуетесь панорамой Старого города. Галатский мост, мечети, дворцы и отражения в заливе Золотой Рог создают поистине завораживающий городской пейзаж.

Организационные детали

  • Для проезда понадобится Istanbul Card с балансом 60 турецких лир на человека.
  • Одной картой могут пользоваться до 5 человек. Проездную карту можно купить у трамвайной остановки за 165 лир.
  • Айя-Софию мы осматриваем снаружи.
  • Для входа в Айя-Софию (билет без очереди стоит €30) требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда и платок на голову, мужчинам — брюки или шорты ниже колена.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 3582 туристов
Меня зовут Омер, я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меня
читать дальше

снова и снова, ведь здесь всегда есть что открыть заново. С юности увлечён историей и культурой, поэтому и стал гидом. У меня профильное образование: магистратура по экскурсоведению и бакалавриат по теологии. Это помогает передавать знания доступно и интересно. Для меня экскурсия — не просто рассказ, а живой диалог и путь к погружению в атмосферу Стамбула. Я внимателен к людям и к деталям. Объясняю архитектурные и религиозные особенности. Владею арабским языком и разбираюсь в исламской каллиграфии, поэтому расшифровываю надписи и орнаменты. Стараюсь открыть вам Стамбул так, чтобы он остался с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Р
Регина
17 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Омеру не просто за экскурсию, а за целое путешествие в мир аутентичного Стамбула. Омер словно приоткрыл занавес город и показал его улыбку! Истории лились с его
читать дальше

уст словно песня, нам было очень интересно, познавательно. Отдельно хочется выделить эмпатичность, теплое и доброе отношение Омера. Маршрут был простроен интересно, ни разу не заскучали.
Отдельное изумление у нас вызвало исполнение азана Омером в Стеклянной мечети, здесь Омер раскрылся как многогранная и очень душевная личность!

К
Карина
14 окт 2025
Нашим гидом был Омер. Экскурсия с ним стала одним из самых ярких впечатлений нашей поездки! Он очень образованный, интеллигентный и просто приятный человек, который рассказывает историю с душой и любовью к Стамбулу. Говорит по-русски великолепно, умеет подстраиваться под группу и создавать уютную атмосферу. Спасибо ему за интересный день — обязательно забронируем экскурсию в следующий приезд!
Ю
Юлия
10 окт 2025
Благодаря Омеру наше первое знакомство со Стамбулом прошло на "отлично"! Омер очень эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Исторические факты излагает доступно, великолепно владеет русским языком. Маршрут экскурсии построен логично
читать дальше

и за короткое время мы прошли по центральной части, увидев знаковые локации. Омер увлекательно рассказал историю Стамбула, уделил внимание религии и всегда отвечал на интересующие нас вопросы. Время пролетело незаметно. После экскурсии мы уточнили некоторые организационные и бытовые вопросы, на которые получили полные ответы. Омер, всего вам наилучшего и спасибо за ваше знание истории, религии и интересные рассказы из жизни Стамбула!

Ольга
Ольга
11 сен 2025
Отличный гид и интересная экскурсия! Спасибо!
Marina
Marina
29 авг 2025
Я нашла Омера на просторах Трипстера и не ошиблась.
Омер - удивительный человек: с интересной историей жизни, большим мировоззрением, огромным багажом знаний, идеальным русским языком и невероятно приятный в общении.
Я всегда
читать дальше

переживаю за индивидуальные экскурсии, ведь от знакомства с городом часто складываются отношения и восприятие нового места.
И тут я благодарна Омеру, что он не просто дал массу исторической информации, но и влюбил нас в город: в его традиции, людей, места и нравы.
В конце экскурсии не хотелось расставаться.

Если вы ищите вашего проводника в мир Стамбула - Омер искусно решит эту задачу на все 1000%. Я и моя семья невероятно довольны и будем счастливы увидеть Омера снова в следующий визит.

Спасибо огромное, Омер!

P.S. мы успели прогуляться по центру, зайти в голубую мечеть, спуститься к Галатскому мосту - я считаю идеальный маршрут для первого визита.

Д
Дарья
28 авг 2025
Отличная экскурсия. Гид просто супер. Рассказывал очень интересно, не навязчиво. Узнали много о стране и городе. Время пролетело незаметно. Обязательно воспользуемся еще услугами этого гида.
Oльга
Oльга
20 авг 2025
Омер - прекрасный гид, точно можем его рекомендовать . Были на экскурсии с супругом и сыном 11 лет, было интересно всем. Очень легко и непринуждённо рассказывает, при этом сам материал
читать дальше

большой и глубокий. Ещё могу добавить: в течение всех трех дней пока были в Стамбуле Омер был на связи черещ ватсап и подсказывал ответы на любые вопросы: как и куда добраться, что и сколько стоит, где вкусно поесть и т. д. Омер - спасибо большое, здоровья всей Вашей семье!!!

K
Kristina
20 авг 2025
Гид Хамид - профессионал своего дела! Было очень интересно, увлекательно и познавательно. Рекомендуем)
А
Анна
17 авг 2025
Омер очень приятный человек и знающий гид. Показался настоящим профессионалом своего дела.
Комфортно и неторопливо прошли по маршруту, гид подсказывал красивые ракурсы для фото.
Информация интересная, но, честно говоря, её было мало:
читать дальше

из заявленного в описании было чуть больше половины. Выбрала именно эту экскурсию из-за связанной с "Великолепным веком" информацией, но её практически не было.
Сама экскурсия вместо указанного в описании времени заняла около 1ч. 40мин. (с учётом проезда в общественном транспорте).
Поэтому впечатления остались приятные, но противоречивые, извините.

Али
Али
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!

Было очень приятно провести экскурсию для вашего коллектива, и отдельно благодарю за содержательные вопросы во время прогулки —
читать дальше

для меня это особенно ценно.

Прежде всего спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Позвольте уточнить несколько моментов.

В программе экскурсии основное внимание уделяется главным достопримечательностям Старого города — Айя-Софии, Голубой мечети, Ипподрому, а также Хамаму Хюррем-султан и дворцу Ибрагим-паши.

Мой рассказ строится вокруг:
первых греческих поселений на берегах Босфора — Халкидона, Хрисополя и Византия (VII век до н. э.);
истории Римской и Византийской империй;
периода Османской империи;
событий времени Турецкой Республики.

Историю я стараюсь давать в лёгкой и структурированной форме, чтобы она была интересна и не утомительна.

Отдельной темы «Великолепный век» в этой экскурсионной программе нет, поэтому информации об этом периоде действительно было немного. Если бы вы заранее указали, что вам особенно интересна именно эта эпоха, я с удовольствием включил бы больше историй и фактов, связанных с султаном Сулейманом и жизнью дворца.

Обычно на посещение каждой достопримечательности уходит 15–20 минут. Поэтому пройти весь маршрут от Айя-Софии до Босфора за 1 час 40 минут физически невозможно. Возможно, впечатление о времени сложилось из-за спокойного темпа прогулки или перемещений на транспорте, но как правило экскурсия длится дольше.

Помимо основных достопримечательностей, во время экскурсии я рассказываю о том:
что находилось на месте Стамбула ещё до прихода Римской империи;
как Римская империя разделилась на Восточную и Западную после смерти императора Феодосия;
почему князь Владимир выбрал христианство, а не ислам или иудаизм;
почему крестоносцы захватили город и что стало с ним после;
как император Ираклий отреагировал на письмо пророка Мухаммеда;
как возникла Османская империя и вдохнула в город новую жизнь;
какие архитектурные шедевры украсили Стамбул за века его истории.
Ваш отклик для меня очень ценен — он помогает сделать экскурсии ещё интереснее и полезнее для будущих гостей. Рад, что в целом впечатления у вас остались приятными. Буду рад снова встретиться с вами в Стамбуле и уделить больше внимания именно тем темам, которые вам особенно интересны.

Алина
Алина
15 авг 2025
Впервые в Стамбуле, и лучше экскурсии невозможно и представить.
Омер профессиональный экскурсовод, хорошо знает историю, теологию, на любые наши вопросы мы нашли ответы.
Омер, спасибо большое за профессиональную, интересную и при этом душевную экскурсию!
+ получили рекомендации по дальнейшему пребыванию в Стамбуле!
Д
Даниил
12 авг 2025
Великолепная экскурсия! Очень понравился материал, заинтересованность гида и его способность ответить на любые вопросы. Многое узнали о истории Стамбула и его достопримечательностях. Спасибо большое за экскурсию и рекомендации по посещению)
В
Вячеслав
2 авг 2025
Очень понравилось, спасибо!
Н
Наталья
23 июн 2025
Спасибо большое Омеру за интереснейшую экскурсию- погружение в историю. Приятный познавательный вечер) Вечернее время позволило без суеты посетить Голубую мечеть.
В
Владимир
22 июн 2025
Омер — великолепный рассказчик, эрудированный, всесторонне образованный, способный найти интересные детали даже о хорошо известных местах. Советую не концентрироваться на маршруте и основных туристических объектах как таковых, а как можно больше общаться с Омером на самые разные темы о политике, культуре, истории и других вопросах турецкого общества: он вас не разочарует!
Ирина
Ирина
1 июн 2025
Омер прекрасно знает историю города и очень доступно ее доносит) И самое главное, Омер не только отличный гид, но и потрясающий человек, всегда выручит в сложных ситуациях, это ценно) Экскурсию очень рекомендую, сходив на нее Вы не только узнаете историю этого прекрасного города, но и обретете «своего» человека😊😊

