Посетить исторические, атмосферные и уютные места города, который раскроется для вас по-новому
Описание
Что вас ожидает
По дороге к первой локации обратим внимание на европейскую часть Стамбула. Вы увидите Галатскую и Девичью башни. Услышите исторические факты о Босфоре. И сможете сделать пару красивых фотографий на набережной.
Кючюксу, или Гёксу
На восточном берегу Босфора в Бейкозе вы познакомитесь с историей и архитектурой виллы султана Абдул-Меджида. Это яркий памятник османского барокко — стиля, который практиковали армянские зодчие Бальяны. Сегодня здесь часто играют свадьбы стамбульские турки — и вы поймёте, почему.
Крепость Анадолу Хисары
Второй объект программы — внушительный форт, расположенный в самой узкой точке Босфора и давший имя местному району. Вы оцените монументальность сооружения и перенесётесь во времена, когда турки продумывали захват города.
Возле цитадели остановимся на турецкий кофе и сладости. Тортики приятно удивят своей формой, а кафе — историей. За чашечкой горячего напитка и красивейшими пирожными побеседуем о стамбульской жизни.
Завершим экскурсию в уютном парке Отагтепе с шикарным видом на мост Мехмеда Фатиха, где вы сделаете живописные снимки на память.
Организационные детали
- В экскурсию включены транспортные услуги
- Дополнительные расходы: Анадолу Хисары и Кучук Су (примерно 80 и 90 лир с человека), историческое кафе (по желанию)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.