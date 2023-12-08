На полдня приглашаю вас отвлечься от туристических знаменитостей и отправиться в тихие, спокойные уголки Стамбула. Комфорт, шум моря, леса и современные турки — всё это об азиатской части города. Вы увидите старинную виллу, где сейчас играют свадьбы. Отведаете необычные пирожные в историческом кафе. Прикоснётесь к древности у стен мощного форта. И погуляете по уютному парку.

Описание

Что вас ожидает

По дороге к первой локации обратим внимание на европейскую часть Стамбула. Вы увидите Галатскую и Девичью башни. Услышите исторические факты о Босфоре. И сможете сделать пару красивых фотографий на набережной.

Кючюксу, или Гёксу

На восточном берегу Босфора в Бейкозе вы познакомитесь с историей и архитектурой виллы султана Абдул-Меджида. Это яркий памятник османского барокко — стиля, который практиковали армянские зодчие Бальяны. Сегодня здесь часто играют свадьбы стамбульские турки — и вы поймёте, почему.

Крепость Анадолу Хисары

Второй объект программы — внушительный форт, расположенный в самой узкой точке Босфора и давший имя местному району. Вы оцените монументальность сооружения и перенесётесь во времена, когда турки продумывали захват города.

Возле цитадели остановимся на турецкий кофе и сладости. Тортики приятно удивят своей формой, а кафе — историей. За чашечкой горячего напитка и красивейшими пирожными побеседуем о стамбульской жизни.

Завершим экскурсию в уютном парке Отагтепе с шикарным видом на мост Мехмеда Фатиха, где вы сделаете живописные снимки на память.

Организационные детали