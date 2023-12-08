Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Посетить исторические, атмосферные и уютные места города, который раскроется для вас по-новому

На полдня приглашаю вас отвлечься от туристических знаменитостей и отправиться в тихие, спокойные уголки Стамбула. Комфорт, шум моря, леса и современные турки — всё это об азиатской части города. Вы увидите старинную виллу, где сейчас играют свадьбы. Отведаете необычные пирожные в историческом кафе. Прикоснётесь к древности у стен мощного форта. И погуляете по уютному парку.
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели
Азиатская часть Стамбула: когда главное уже посмотрели

Описание

Что вас ожидает

По дороге к первой локации обратим внимание на европейскую часть Стамбула. Вы увидите Галатскую и Девичью башни. Услышите исторические факты о Босфоре. И сможете сделать пару красивых фотографий на набережной.

Кючюксу, или Гёксу

На восточном берегу Босфора в Бейкозе вы познакомитесь с историей и архитектурой виллы султана Абдул-Меджида. Это яркий памятник османского барокко — стиля, который практиковали армянские зодчие Бальяны. Сегодня здесь часто играют свадьбы стамбульские турки — и вы поймёте, почему.

Крепость Анадолу Хисары

Второй объект программы — внушительный форт, расположенный в самой узкой точке Босфора и давший имя местному району. Вы оцените монументальность сооружения и перенесётесь во времена, когда турки продумывали захват города.

Возле цитадели остановимся на турецкий кофе и сладости. Тортики приятно удивят своей формой, а кафе — историей. За чашечкой горячего напитка и красивейшими пирожными побеседуем о стамбульской жизни.

Завершим экскурсию в уютном парке Отагтепе с шикарным видом на мост Мехмеда Фатиха, где вы сделаете живописные снимки на память.

Организационные детали

  • В экскурсию включены транспортные услуги
  • Дополнительные расходы: Анадолу Хисары и Кучук Су (примерно 80 и 90 лир с человека), историческое кафе (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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