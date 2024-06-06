1 чел.
По популярности
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
50€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
43€37 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€134 за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €32 за билет
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221€177 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€500 за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Азия и Европа за 1 день
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€79 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663€398 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Елена сразу с момента бронирования произвела приятное впечатление, а при встрече уже общались с ней, как старые знакомые. Это очень
- ААлина5 июня 2024Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ЯЯна3 июня 2024В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
- ТТатьяна2 июня 2024Прекрасная, познавательная экскурсия. Гид Елена открытая, умная, доброжелательная девушка. Много узнали о жизни местных, их менталитете и традициях, что помогло шире смотреть на многогранный Стамбул. Елена скорректировала под нас маршрут, что было очень удобно. Благодарим.
- ММарина28 мая 2024Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
- ООльга27 мая 2024Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)! Нам показали многогранный Стамбул, экскурсии были
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- ААнна23 мая 2024Спасибо большое Алёне за прекрасную прогулку по Стамбулу и прекрасную компанию. Было очень интересно и легко, узнали много нового, посмотрели и европейскую, и азиатскую части города и замечательно провели время. Понравилось всем: и маме, и нам
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Холм Чамлыджа»
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