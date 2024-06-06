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🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул по-новому Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Автомобильное путешествие по Стамбулу Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет... € 270 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 5 часов 166 отзывов Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе Начало: В районе Сиркеджи Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00 43 € 37 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день» Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории Начало: У вашего отеля € 219 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю € 123 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню € 134 за всё до 3 чел.

Билеты 3 часа 8 отзывов Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.) Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00 от € 32 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Из Стамбула - на озеро Сапанджа Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками Начало: С вашего отеля € 315 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста... 221 € 177 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Контрасты Стамбула Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов € 350 за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Мотопрогулка по ночному Стамбулу Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города Начало: у вашего отеля € 206 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты Начало: Лобби вашего отеля € 500 за всё до 5 чел.

Групповая 9 часов 1 отзыв Азия и Европа за 1 день Начало: В вашем отеле (туристические районы) Расписание: Каждый день в 9.00 € 79 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 40% скидка Индивидуальная 6.5 часов 50 отзывов Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии 663 € 398 за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов «Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй Начало: Лобби вашего отеля € 450 за всё до 6 чел.