На большинстве экскурсий по Стамбулу город искусно прячется позади событий, представая в качестве декорации. Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам настоящий Стамбул — со всеми его достоинствами и недостатками. Поговорим о его славном прошлом, узнаем, как и чем живёт он в наши дни, а главное — отбросим навязанный историческим прошлым стереотипный образ. Вы убедитесь, что Стамбул у каждого свой — главное его найти. Вот наш маршрут:

Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)

Заглянем в Галатскаую башню за головокружительными панорамами города и страшными тайнами, которые скрываются за её стенами

Посетим секретный уголок Европы — сквер Нарманлы-хан, где когда-то звучала только русская речь

Зайдём в исторические пассажи: Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели

Не пропустим знаковые церкви: Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского и Святой Троицы

Зайдём в Мысырлы-хан и обсудим, почему сюда тянет местных жителей

Свернём с шумного Истикляля в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир и на антикварную улицу Чукурджума

Выпьем кофе в местечке, которое называют «королём кофе»

Спустимся по холму в порт Галата и полюбуемся видами на Босфор

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Галатскую башню — 650 турецких лир (21€), обед