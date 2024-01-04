Стамбул: город воспоминаний
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Раскрыть поэтичную красоту Босфора, аутентичных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек

На большинстве экскурсий по Стамбулу город искусно прячется позади событий, представая в качестве декорации.

Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам настоящий Стамбул — со всеми его достоинствами и недостатками. Поговорим о его славном прошлом, узнаем, как и чем живёт он в наши дни, а главное — отбросим навязанный историческим прошлым стереотипный образ. Вы убедитесь, что Стамбул у каждого свой — главное его найти. Вот наш маршрут:

  • Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)
  • Заглянем в Галатскаую башню за головокружительными панорамами города и страшными тайнами, которые скрываются за её стенами
  • Посетим секретный уголок Европы — сквер Нарманлы-хан, где когда-то звучала только русская речь
  • Зайдём в исторические пассажи: Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели
  • Не пропустим знаковые церкви: Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского и Святой Троицы
  • Зайдём в Мысырлы-хан и обсудим, почему сюда тянет местных жителей
  • Свернём с шумного Истикляля в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир и на антикварную улицу Чукурджума
  • Выпьем кофе в местечке, которое называют «королём кофе»
  • Спустимся по холму в порт Галата и полюбуемся видами на Босфор

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Галатскую башню — 650 турецких лир (21€), обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеГалатская башняПопулярные местаГалатский мостУлицы и переулкиИстикляльБосфор

Похожие туры из Стамбула

Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Стамбул пешком - от Галатапорта до Кузгунджука: история и культура
Исследуйте Стамбул, переходя из Европы в Азию, открывая секреты старинных районов и современных локаций
у вашего отеля
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
9975 за всё до 5 чел.
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
239 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
в районе Эминеню
6 янв
7 янв
8 янв
9 янв
350 за всё до 12 чел.
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Пристань Эминёню
Сегодня
Завтра
5 янв
7 янв
100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ