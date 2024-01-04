Раскрыть поэтичную красоту Босфора, аутентичных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
На большинстве экскурсий по Стамбулу город искусно прячется позади событий, представая в качестве декорации.
Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
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Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам настоящий Стамбул — со всеми его достоинствами и недостатками. Поговорим о его славном прошлом, узнаем, как и чем живёт он в наши дни, а главное — отбросим навязанный историческим прошлым стереотипный образ. Вы убедитесь, что Стамбул у каждого свой — главное его найти. Вот наш маршрут:
- Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)
- Заглянем в Галатскаую башню за головокружительными панорамами города и страшными тайнами, которые скрываются за её стенами
- Посетим секретный уголок Европы — сквер Нарманлы-хан, где когда-то звучала только русская речь
- Зайдём в исторические пассажи: Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели
- Не пропустим знаковые церкви: Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского и Святой Троицы
- Зайдём в Мысырлы-хан и обсудим, почему сюда тянет местных жителей
- Свернём с шумного Истикляля в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир и на антикварную улицу Чукурджума
- Выпьем кофе в местечке, которое называют «королём кофе»
- Спустимся по холму в порт Галата и полюбуемся видами на Босфор
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в Галатскую башню — 650 турецких лир (21€), обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.
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