Это не просто прогулка на яхте, а настоящее путешествие во времени, наполненное захватывающими историями о культурных традициях, архитектуре и людях, которые сделали Стамбул таким, каким мы знаем его сегодня.
Вы увидите дворцы, мечети и крепости, созданные величайшими мастерами той эпохи, и узнаете, как османская архитектура повлияла на развитие города.
Вы увидите дворцы, мечети и крепости, созданные величайшими мастерами той эпохи, и узнаете, как османская архитектура повлияла на развитие города.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание водной прогулки
- Дворец Долмабахче на европейской стороне Босфора — резиденция последних султанов Османской империи
- Дворец Чираган — бывшая султанская резиденция, сейчас превращённая в роскошный отель. Вы узнаете, как здание пережило пожар и было восстановлено в начале 20 века
- Бешикташский стадион — современная арена футбольного клуба «Бешикташ», одна из самых знаменитых спортивных площадок Турции
- Босфорский мост и мост султана Мехмета Фатиха, соединяющие Европу и Азию
- Румели Хисары — внушительная крепость, построенная султаном Мехметом Завоевателем в 15 веке. Расскажем, как она сыграла ключевую роль в осаде Константинополя
- Анадолухисары — крепость, построенная для защиты пролива в эпоху Османской империи
- Кулели — историческое здание, которое функционировало как школа для офицеров
- Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов, где можно насладиться видом на мраморные залы и сады
- Девичья башня — небольшой остров с башней в самом центре Босфора
- Квартал Ускюдар — старинный район на азиатской стороне, известный мечетями и богатой историей
Во время прогулки гид поделится удивительными фактами о каждой из этих исторических жемчужин, раскроет тайны их прошлого и расскажет, как они повлияли на развитие города.
Вы узнаете:
- Почему Босфорский пролив был ключевым торговым и стратегическим пунктом на протяжении тысячелетий и как он связал Европу и Азию
- Как османская архитектура повлияла на развитие города
- Какими легендами окутана Девичья башня
- Чем отличаюстя азиатская и европейская части Стамбула
- Как султан Мехмет захватил Константинополь и какое значение это событие имело для мировой истории
- Чем живёт Стамбул сегодня
В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов
- В стоимость включено небольшое угощение на яхте
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миная — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 48 туристов
Добро пожаловать, уважаемые гости! Меня зовут Миная. На протяжении 14 лет я живу и изучаю Стамбул. Этот город особенный, обволакивающий современным бытом и укладом жизни. Он впечатляет контрастной культурой, традициямиЗадать вопрос
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