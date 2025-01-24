Это не просто прогулка на яхте, а настоящее путешествие во времени, наполненное захватывающими историями о культурных традициях, архитектуре и людях, которые сделали Стамбул таким, каким мы знаем его сегодня. Вы увидите дворцы, мечети и крепости, созданные величайшими мастерами той эпохи, и узнаете, как османская архитектура повлияла на развитие города.

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Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Дворец Долмабахче на европейской стороне Босфора — резиденция последних султанов Османской империи

на европейской стороне Босфора — резиденция последних султанов Османской империи Дворец Чираган — бывшая султанская резиденция, сейчас превращённая в роскошный отель. Вы узнаете, как здание пережило пожар и было восстановлено в начале 20 века

— бывшая султанская резиденция, сейчас превращённая в роскошный отель. Вы узнаете, как здание пережило пожар и было восстановлено в начале 20 века Бешикташский стадион — современная арена футбольного клуба «Бешикташ», одна из самых знаменитых спортивных площадок Турции

— современная арена футбольного клуба «Бешикташ», одна из самых знаменитых спортивных площадок Турции Босфорский мост и мост султана Мехмета Фатиха , соединяющие Европу и Азию

, соединяющие Европу и Азию Румели Хисары — внушительная крепость, построенная султаном Мехметом Завоевателем в 15 веке. Расскажем, как она сыграла ключевую роль в осаде Константинополя

— внушительная крепость, построенная султаном Мехметом Завоевателем в 15 веке. Расскажем, как она сыграла ключевую роль в осаде Константинополя Анадолухисары — крепость, построенная для защиты пролива в эпоху Османской империи

— крепость, построенная для защиты пролива в эпоху Османской империи Кулели — историческое здание, которое функционировало как школа для офицеров

— историческое здание, которое функционировало как школа для офицеров Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов, где можно насладиться видом на мраморные залы и сады

— летняя резиденция османских султанов, где можно насладиться видом на мраморные залы и сады Девичья башня — небольшой остров с башней в самом центре Босфора

— небольшой остров с башней в самом центре Босфора Квартал Ускюдар — старинный район на азиатской стороне, известный мечетями и богатой историей

Во время прогулки гид поделится удивительными фактами о каждой из этих исторических жемчужин, раскроет тайны их прошлого и расскажет, как они повлияли на развитие города.

Вы узнаете:

Почему Босфорский пролив был ключевым торговым и стратегическим пунктом на протяжении тысячелетий и как он связал Европу и Азию

Как османская архитектура повлияла на развитие города

Какими легендами окутана Девичья башня

Чем отличаюстя азиатская и европейская части Стамбула

Как султан Мехмет захватил Константинополь и какое значение это событие имело для мировой истории

Чем живёт Стамбул сегодня

В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.

Организационные детали