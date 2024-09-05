Приглашаем прикоснуться к настоящей восточной роскоши! Вы осмотрите потрясающий дворец Долмабахче 19 века. Погуляете по помпезным залам, где проводили время султаны. Полюбуетесь роскошной мебелью, ослепительными люстрами и декоративными украшениями. А затем отправитесь на прогулку по Босфору и оцените панораму города с воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче. Вы посетите один из самых впечатляющих дворцов Османской империи, где жили последние шесть султанов и первый президент Турецкой Республики. Погуляете по его роскошным залам, осмотрите Гарем, расшифруете особенности стиля барокко и полюбуетесь древними фресками.
Прогулка по Босфору. Вы увидите с воды дворец Бейлербей, Девичью башню, Босфорский мост, особняки богатых горожан и охотничий домик султанов. А также старинные районы города: Бебек, Кузгунджук, Кадыкей, Каракёй и другие.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец Долмабахче — 1050 лир/чел, прогулка по Босфору — 200 лир/чел
- Продолжительность прогулки по Босфору — 1,5–2 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа во дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ahmet — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Ахмед. 18 лет работаю историческом гидом в туристической сфере. Вместе с командой гидов буду рад осветить вам историю, природу и культуру любимого города.Задать вопрос
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