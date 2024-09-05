Приглашаем прикоснуться к настоящей восточной роскоши! Вы осмотрите потрясающий дворец Долмабахче 19 века. Погуляете по помпезным залам, где проводили время султаны. Полюбуетесь роскошной мебелью, ослепительными люстрами и декоративными украшениями. А затем отправитесь на прогулку по Босфору и оцените панораму города с воды.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче. Вы посетите один из самых впечатляющих дворцов Османской империи, где жили последние шесть султанов и первый президент Турецкой Республики. Погуляете по его роскошным залам, осмотрите Гарем, расшифруете особенности стиля барокко и полюбуетесь древними фресками.

Прогулка по Босфору. Вы увидите с воды дворец Бейлербей, Девичью башню, Босфорский мост, особняки богатых горожан и охотничий домик султанов. А также старинные районы города: Бебек, Кузгунджук, Кадыкей, Каракёй и другие.

Организационные детали